Was versteht man unter der Wettsteuer und wann muss sie abgeführt werden?

Durch die Rechtsunsicherheit, die auch dem deutschen Gesetzgeber zu Ohren gekommen ist, hat es aber auch im deutschen Bundestag Bestrebungen geben, sich einen rechtlich bindenden Rahmen zu geben. Es geht schließlich auch um die Rechtssicherheit des deutschen Staatsbürgers, der hier auch das Angebot des Wettanbieters nutzen möchte. Zumindest argumentiert man zum Teil damit, dass es dahingehend auch als solcher Teil gesehen wird. Man hat dies auch zur Grundlage herangezogen, da man die Wettsteuer für Wetten auf deutschen Staatsgebiet eingeführt hat. Natürlich hat der Gesetzgeber gemerkt, dass kein Deutscher die Gewinne in der Steuererklärung angeführt hatte. Daher hat man sich letztlich auch mit dem Gesetz dazu entschlossen, diesen schwarzen Bereich zu schließen und hier bindende Gesetze eingeführt, welche diesen grauen Bereich endgültig beendet haben. Das Gesetz bzw. die Gesetzgebung in Deutschland schließt nun mit der Einführung einer Wettsteuer an international bindende Gesetze auf, um sicherzustellen, dass Gewinne bei Sportwetten auch ordnungsgemäß besteuert werden können. Es gilt für alle Unternehmen in diesem Bereich, welche, ihre Dienstleistungen deutschen Verbrauchern anbieten. Daher wurden dem deutschen Bundesbürger auch verschiedene Steuerpflichten auferlegt. Vor etwa sechs Jahren waren sie im Allgemeinen nicht der deutschen Besteuerung unterworfen. Mehr zur Besteuerung von Wettsteuern hier.

Heute sieht die steuerliche Gesetzgebung anders aus.

Die Besteuerung von Online-Sportwetten ist heute im Prinzip sehr klar geregelt und lässt nur sehr wenig Spielraum zu, um hier einen besonderen Maßstab zu setzen, die zum Teil auch beträchtlichen hohen Steuern zu umgehen. Jetzt unterliegt die Bereitstellung von Sportwetten jedoch der sogenannten „Wettsteuer“. Die Steuer kommt dann zum Tragen, wenn der Spieler zum Zeitpunkt des Abschlusses des Wettvertrags einen deutschen Wohnsitz hat, auch wenn das Sportwetten Unternehmen dies tut und er sich nicht in Deutschland befindet. Der ausländische Sportwettenanbieter ist verpflichtet, sich bei der Finanzbehörde Frankfurt anzumelden und einen Steuersatz in der Höhe eines bestimmten Prozentsatzes vom Nennwerts der Spiegelanteile zu zahlen. Damit ist auch die Besteuerung von Onlinespielen bei den sogenannten Games in Spielen im Internet betroffen. So unterliegen aber nicht alle Spiele der Steuer. Die Games im Internet sind aber von der Wettsteuer ausgenommen. Es gibt daher auch keine spezielle Casinosteuer und diese Gewinne unterliegen jedoch der allgemeinen Mehrwertsteuer. Es ist die umsatzsteuerliche Behandlung, die elektronisch gesichert werden können und somit dient die elektronische Speicherung der Daten auch den Sicherheitsleistungen zur Darbietung und Sicherheit der Einbringung von Steuerschulden. Die Bereitstellung von Casinospielen im Netz ist von dem Ort abhängig, an dem der Diensteanbieter tätig war. Im Prinzip galt auch dieses Herkunftslandprinzip immer als sehr große Herausforderung für das Spiel, welches sich in dieser Umgebung als nachhaltig erwiesen hat. Nur wenn so ein Bereich als stichhaltig nachzuweisen ist, dann wird sich damit auch ein nachhaltiger Grund für die Steuerhäufigkeit ergeben können. So kann auch auf eine minimale oder gar keine Mehrwertsteuerpflicht in Deutschland verwiesen werden. Vor etwas mehr als drei Jahren änderte sich jedoch die mehrwertsteuerliche Behandlung elektronisch erbrachter Dienstleistungen in der Europäischen Union an den Ort, an dem der Verbraucher der jeweiligen Dienstleistungen ansässig ist.

Dies bedeutet, dass alle Casinospiele, die deutschen Anwohnern zur Verfügung gestellt werden, jetzt der deutschen Mehrwertsteuer unterliegen.

Obwohl dieser Steuersatz deutlich höher erscheint als die Besteuerung von Sportwetten, ist die Besteuerung in der Praxis viel niedriger: Die Besteuerung von Sportwetten ist an die Einsätze der Spieler gebunden, während die Besteuerung von Spielen im Netz auch im Allgemeinen an die Besteuerung der Erträge aus diesen Spielen gebunden ist. Dadurch kommt es auch zu einer stichhaltigen Sachlage, die sich auch zwingend nicht erweitern lässt. Die Wettsteuer wird wohl nicht das letzte Element gewesen sein, um der Steuerhoheit des deutschen Staates Herr zu werden. Viel eher geht es auch darum, eine dauerhafte Lösung für das Problem mit der Steuerhoheit zu suchen, damit auch dieses Schlupfloch schön gut gestopft werden kann. In Summe darf man sich hier auch einmal an den deutschen Finanzminister wenden, um die Problematik ernsthaft in den Griff zu bekommen. Das Thema wurde jetzt schon mehrmals durch sehr viele Büros im Bundesamt gereicht und offenbar kommt es hier auch dazu, dass sich bestimmte Maßnahmen nur halbherzig überlegt werden. Viel wichtiger wäre es aber schon in die Zukunft zu schauen und darüber nachzudenken, wie sich das Problem noch weiter verschärfen könnte. Immerhin leben ja auch in Deutschland schon sehr viele Menschen, die neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch eine andere Staatsbürgerschaft haben. Mit der Staatsbürgerschaft ist es somit auch sehr leicht, bestimmte Bereiche einfacher zu erschaffen. So wird die Wettsteuer zum Beispiel auch nicht auf jene Menschen anzuwenden sein, die zwar in Deutschland leben aber unter Umständen die Wettgeschäfte von einem weiteren Standort aus durchführen wollen. Somit hat auch der deutsche Fiskus keinen Zugriff auf die Gewinne und die deutsche Wettsteuer wird hier auch nicht greifen können. Heute ist also die Rechtslage ganz klar. Man darf sich dadurch aber auch nicht verunsichern lassen. Viele deutsche Bürger, die regelmäßig an den Wettgeschäften teilnehmen, nehmen die deutsche Gesetzgebung zur Wettsteuer immer noch nicht ganz Ernst und verleugnen sie. Man sollte dies gerade als Nutzer von Online Angeboten sehr ernst nehmen, weil es eben ganz genaue Maßnahmen gibt, wie dieser Bereich zu sanktionieren ist.

Dies lässt sich auch daran erkennen, dass es eben auch ganz bestimmte negative Folgen bei der Nichteinhaltung zur freiwilligen Offenlegung gibt.

Es ist ein nachhaltig sehr wichtiger Schritt, den man durchgehend zu betrachten hat. Die Steuerschulden später einzutreiben ist eigentlich gar nicht mehr möglich. Natürlich möchte es die Politik so verkaufen aber jeder Mensch weiß in der Zwischenzeit, dass dies kein natürliches und eigentlich auch ein vollkommen illegales Unterfangen wäre, welches sich in keiner Weise richtig durchziehen lasse. Aus diesem Grund lässt man es einfach in der Diskussion so stehen und wartet dann ab, bis es zu einem neuen Thema kommen wird. Wie oft man das wohl noch erleben muss, ist nicht ganz einfach festzustellen. Vermutlich wird dies noch ein endlos langes Thema sein. Die Wettsteuer ist eine selbst veranlagte Steuer auf den steuerpflichtigen Umsatz von Wettgeschäften eines Wettanbieters mit Kunden aus dem deutschen Rechtskreis. Die Wettsteuer gilt für Wettanbieter, die eine jährliche steuerfreie Schwelle überschreiten. Die meisten Staaten in Deutschland haben eine besondere Art des Monopols für Glücksspiele und Sportwetten als Auflage geduldet. Dies bedeutet, dass nur sie Glücksspiele für die Allgemeinheit erbringen dürfen. Die Rechtmäßigkeit dieser Beschränkungen ist seit langem umstritten und trotz der Liberalisierung des deutschen Glücksspielgesetzes geduldet, wessen Grundlage sich bereits vor vier Jahren im Gesetz manifestiert hat. Der Gesetzgeber trifft aber auch exakte Unterscheidungen zwischen Angeboten, die als legal einzustufen sind und jenen Angeboten, die nicht als legal einzustufen sind. Solche Angebote dürfen dann auch nicht im Sinne des Gesetzes als gleichwertig betrachtet werden.

Es ist ein sehr harter Maßstab, welcher so auch nicht ganz so leicht umzusetzen ist.

Man darf hier auch nicht ganz so streng mit sich selbst sein, aber in Summe ergeben sich dadurch auch Möglichkeiten, die man in der Form auch nicht ganz so leicht durchzuführen hat. Es ist dann eben in der Klassifikation als zulässiges Glücksspiel in der Branche zu sehen. Private Anbieter können die Dienste der staatlichen Monopole sowohl online als auch offline vermitteln. Pferdewetten haben einen besonderen Stellenwert. Dies lässt sich auch daran erkennen, dass man unter anderem diesen Bereich zum Teil aus den herkömmlichen Sportarten herausgenommen hat. Damit gibt es auch verschiedene Angebote im Netz, die man sich auch näher ansehen könnte. Die Rechtmäßigkeit des deutschen Gesetzes braucht man hier aber nicht gesondert zu prüfen. Dabei liegt der Maßstab auch streng genommen im Rahmen der Verwaltung, die auch dazu beitragen kann, sich durch solche Maßstäbe in den Maßstab einer Rechtsstaatlichkeit zu versetzen. Die Nichteinhaltung der Anforderungen in Bezug auf die Wettsteuer verstößt in einem hohen Maße und mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen das deutsche Gesetz.

Was macht den Inselstaat Malta so attraktiv für Unternehmen?

Der kleine Inselstaat in Malta lockt immer mehr Unternehmen an. Dies betrifft aber nicht nur die Branche um Sportwettenanbieter oder andere Casionos im Online Bereich, sondern vor allem die Finanzindustrie. Zunehmend werden auch andere Branchen auf Malta als Standort aufmerksam und bieten entsprechend ihren Vorteile bei der Beurteilung der Standortfrage als Maßstab der Betrachtung an. Wenn man sich hier auch einmal die Dinge näher ansieht, dann wird dadurch auch sehr stark sichtbar, welche Vorteile Malta als Standort für Unternehmen der verschiedenen Branchen hat. Sehen wir uns aber zunächst einmal die Branche der Wettanbieter an und welche Vorteile es für diese Branche hat, sich in Malta niederzulassen. Gerade aber war es die Welt der Online Casinos, die de facto auch Malta als Standort in eine neue Ära gebracht hat. Dort wurde deshalb auch ein neuer Vorteil für den gesamten Standort etabliert, weshalb man dadurch auch die Möglichkeiten offengehalten hat, um nachfolgend solche Modelle aufrechterhalten zu können. Dies lässt sich auch daran erkennen, dass man eben unter bestimmten Voraussetzungen etliche Modelle durchrechnen kann, die sich nachhaltig als sinnstiftend ergeben können. Man kann dadurch auch notfalls weitere Maßnahmen heranziehen, die man nicht ganz so einfach durchwachsen sind. Jedenfalls hatte der Staat Malta vor Jahren schon bestimmte Vorteile und Maßnahmen beschlossen, damit die Online Betreiber von Sportwetten und Casinos sich auch in Malta sesshaft machen. Dies führt zunächst auch zur Verlegung des Firmensitzes von einigen wenigen Anbietern aber es sollten mehrere weitere Anbieter folgen. Besonders in den letzten 10 Jahren wurde daher auch aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Geschäft mit den Online Diensten das Geschäftsmodell ständig an die aktuellen Bedürfnisse der Unternehmen angepasst, sodass hier auch ein besonderes Modell für den Kunden entwickelt wurde. Man kann nur schätzen, dass sich auch deshalb hier viele neue Kunden in Malta angesiedelt haben und das Geschäft mittlerweile auch für andere Branchen floriert. Immerhin gibt es auch schon Zahlen, die belegen, welche Vorteile dieses neue Steuermodell für die maltesische Wirtschaft erbringen können. Viele Sportwettenanbieter und Online-Glücksspiele finden Sie nicht nur auf Malta, sondern auch unter folgender Webseite: https://www.onlineautomatenspiele.net/7spins-casino/

Immerhin soll alleine die Wettindustrie der Wirtschaft in Malta annähernd fünfzehn Prozent der Wirtschaftsleistung ausmachen.

Sie dürfen aber auch nicht vergessen, dass eine Industrie ja meist nachhaltig viele weitere Industriesparten anlockt und damit auch weitere Vorteile bestehen können, die sich dadurch auch noch auf andere Sparten abfärben. So grundsätzlich auch hier der Immobilienbereich. Hier haben vor allem die Entscheidungsträger in der Politik einen maßgeblichen Anteil daran, dass sich die Veränderungen in einer positiven Art und Weise verbessert haben. Die Wirtschaft insgesamt ist in den letzten Jahren durch den Einfluss der Wettindustrie massiv gewachsen, was zu einem starken Engagement in diesem Sektor führt. Der landgestützte und der abgelegene Sektor hat dadurch auch maßgeblich zu einer verbesserten Lage beigetragen. Dieser beträgt auch hier zu einem nicht unerheblichen Teil zu einer Steigerung des Sozialbeitrages in Malta bei. Wenn man sich nur die wirtschaftliche Bedeutung der Wettindustrie in Malta etwas näher ansieht, dann bemerkt man sehr schnell, dass dadurch auch etliche Hürden aus dem Weg geräumt wurden. Dies bemerkt man auch sehr häufig daran, wenn man sich nackte Zahlen aus dem Wettsektor ansieht. Alleine diese Zahlen sind schon sehr beeindruckend. Insgesamt betrachtet findet man heute in Malta über drei Hundert Unternehmen die sich nur dem Wettgeschäft verpflichtet fühlen. Davon umfasst sind aber nicht nur die reinen Wettgesschäfte, sondern vor allem auch jene Geschäftsbereiche, die nachweislich im Sportwettenbereich tätig sind. Ein weiteres Geschäftsfeld, welches nachweislich zu einer florierenden Wirtschaft in Malta beigetragen hat ist die Vergabe von Lizenzen. Hier kann man auch den Wettsektor als wegbereitend einstufen.

Immerhin sollen in Malta alleine in den letzten Jahren über sechs Hundert Lizenzen ausgestellt worden sein.

Insbesondere im Bereich des Wettgeschäftes hat sich hier aber auch das Erfordernis von neuen Richtlinien durchgesetzt. Da die Nachfrage nach dem Geschäft so groß war, wurden auch neue Gesetze und Vorschriften beschlossen. Da aber auch Malta Teil der EU ist, musste man sich in der Beschlussfassung auch an die Vorgaben der EU halten. Es bestanden hier auch besondere Herausforderungen. Insbesondere war es für Malta wichtig, sich hier aus dem Bereich einen Sondernutzen zu ziehen. Natürlich gilt es als völlig unbestritten, dass Malta als Vorteil für seinen Standort auch die steuerlichen Vorteile übergewichten wollte. Die EU ist natürlich insgesamt darin bestrebt, eine Harmonisierung der Steuersätze voranzutreiben. Dies wird zumindest in einigen Staaten so gesehen, weshalb es auch zu keinem Steuerwettbewerb kommen sollte. Dies ist natürlich nicht im Sinne der Regierung von Malta, denn eigentlich haben sich ja auch sehr viele Unternehmen gerade wegen dieser Standortbedingungen dort angesiedelt. Die günstigen Steuersätze sind daher besonders für Unternehmen von sehr großem Interesse. Diesem Interesse muss man auch entgegenhalten, dass dies auch sehr viele private Personen nutzen, um hier die Standortvorteile auszunutzen. Sehr oft sind es auch Vorteile, die insgesamt betrachtet im Sinne einer möglichen Darstellung dargeboten werden können. Dabei stößt man natürlich auch auf besondere Herausforderung bei der Betrachtung solcher Dinge, die auch auf die Ansiedlung von Unternehmen einen maßgeblichen Einfluss haben können. Man sieht dies auch sehr oft anhand verschiedener Herausforderung, die nicht selten innerhalb der EU zu einem sehr hohen Gesprächsbedarf auf internationaler Führungsebene sorgt. Herausforderungen oder Möglichkeiten umfassen die Vereinheitlichung der Einkommenssteuer oder der Mehrwertsteuer. Hier musste man sich auch an verschiedene EU-Richtlinien halten, dessen Umsetzung ja verpflichtend ist. Zumindest ist dies auch die Direktive innerhalb der EU. Es muss die Richtlinie natürlich nicht im Sinne der Vereinheitlichung als gesamter Text in der nationalen Gesetzgebung übernommen werden, aber es sollte schon inhaltliche Gleichstellung bedeuten.

Auch die Unternehmen erkennen die Herausforderungen und Chancen, mit denen sie konfrontiert sind.

Dies beginnt aber nicht unbedingt auf der Ebene der EU in Brüssel, sondern lässt sich bereits auf Malta feststellen. Ein wesentlicher Bestandteil ist hier auch die richtige Beratung. Wenn man dahingehend auch die notwendigen Schritte übernehmen kann, dann vereinfacht dies nicht nur die Ansiedlung eines Unternehmens in Malta, sondern auch die laufende Betreuung der Aktivitäten des Unternehmens werden dadurch maßgeblich positiv beeinflusst. Durch die Kombination des Fachwissens in einer bestimmten Branche kann ein guter Berater auch hier Einfluss nehmen. Insbesondere im Bereich der Glücksspielbranche wird dies große Vorteile für jedes einzelne Unternehmen bringen können. Beziehungen innerhalb der Branche sowie auf Regierungsebene spielen eine weitgehend große Rolle. Man darf dies auch niemals unterschätzen und muss hier sehr vorsichtig mit Prognosen sein. Immerhin darf man auch die Macht des einzelnen Individuums niemals vergessen, denn es setzt sich hier auch meist ein besonderes Unikum auf dem Markt durch. Sie bieten einen wirklich professionellen Service über funktionale und geografische Grenzen hinweg. Dadurch kann auch das Geschäft auf die nächste Stufe gehoben werden. Es ist also die Wettbewerbsfähigkeit eines Staates auch immer im Zusammenhang mit den beteiligten Akteuren innerhalb eines Systems zu sehen.

Dies lässt sich auch daran sehr gut erkennen, dass man sich dadurch auch maßgeblich anhand kleiner Details orientiert, die maßgeblich für die Beurteilung des Spiels sein können.

Die hohe Wettbewerbsfähigkeit von Malta als Standort von Betrieben ist auf sehr unterschiedliche Art und Weise zu beurteilen. Dabei ist es nicht nur die steuerliche Seite, wie man sehr oft vermutet. Es sind auch die Bedingungen, die einen rechtlichen Rahmen und damit auch für Rechtssicherheit sorgen können. Nur jene Unternehmen, die sich maßgeblich dafür einsetzen und hier auch die Details bei der Beurteilung des Standortes beurteilen können, werden die Standortvorteile von Malta auch ausnutzen können. Man denke in diesem Zusammenhang vielleicht am besten an die Vorteile, die sich durch die Vergabe von Lizenzen ergeben können. Hier kann man schon sehen, warum so manche nationale Steuergesetzgebung sich so gegen die Besteuerung von Lizenzeinnahmen aus Malta verwehrt. Dies tut aber der Wettbewerbsfähigkeit in Malta keinen Abruf.