Türkischer Finanzmarkt gerät unter starken Druck

Der türkische Finanzmarkt ist nach der Verhängung von US-Sanktionen am Donnerstag unter starken Druck geraten. Der Kurs der türkischen Lira befindet sich im freien Fall. Am Vormittag wurden sowohl zum US-Dollar als auch zum Euro neue Rekordtiefs erreicht. Im Hoch wurden für einen Euro zeitweise 5,90 Lira gezahlt und damit so viel wie noch nie. Für einen Dollar müssen inzwischen über 5 Lira bezahlt werden.

Vor 12 Monaten lag der Kurs zum Euro noch knapp über 4 Lira und zum Dollar bei etwa 3,50 Lira

Die Börse in Istanbul verzeichnete deutliche Kursverluste. Der Leitindex BIST 100 gab um rund 2,3 Prozent nach.

Einer von der Financial Times befragten Analystin der Commerzbank zufolge erwarten viele Marktteilnehmer eine Eskalation im Verhältnis der beiden Staaten.