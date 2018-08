Europas Unternehmen erwarten deutlich schlechtere Geschäfte

Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone hat sich im August bereits den achten Monat in Folge eingetrübt, berichtet Reuters. Das Barometer sank um 0,5 auf 111,6 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte. Damit geht es seit Dezember stetig bergab.

Der Optimismus bei Industrie und Dienstleistern ließ im August nach. Bei der Industrie gab es einen Rückgang von 5,8 Punkten auf 5,5 Punkte. Bei den Dienstleistern gab es einen Rückgang von 15,3 auf 14,7 Punkte.

Das ebenfalls für diesen Monat ermittelte Barometer für das Geschäftsklima in der Euro-Zone – welches Rückschlüsse darauf gibt, in welcher Phase des Konjunkturzyklus sich die europäische Wirtschaft befindet – fiel um 0,08 Zähler auf 1,20 Punkte. Im Januar lag der Wert noch bei 1,63 Punkten.

Auch die Erwartungen zu den Konsumausgaben der Bürger der 19 Euro-Staaten ging zurück.