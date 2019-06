Sichern Sie sich jetzt Ihr DWN ONLINE Monatsabo mit kostenlosem Magazin

Mit den ersten heißen Sommertagen bereiten wir uns auf unsere Urlaubszeit vor. Doch wohin soll es dieses Jahr gehen?

Fahren wir in die Volksrepublik China, das mit der Chinesischen Mauer (eines der sieben Weltwunder) sein wohl bedeutendstes chinesisches Bauwerk präsentiert. Oder geht unsere Reise zu Russlands Zwiebeltürmen? In ein Land, das ähnlich wie Deutschland nur von bedeutender Kultur strotzt. Denken wir an Maler, wie Picasso, Schriftsteller wie Tolstoi, Komponisten wie das Mächtige Häuflein, Stravinsky oder Tschaikowsky, das russische Staatsballett, das bis heute zu den besten Ensembles der Welt zählt – um nur einige zu nennen. Nur eines bleibt sicher: wir fahren in den Urlaub. Denn leider kann sich in Deutschland nur noch ein geringer Teil der Bevölkerung den Traum vom Eigenheim und somit einen entspannten Urlaub im eigenen Garten erfüllen.

Soweit so gut. Aufgrund der großen Nachrichtenflut ist die Neue Seidenstraße im Augenblick wohl das Erste, was uns zu den von Präsident Xi Jinpings weltwirtschaftlichen Erneuerungen einfällt. Die Chinesen kämpfen sich konsequent an eine Weltmachtposition heran. Für umgerechnet 113 Milliarden Euro bauen sie eine der bedeutendsten Handelsrouten der Welt; so bedeutend, dass seither Politiker aus aller Welt nach Peking reisen, um sich einen Anteil am Erfolg zu sichern. Hoffentlich war dies nicht nur eine große Hoffnung ─ angesichts der hohen Verschuldung der Volksrepublik.

Weltmacht sein – das will auch der russische Präsident Wladimir Putin. Zwanzig Jahre ist er mittlerweile an der Macht. Der einstige Wunsch Putins nach einer engen Zusammenarbeit von Russland und Europa ist mittlerweile kaum noch vorhanden, denn Russland taktiert. Nun sind die EU von geringerem Interesse; Putin orientiert sich nun lieber gen Nahen Osten, wo es sich weiterhin als Großmacht aufspielen kann. Wie auch die Chinesen setzten auch die Russen auf Zeit. Sie wissen, dass sich ihre Wünsche nach einer „neuen Weltordnung" nicht so schnell verwirklichen lassen und zeigen mit ihrer Flexibilität vielleicht mehr Fingerspitzengefühl als der Westen.

Deutschland dagegen hat im Augenblick mit anderen Problemen zu kämpfen. Denn bei uns müssen sich die Jungen mittlerweile ernste Sorgen machen, weil sie sich das Wohnen nicht mehr leisten können. Es fließen inzwischen doppelt so viel Geld in Immobilien wie noch vor zehn Jahren. Nach einer ersten Hochrechnung amtlicher Gutachter waren es im vergangenen Jahr 260 bis 270 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. In Deutschland ist allerdings, im Gegensatz zu den Immobilienpreisen in London, Kanada, Australien oder dem Nahen Osten, noch keine Kehrtwende sichtbar.

Wie lange das noch gut gehen kann, bleibt abzuwarten. Bis dahin verziehen sich die Großstädter eben in unsere öffentlichen Parks und lesen die spannenden Magazine der Deutschen Wirtschaftsnachrichten.