Unternehmen schütten Rekord-Dividenden aus

Der Umfang der von Unternehmen ausgeschütteten Dividenden ist weltweit stark angestiegen. Wie die Financial Times berichtet, stiegen die Ausschüttungen europäischer Firmen an ihre Eigner im zweiten Quartal um fast 19 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2017 an und erreichen nun rund 176,5 Milliarden Dollar.

US-Unternehmen steigerten ihre Dividenden im selben Zeitraum um etwa 13 Prozent auf fast 500 Milliarden Dollar, wie aus dem Janus Henderson Global Dividend Index hervorgeht. Janus Henderson rechnet damit, dass die Dividenden im Gesamtjahr 2018 in den USA einen Allzeit-Rekordwert von fast 1,4 Billionen Dollar erreichen werden. In den USA hätten im zweiten Quartal nur rund 2 Prozent der Unternehmen die Dividenden nicht erhöht.

Bereits in den vergangenen Jahren hatten die Unternehmen weltweit ihre Ausschüttungen erhöht. Das ausgeschüttete Kapital fehlt den Unternehmen beim Kapitalaufbau und für langfristige Investitionen.