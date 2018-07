Ifo-Index: Deutsche Unternehmen bewerten Aussichten schlechter

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli erneut eingetrübt. Der Ifo-Index fiel auf 101,7 Zähler von 101,8 Punkten im Vormonat, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Dies war bereits der siebte Rückgang in acht Monaten.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 101,5 Zähler gerechnet. „Die deutsche Wirtschaft setzt ihre Expansion in verlangsamter Gangart fort“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Führungskräfte beurteilten ihre Geschäftslage besser als zuletzt, ihre Aussichten für die kommenden sechs Monate allerdings schlechter.

Viele Experten gehen davon aus, dass der Aufschwung in Deutschland seinen Höhepunkt bereits hinter sich hat. Deshalb haben viele Volkswirte und Forschungsinstitute zuletzt ihre Konjunkturprognosen für Deutschland gesenkt und dies vor allem mit der Unsicherheit durch den Handelskonflikt mit den USA begründet.