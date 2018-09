Supreme Court: US-Senatsausschuss stimmt für Kavanaugh

Der US-Senatsausschuss hat mit 11:10 Stimmen für Bratt Kavanaugh als neuen Richter am Supreme Court gestimmt.

Alle Republikaner stimmten für den Kandidaten von US-Präsident Donald Trump, alle Republikaner gegen ihn.

Kurz vor der Abstimmung äußerte Arizona-Senator Jeff Flake den Wunsch, dass der Senat vor der endgültigen Abstimmung eine nicht länger als einwöchige FBI-Untersuchung veranlassen möge, um die Vorwürfe von Dr. Christine Blasey Ford gegen Kavanaugh untersuchen zu lassen. Ford hatte Kavanaugh beschuldigt, sie vor 35 Jahren sexuell angegriffen zu haben.

Zuvor hatte der demokratische Senator Cory Booker in einem emotionalen Statement erklärt, dass die Entscheidung über Kavanaugh gesellschaftlich problematisch sei, weil der Ausschuss damit auch eine Aussage treffe, wie er sich in Fällen von sexueller Gewalt positioniere.

Es liegt nun am Sprecher der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, diese Untersuchung bei Präsident Trump zu beantragen.

A sexual assault survivor just confronted Jeff Flake (who just announced he’s voting for Kavanaugh): „Don’t look away from me! Look at me and tell me that it doesn’t matter what happened to me, that you will let people like that go into the highest court of the land“ pic.twitter.com/Jix2BI090B

— David Mack (@davidmackau) September 28, 2018