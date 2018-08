Russland bereitet sich auf finale Schlacht in Syrien vor

Die Söldner-Truppe Hayat Tahrir al-Scham, die die Nachfolgeorganisation der Al-Nusra-Front ist, haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums ihre Verbände im Norden von Latakia, Hama und in der Nähe der Stadt Aleppo zusammengezogen. „Wir beobachten die Konzentration von militanten Kämpfern von Hayat Tahrir al-Scham und anderen Gruppierungen im nördlichen Bereich der Bezirke Latakia und Hama sowie im Südosten der Stadt Aleppo. Das russische Zentrum für Versöhnung fordert die Feldkommandeure der illegalen paramilitärischen Gruppen auf, auf bewaffnete Provokationen zu verzichten und sich auf den Weg der Friedensregelung in den von ihnen kontrollierten Distrikten zu begeben”, zitiert die Tass den Leiter des russischen Zentrums für die Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien, Alexei Tsiganow. Dem russischen Sprecher zufolge verletzten die Söldner die Waffenstillstands-Regelungen in der Deeskalationszone Idlib, wo sie sich befinden. Seit Mittwochnachmittag haben sie die bewohnten Ortschaften von Arafit, zweimal, und Al-Safafa in Latakia, Scheich Barakah in Hama und die Wohnviertel von Al-Hamdaniya und Makanis al-Duwairi in Aleppo beschossen”, so Tsiganow.

Sergej Rudskoi vom russischen Generalstab sagte: „Der militante Beschuss der Stellungen der Regierungstruppen und der Zivileinrichtungen in den Provinzen Aleppo, Hama und Latakia aus der Deeskalationszone Idlib hat zugenommen. Unbemannte Luftfahrzeuge, die von der Deeskalationszone Idlib aus gestartet wurden, greifen weiterhin russische Militäreinrichtungen an. Der jüngste Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Hmeimim fand am 29. Juli statt.”

Russlands Außenminister Sergej Lawrow sagte nach Angaben der Tass am Donnerstag: „Die Arbeit [in Syrien] ist in vollem Gange, es ist noch viel zu tun. Gleichzeitig ist es notwendig, den Terroristen in der Nähe von Idlib, die immer noch dort sind, einen letzten Schlag zu versetzen.”

Neue Söldner-Armee

Ein hochrangiger Söldner-Vertreter verkündete am Sonntag, dass in Idlib eine „neue Armee” gegründet wurde, um Widerstand gegen die anstehende syrisch-russische Offensive zu leisten. „Oppositionsfraktionen, hauptsächlich Dschabhat Tahrir Souriya, Hayat Tahrir al-Scham, die Nationale Front, Dschaisch al-Islam und Dschaisch Idlib al-Horr haben ihre Streitkräfte unter einer neuen Armee namens Dschaisch al-Fateh zusammengeschlossen, die mehr als 75.000 Kämpfer umfasst”, zitiert Asharq al-Awsat den Söldner-Sprecher. Unter den Söldnern befinden sich auch zahlreiche Personen, die zuvor aus Ost-Ghouta und Daraa nach Idlib evakuiert wurden. Aufgrund der Evakuierungen der Söldner nach Idlib soll die Anzahl der militanten Söldner in Idlib mittlerweile auf 80.000 bis 90.000 angestiegen sein. Das berichtet der türkisch-syrische Analyst Hüsnü Mahalli in einem Beitrag der Zeitung Yurt Gazetesi.

Die Außengrenzen von Idlib werden über iranische, russische und türkische Beobachterposten kontrolliert. Die Türkei hat zwei mechanisierte Infanteriebrigaden im Osten, Süden und Südwesten stationiert, die von Kommando- und Militärtechnikabteilungen verstärkt werden. Es sind etwa 1300 türkische Soldaten stationiert, berichtet Al-Monitor. „Die Iraner und Russen sind östlich der Autobahn von Damaskus nach Aleppo stationiert”, sagte Ibrahim Idilbi, ein syrischer Aktivist, Al-Monitor.

Sinan Hatahet, ein Syrien-Analyst des Istanbuler Think-Tanks Omran Dirasat, sagt, dass die syrische Armee (SAA) südlich von Aleppo und nördlich von Homs Außenposten hat.

Idilbi wörtlich: „Auf der lokalen Oppositionsebene befinden sich die Rebellenbrigaden eher im Norden der Provinz [Idlib], während Hayat Tahrir al-Scham [HTS, ein Al-Qaida-Ableger] eher südlich von Idlib liegt. Schließlich befindet sich der syrische Zweig von Al-Qaida, Huras al-Din, an den Demarkationslinien, genauer gesagt in den ländlichen Idlib-Gebieten im Westen.”

In den vergangenen Monaten wurden Hardliner-Dschihadisten in Idlib Opfer einer Welle von Tötungen. Am 31. Juli berichtete wurde Abu Hamam al-Turkmani, ein hochrangiger HTS-Kommandeur, bei einem Anschlag getötet.

Türkei befürchtet neue Flüchtlingswelle

Aydin Selcen, ein ehemaliger türkischer Diplomat, sagte Al-Monitor: „Die Idlib-Offensive würde die Türkei in eine schwierige Lage bringen, wegen der großen Flüchtlings-Bevölkerung, die auf vier Millionen geschätzt wird, und der möglichen Vertreibung der Bevölkerung aus der nördlichen Provinz, die derzeit über zwei Millionen Zivilisten beheimatet. Ankara räumt der diplomatischen Lösung Priorität ein und führt neue Initiativen mit Russland, Deutschland und Frankreich ein, die andere laufende Bemühungen ergänzen.”

Hatahet meint, dass die Söldner in Nordsyrien Zugang zum Waffenmarkt haben, gut bewaffnet sind und unabhängiger sind als militärische Gruppierungen in anderen Regionen. „Man muss auch die Präsenz von HTS in Betracht ziehen, die sicherlich einen starken Kampf liefern wird”, so Hatahet.

Analysten glauben, dass sich das Regime in erster Linie auf zwei Bereiche konzentrieren wird. Der erste erstreckt sich westlich der Autobahn von Aleppo, was nach Ansicht von Hathaet aufgrund der geografischen Lage für die Söldner schwieriger zu verteidigen sein wird.

Oberst Abdel Razak, ein Kommandant der Söldner-Truppe Nureddin al-Zengi, sagte Al-Monitor, dass das zweite strategische Gebiet die Region Dschisr al-Schughur sein wird, da sie an die Hochburg der Alawiten an der Küste grenzt.

Die Nachrichtenagentur Anadolu führt aus: „In Idlib befinden sich diverse Söldner-Gruppen und Al-Qaida-nahe Elemente. Allerdings befindet sich in Idlib auch Zivilisten. In den vergangenen Monaten gab es in Idlib einen rasanten Anstieg der Bevölkerungszahl und die Lebensbedingungen sind beschwerlich. Nach der Einnahme von Aleppo durch die Assad-Regierung sollte Idlib aufgrund der hohen Anzahl an Söldnern schrittweise unter Kontrolle genommen werden, um dann schlussendlich eine Operation durchzuführen. Deshalb wird es nicht überraschend sein, dass die syrische Armee sich erst dann Idlib zuwenden wird, nachdem die Operationen in anderen Gebieten Syriens abgeschlossen sind. Es gibt mehrere Faktoren, die Idlib von den anderen Provinzen unterscheiden: Idlib besteht nicht aus kleinen Landkreise mit Bevölkerungsdichten, die einige hunderttausend Personen nicht überschreiten. Das ist zwar in anderen Teilen Syriens so gewesen, aber nicht in Idlib. Aus Sicht der Anzahl der Zivilisten, der Söldner und des Terrains ist Idlib weitaus komplizierter. In Idlib befinden sich zwölf Beobachterposten der Türkei, auf die sich Russland, die Türkei und der Iran im Rahmen des Astana-Prozesses geeinigt hatten. Wenn eine Operation ohne die Zustimmung der Türkei durchgeführt werden sollte, würde dies zu Spannungen in den türkisch-russischen Beziehungen führen. Denn dies könnte dazu führen, dass das Personal der türkischen Streitkräfte zwischen die Fronten gerät. Für die Türkei hat Idlib eine wichtige Bedeutung, weil dort 2,5 Millionen Zivilisten leben. Eine Operation, die auf Zivilisten abzielt, könnte eine neue Flüchtlingswelle in Richtung der türkisch-syrischen Grenze auslösen, was die Türkei verhindern möchte.”