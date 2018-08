Türken folgen Erdogan nicht und flüchten in den Dollar

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte die türkischen Bürger im Juli 2018 dazu aufgerufen, ihre Devisen und Goldbestände in Türkische Lira zu wechseln, um den Wertverfall der türkischen Währung zu stoppen. Doch diesem Aufruf sind die Bürger weitgehend nicht gefolgt. Nach einem Bericht der Zeitung Cumhuriyet sind die Devisenbestände und Fonds der Bürger zum 10. August um 1,3 Milliarden Dollar gestiegen. Die reinen Dollar-Bestände der Bürger auf ihren Konten sollen um 120 Millionen Dollar auf 91,6 Milliarden Dollar gestiegen sein. Das Blatt beruft sich dabei auf offizielle Daten der Notenbank. Die Dollar-Einlagen von Unternehmen sollen um 1,1 Milliarden Dollar auf 68,3 Milliarden Dollar gestiegen sein.

Die Dollar-Einlagen von türkischen Privatpersonen bei Banken im Ausland sollen um 1,5 Milliarden Dollar gestiegen sein. Die Dollar-Einlagen von türkischen Privatpersonen bei Banken aus der Branche „Islamic Banking“, in der zinslos gewirtschaftet wird, sollen hingegen auf 13,5 Milliarden Dollar gestiegen sein.

Die Zeitung Gazete Duvar berichtete im März 2018, dass der Anteil der Devisen-Einlagen in der Türkei im Vergleich zu den Einlagen in Türkischer Lira bei 33 Prozent lag. Dieser Anteil erhöhte sich innerhalb von fünf Jahren auf 46 Prozent.

In den Jahren 2013 und 2014 lag dieser Anteil bei 37 Prozent und stieg im Jahr 2015 auf 43 Prozent. 2016 ging der Anteil an Dollar-Einlagen auf 42 Prozent zurück und stieg im Folgejahr erneut auf 44 Prozent, bis dann im aktuellen Jahr die 46-Prozent-Marke erreicht wurde. Das geht aus Daten der türkischen Bankenregulierungs-Behörde BDDK hervor.