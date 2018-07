Jugendarbeitslosigkeit in Europa weiter extrem hoch

Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa bleibt überdurchschnittlich hoch. Im Mai suchten in der gesamten EU rund 3,4 Millionen Menschen unter 25 Jahren nach einer Beschäftigung, was einer Quote von 15 Prozent entspricht, wie aus Daten von Statista hervorgeht.

Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern. Zu den Staaten mit einer vergleichsweise niedrigen Arbeitslosigkeit gehören Malta (4,8), Deutschland (6 Prozent), Estland (6,8 Prozent), die Niederlande (6,9 Prozent), Tschechien (7,6 Prozent), Ungarn (9,4 Prozent) sowie Dänemark, Slowenien, Österreich, Lettland, Polen, Bulgarien, Großbritannien, Irland und Litauen (zwischen 10 und 12 Prozent.

Jugendarbeitslosenquoten zwischen 14 und 18 Prozent weisen Luxemburg, Schweden, Rumänien, Belgien, Slowakei und Finnland auf.

Zu den Staaten mit hoher Jugendarbeitslosigkeit gehören Frankreich (20,4 Prozent), Portugal (20,8 Prozent), Zypern (22,4 Prozent), Kroatien (23,6 Prozent), Italien (31,9 Prozent), Spanien (33,8 Prozent) sowie Griechenland mit 43,2 Prozent.