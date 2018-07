China: Läden sollen Bargeld Vorzug vor Kreditkarten geben

Die chinesische Zentralbank hat die Gewerbetreibenden des Landes zur Akzeptanz von Bargeld aufgerufen, berichtet der englischsprachige Dienst von Reuters. „Einige Geschäfte in Touristenorten, einige Restaurants und Einzelhändler lehnen Barzahlungen offenbar ab und dies hat dem Rechtsstatus des Renminbi Schaden zugefügt und die Verbraucherrechte verletzt“, schreibt die Zentralbank auf ihrer Internetseite.

Online-Zahlungen oder unbemannte Geschäfte, die nicht in der Lage sind, Bargeld-Zahlungen zu bearbeiten, werden jedoch von den Regeln ausgenommen, schrieb die People‘s Bank of China.

In den letzten Jahren hatten digitale Zahlungsunternehmen in China deutlich an Popularität gewonnen, was zu Befürchtungen einiger Beobachter geführt hatte, dass Bargeld irgendwann obsolet werden könnte.