Mehrheit der Deutschen vertraut Merkel nicht bei Migration

Eine Umfrage von Emnid für die Bild-Zeitung hat ergeben, dass 49 Prozent der Deutschen „Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingspolitik“ nicht vertrauen. 42 Prozent vertrauen ihr, 9 Prozent antworteten mit „weiß nicht“.

Für die Missstände im Bamf wird Merkel dagegen nicht verantwortlich gemacht: Nur 42 Prozent sehen Merkel als hauptverantwortlich.

54 Prozent der Befragten geben an, dass Asylsuchende aus sicheren Drittstaaten an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden sollten, wie es die geltende Rechtslage laut Dublin 3 eigentlich vorsieht. 34 Prozent wollen dagegen weitere offene Grenzen.

An der Umfrage ist bemerkenswert, dass trotz aller Kritik immer noch ein großer Teil der Deutschen Merkel in der Flüchtlingspolitik vertraut. Die Bild-Zeitung fährt seit einiger Zeit eine überraschend harte Linie und hatte die Kanzlerin mit Dokumenten zum Bamf kurzzeitig in Bedrängnis gebracht, die der Zeitung zugespielt worden waren.