Neuseeland: Zentralbank verschärft Eigenkapital-Regeln

Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) gab am Freitag bekannt, dass sie die Regeln für die Berechnung risikogewichteter Aktiva bei den Banken straffen wird, um den Finanzsektor vor Risiken zu schützen und das Land an internationale Standards anzupassen.

Die jüngsten Änderungen beinhalteten, dass die Banken ihre risikogewichteten Aktiva nach einem standardisierten internationalen Ansatz berechnen müssen, anstatt sich auf einzelne interne Modelle zu verlassen.

Die großen Banken in Neuseeland sind alle im Besitz der vier großen australischen Geldinstitute – der Commonwealth Bank of Australia, der Westpac Banking Corp, der Australia & New Zealand Banking Group und der National Australia Bank.