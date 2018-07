Schweiz: Krypto-Startups erhalten vollen Zugang zu Bankdienstleistungen

Schweizer Krypto-Startups erhalten vollen Zugang zu Bankdienstleistungen

Die Schweiz will eine „Krypto-Nation“ werden, aber es gibt ein Problem: Blockchain-Startups sind meist von traditionellen Bankdienstleistungen abgeschnitten, weil Schweizer Banken sich weigern, Konten für sie zu betreiben, unter Berufung auf strikte Anti-Geldwäsche-Regeln und andere Anläufe im Zusammenhang mit dem Kundenmanagement.

Allerdings könnte sich die Situation zum Besseren wenden, denn die Schweizer Politik verspricht, dass diese schnell wachsende Branche im kommenden Monat vollen Zugang zu Bankdienstleistungen haben wird.

Das Schweizer Finanzministerium arbeitet mit der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) zusammen, um dieses Haupthindernis für das Wachstum der Branche zu beseitigen.

„Ich kann verstehen, dass Banken in Bezug auf ‚Kenne deinen Kunden‘ und Geldwäschebekämpfung vorsichtig sind. Aber Experten gehen davon aus, dass die Gefahr von Geldwäsche geringer ist als in anderen Bereichen der Finanzindustrie“, sagt Heinz Tännler, Finanzdirektor des Kantons Zug.

„Unternehmen, die im Blockchain-Bereich aktiv sind, sollten Bankdienstleistungen wie jedes andere Unternehmen erhalten. Auf diese Weise werden sie daran gehindert, andere Domizile zu wählen – in Ländern, in denen der Zugang einfacher ist, wie in Liechtenstein.“