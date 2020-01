Was man bei einer Casino-Investition bedenken muss

Lesezeit: 2 min

Glücksspiele existieren so lange wie die Menschheit selbst. Im Laufe der Jahrhunderte hat diese Branche viele Änderungen erfahren. Es gab Zeiten als solche Hobby sehr weit verbreitet und äußerst beliebt war, aber im 17. Jahrhundert waren Casinos von Kirche und Staat verboten. Heutzutage ist die Glücksspielbranche völlig legal und ist sogar zu einem Milliardengeschäft geworden. Dies machte die Einstellung der Gesellschaft zum Glücksspiel jedoch nicht eindeutig positiv.

Die Regierungen der meisten Länder der Welt haben klare Regeln für die staatliche Regulierung der Glücksspielbranche entwickelt. In einigen Staaten wurde ein vollständiges Verbot der Glücksspiele und Sportwetten eingeführt, aber häufig kontrollieren die Behörden solche Aktivitäten nur streng. Dieser Ansatz hängt mit den vorherrschenden Stereotypen zusammen, dass Glücksspiel Menschen süchtig macht, dass in diesem Geschäft das Geld gewaschen wird und Glücksspieleinrichtungen ihre Kunden täuschen. Besonders jetzt nach dem Aufkommen von Online Casino ist dieses Thema in, weil das Glücksspiel für jeden Internetnutzer verfügbar ist. Aber ein unparteiischer Blick auf die Situation lässt erkennen, dass Glücksspiel von immer mehr Menschen nachgefragt wird, Teil eines verantwortungsvollen Geschäfts und ein wichtiges Segment der Weltwirtschaft ist.

Große Unternehmen investieren viel in die Glücksspielbranche, schaffen Arbeitsplätze für Tausende von Menschen und zahlen dem Staat Millionen Euro Steuern. Las Vegas Sands, der größte Anbieter auf diesem Markt, besitzt zahlreiche Casinos in den USA, Singapur und China, und der Gewinn des Unternehmens belief sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 auf 4,68 Milliarden US-Dollar. Die Einnahmen aus Glücksspielen in Macau machen mehr als 70% des regionalen Budgets aus. Die Touristen müssen einige Monate vor der geplanten Reise ein Zimmer buchen, um während der Hochsaison in den Hotel-Casino-Komplexen untergebracht zu werden. Innerhalb der Sondergebiete werden nicht nur Spielstätten und Hotels errichtet, sondern auch Konzertsäle, Restaurants und Vergnügungsparks.

Was Hauptinvestitionsbereiche in das Glücksspielgeschäft angeht, so beschränken sie sich nicht nur auf den Bau luxuriöser Glücksspiel- und Unterhaltungskomplexe. Die Investitionen können mit der Erstellung von Spielgeräten und Software für sie verbunden sein. Inzwischen sind viele Unternehmen an der Herstellung moderner Spielautomaten für bodennahe Einrichtungen interessiert, die bei Spielern sehr gefragt sind. Außerdem können Softwareentwickler virtuelle Slots für Online Casinos erstellen.

In der Glücksspielbranche dreht sich viel Geld, aber es ist für viele Investoren ziemlich schwierig, die Art der Investitionen zu bestimmen. Inländische Unternehmen beherrschen diesen Markt nur und es ist keine leichte Aufgabe, vorherzusagen, welches Segment sich am schnellsten entwickeln wird. Hierbei ist es üblich, sich auf die Erfahrung der anderen zu konzentrieren, jedoch sind die Präferenzen der Spieler und die Rentabilität der in verschiedenen Ländern unterschiedlich. Die naheliegendsten Bereiche für Investitionen in die Glücksspielbranche sind: