Handelsstreit setzt Wall Street unter Druck

Der Dow Jones lag im Anfangsgeschäft bei 26.126 Zählern 0,1 Prozent niedriger. Der S&P 500 gab ebenfalls minimal nach, während der Nasdaq-Composite 0,6 Prozent verlor. Die Investoren machten sich große Sorgen über die nächste Entscheidung von US-Präsident Trump in Sachen Zollstreit, sagte Naeem Aslam, Marktanalyst bei Think Markets UK in London. „Trump ist entschlossen, eine neue Runde im Zollstreit zu eröffnen.“ Dabei habe es erst vorige Woche so ausgesehen, als würde seine Regierung eine gütliche Eingung anstreben.

Laut Insidern könnte Trump noch diesen Montag neue Zölle gegen China auf Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar verkünden. Für diesen Fall drohte China mit einer Eskalation des Streits. So könnte die Führung in Peking der geplanten nächsten Verhandlungsrunde fernbleiben, zitierte das „Wall Street Journal“ chinesische Regierungskreise. Man werde nicht „mit der Pistole auf der Brust“ Gespräche führen.

Teva stiegen um 5,6 Prozent. Die Ratiopharm-Mutter hat in den USA grünes Licht von der Arzneimittelaufsicht FDA für ein neues Migräne-Mittel bekommen.

Der Zollstreit zwischen den USA und China hat die Börsen zum Wochenstart im Klammergriff gehalten. Der Dax verlor bis zum Nachmittag 0,4 Prozent auf 12.071 Punkte, der EuroStoxx50 trat bei 3340 Zählern auf der Stelle. Für die Wall Street signalisierten die US-Futures leichtere Kurse. In Shanghai hatte die Börse auf dem tiefsten Stand seit fast vier Jahren geschlossen. „Der Zollstreit ist eines der Hauptrisiken für die Weltwirtschaft und damit auch für die Finanzmärkte“, sagte Anlagespezialist Martin Dresp von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

US-Präsident Donald Trump könnte – wie seit langem angedroht – laut Insidern noch diesen Montag neue Zölle gegen China auf Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar verkünden. Für diesen Fall drohte China mit einer Eskalation des Streits. So könnte die Führung in Peking der geplanten nächsten Verhandlungsrunde fernbleiben, zitierte das „Wall Street Journal“ chinesische Regierungskreise. Man werde nicht „mit der Pistole auf der Brust“ Gespräche führen. Vorige Woche hatten Hoffnungen auf eine Annäherung der beiden Wirtschaftsmächte Dax & Co noch angeschoben.

Anleger warfen auch erneut bange Blicke an den Bosporus. Nur wenige Tage nach der kräftigen Zinserhöhung der türkischen Zentralbank stand die Währung des Landes wieder unter Druck. Der Dollar verteuerte sich zeitweise um zwei Prozent. Der jüngste Zinsschritt werde nicht ausreichen, um die Inflation in der Türkei nachhaltig zu drücken, sagte Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. „Es wird in Zukunft darauf ankommen, ob die Zentralbank ihre Ankündigung, wenn nötig weiter die Leitzinsen zu erhöhen, auch wahr machen kann.“ Am Donnerstag will der türkische Finanzminister Berat Albayrak die Pläne der Regierung zur Bewältigung der Wirtschaftsprobleme erläutern.

Wenig beliebt am deutschen Aktienmarkt waren die Titel des Industriegaseherstellers Linde. Sie standen mit einem Minus von zeitweise fast vier Prozent meist am Dax-Ende. Auslöser der Verkäufe sind Spekulationen über neue Hürden für den geplanten Zusammenschluss mit dem US-Rivalen Praxair. Händler verwiesen auf eine Studie des Analysehauses MLex, dem zufolge die US-Kartellbehörde FTC von den Unternehmen den Verkauf sämtlicher überlappender Geschäftsbereiche in den USA verlangen könnte. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Die in Frankfurt notierten Praxair-Titel verloren rund ein Prozent.

Unter den Dax-Schlusslichtern waren auch Henkel mit einem Abschlag von bis zu drei Prozent. Die Analysten von Bernstein senkten erstmals seit zwölf Jahren ihre Einschätzung für die Aktien des Konsumgüterkonzerns und nahmen das Kursziel zurück. Die Experten sind der Ansicht, dass der Hersteller von „Pritt“-Klebestiften und „Persil“-Waschpulver den Höhepunkt seines Wachstumspfads überschritten hat.

An der Börse in Stockholm deckten sich Investoren mit Titeln von H&M ein und trieben den Kurs um 16 Prozent in die Höhe. Die Quartalszahlen der Billigmodekette fielen dank einer Offensive im Onlinegeschäft besser aus als erwartet.