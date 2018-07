USA wollen neue Generation von Hardware entwickeln

Die US-Regierung hat 1,5 Milliarden Dollar für ein Programm bewilligt, dessen Ziel die Entwicklung verbesserter Hardware ist. Damit soll die Leistung von Standard-Rechnern und Universal-Computern massiv erhöht werden. „Mit der derzeit zur Verfügung stehenden Hardware sind Leistungssteigerungen extrem schwierig zu erreichen. Deshalb ist es an der Zeit, eine neue Generation von Hardware zu entwickeln“, heißt es in einer Mitteilung der „Organisation für Forschungsprojekte in der Verteidigung“ (DARPA). Die dem Pentagon zugeordnete Behörde hat die Leitung des Programms inne, wie der Technologie-Onlinedienst ZDNet berichtet.

Das Programm besteht aus einer Reihe von verschiedenen Projekten. Entwickelt werden sollen unter anderem leistungsfähigere Halbleiter und Schaltkreise. Aber auch Methoden, die es Menschen mit wenig Erfahrung ermöglichen, ihren Teil zur Hardware-Entwicklung beizutragen. Beispielsweise ist geplant, ein Layout-Gerät zu konzipieren, mit dessen Hilfe Laien, die über nur geringe Kenntnisse im Entwerfen von elektronischen Gegenständen verfügen, trotzdem brauchbare Entwürfe erstellen können.

An den Projekten sind Unternehmen, staatliche Einrichtungen sowie Unternehmen beteiligt, darunter die Elite-Universitäten Princeton und Yale sowie der Chiphersteller Nvidia und der Rüstungs- und Informationstechnologie-Konzern Northrop Grumman.

Weitere Meldungen aus dem Tech-Report der DWN finden Sie hier.