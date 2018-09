EZB sieht Wachstum in der Euro-Zone schwinden

Die Europäische Zentralbank erkennt Anzeichen für eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums in der Eurozone im laufenden Jahr. Ihre Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung könnte sie demnach auf dem heute stattfindenden Treffen in Frankfurt herunterstufen. Dies berichtet Bloomberg unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen.

Ein Hauptgrund für die Abschwächung des Wachstums sei ein Rückgang der Nachfrage in Märkten außerhalb der Eurozone – etwa in der Türkei oder in Großbritannien. Zuletzt hatte etwa die deutsche Industrie deutliche Produktions- und Auftragsrückgänge verzeichnet.

„Wir denken schon seit Monaten, dass es etwas komisch ist, dass die EZB offiziell immer noch davon sprach, dass die Risiken derzeit ausbalanciert seien – zu einer Zeit, als jede andere Institution schon mit einer Abschwächung rechnete“, wird ein Analyst der Großbank AMN Amro von Bloomberg zitiert. „Angesichts der Tatsache, dass es die EZB bislang vermied, von einer Abschwächung zu sprechen wäre es überraschend, wenn sie es jetzt täte – obwohl es gerechtfertigt wäre.“

Die aktuellen Prognosen der EZB vom Juni gehen von einem Wachstum der Wirtschaftsleistung in der Eurozone im laufenden Jahr von etwa 2,1 Prozent und im Jahr 2019 von etwa 1,9 Prozent aus.

Die Mehrheit der von Bloomberg befragten Ökonomen rechnet damit, dass die EZB heute eine Halbierung der monatlichen Anleihekäufe ab Oktober auf 15 Milliarden Euro pro Monat bekanntgeben wird. Ein Ende des Programms könnte dann im Dezember anstehen. Der Hauptzweck der Anleihekäufe besteht darin, die Finanzierungskosten für die Eurostaaten zu drücken. Eine mögliche deutliche Abschwächung der Wirtschaftsleistung könnte jedoch den Stimmen Rückhalt geben, welche sich für eine Fortsetzung des Kaufprogramms aussprechen.

Zuletzt hatte es vermehrt Anzeichen für eine Abschwächung des Wachstums der Weltwirtschaft gegeben.