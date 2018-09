EU: Einigung mit Großbritannien kurzfristig möglich

Nach Aussagen des EU-Brexit-Chefunterhändlers Michel Barnierkönnte der Vertrag über den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union „realisticherweise“ in sechs bis acht Wochen stehen. Das habe Barnier am Montag auf einer Veranstaltung in Slowenien gesagt, berichtet Bloomberg.

Barnier sagte, dass allerdings noch mehrere Probleme offen seien, darunter Maßnahmen zur Verhinderung einer Grenze zu Irland und zum Schutz der Namen von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen.