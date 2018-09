Russland meldet französischen Raketenbeschuss auf Latakia

Die staatliche russischen Nachrichtenagentur SANA, der russischen Staatssender RT und der englischsprachige Dienst von Reuters melden, dass am Montag Raketen auf mehrere Orte in der syrischen Küstenstadt Latakia am Montag vom Meer aus abgefeuert wurden. Sie sollen jedoch von der syrischen Raketenabwehr abgefangen worden sein.

Video footage showing the impact of missile strike this evening near #Lattakia, #Syria pic.twitter.com/Tdz377duJo — Danny Makki (@Dannymakkisyria) September 17, 2018

BREAKING: Missile strikes target infrastructure in Latakia, Syria short time ago. Reports attributing attack to Israel. pic.twitter.com/OuZyVb7eSN — Israel Breaking (@IsraelBreaking) September 17, 2018

Die offizielle Nachrichtenagentur SANA meldete, dass ein Institut für technische Industrie in der staatlich kontrollierten Stadt ins Visier genommen worden sei. SANA fügte hinzu, dass nicht bekannt sei, wer die Raketen abgefeuert habe. „Die Luftabwehr hat feindliche Raketen, die aus dem Meer in Richtung der Stadt Latakia kamen, getroffen und eine Reihe von ihnen abgefangen“, zitierte SANA eine militärische Quelle.

Sean Robertson, Sprecher des Pentagon, sagte den Deutschen Wirtschaftsnachrichten: „Es gab keine US-Beteiligung.“

Russische Luftraumkontrollsysteme haben am Montag Raketenanflüge von einer französischen Fregatte im Mittelmeer registriert, berichtete das russische Verteidigungsministerium laut TASS. Die neueste Fregatte der französischen Marine, FS Auvergne, feuerte demnach am Montag gegen 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit Raketen ab, sagte das russische Militär: „Die Luftraumkontrolle hat Raketenstarts von der französischen Fregatte Auvergne registriert“, hieß es in der Erklärung des Ministeriums. Die Auvergne wird im Mittelmeer vor der syrischen Küste eingesetzt. Der Start wurde zur selben Zeit entdeckt, als vier israelische Jets Raketenangriffe auf Ziele in der syrischen Provinz Latakia durchführten, fügte das Verteidigungsministerium hinzu. Haaretz berichtet, dass arabische Medien gemeldet hätten, Israel sei einer der Urheber der Raketenangriffe. Die Berichte aus Israel sind spärlich, weil die Zeitungen wegen Jom Kippur nicht vollständig besetzt sind.

In französischen Medien lagen in der Nacht keine Berichte über den Angriff vor. Die Website des französischen Verteidigungsministeriums war in der Nacht auf Dienstag zeitweise nicht erreichbar.

🔴ALERTE // Un avion militaire russe a disparu des radars en #Syrie. La Russie accuse la #France (frégate Auvergne) ou #Israël d’en être à l’origine. Les medias locaux russes parlent déjà d’un acte de guerre. Pour les #EtatsUnis, la Syrie est à l’origine de cette disparition. pic.twitter.com/jUGVPcdmld — Nunès Christopher (@NunesChr) September 18, 2018

Im Mittelmeer gibt seit geraumer Zeit einen erheblichen Aufmarsch von internationalen Flottenverbänden.

Ein russisches Militärflugzeug vom Typ Il-20 mit 14 Personen an Bord verschwand während des Angriffs der israelischen Jets auf die syrische Provinz Latakia vom Radar, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Fluglotsen der Khmeimim Air Base hätten den Kontakt mit der Maschine verloren. Das Flugzeug befand sich nach russischen Angaben 35 Kilometer vor der syrischen Küste.

Reuters schreibt, es sein unklar, ob es einen Zusammenhang des Verschwindens der Maschine mit den Raketenangriffen gibt.

BREAKING (Not parody): US Military says they believe Syria accidentally shot down a Russian aircraft carrying 14 serviceman while attempting to target Israeli missiles tonight in Latakia. – CNN — Israel Breaking (@IsraelBreaking) September 17, 2018

Ein Zeuge in Latakia sagte Reuters, dass er vier von der syrischen Luftabwehr abgeschossene Raketen gesehen habe. Eine der Raketen fiel in ein offenes Gebiet westlich der zentralen Stadt Homs und verursachte ein Feuer in einem Obstgarten, berichtet Ikhbariya TV. Die Elektrizität sei später vollständig in der Provinz Latakia, einer Hochburg von Präsident Baschar al-Assad, wiederhergestellt wurde, nachdem es aufgrund des Angriffs zu einem teilweisen Stromausfall gekommen war.

Israel hat, so Reuters, bereits zahlreiche Angriffe in Syrien gestartet. Am Samstag hatten syrische Luftabwehrraketen mehrere Raketen abgeschossen, die Israel in der Nähe des Flughafens von Damaskus abgeschossen haben soll, berichteten staatliche Medien. Als eine israelische Militärsprecherin von Reuters um einen Kommentar zum Angriff vom Montag gebeten wurde, sagte sie, Israel äußere sich nicht zu ausländischen Berichten. Während der Sitzung des israelischen Kabinetts am Sonntag sagte Premierminister Benjamin Netanjahu laut Reuters, sein Land werde „ständig Maßnahmen ergreifen, um unsere Feinde davon abzuhalten, sich mit fortschrittlichen Waffen zu bewaffnen“.

Am Montag hatten sich Russland und die Türkei geeinigt, in Idlib eine Deeskaltionszone einzurichten.