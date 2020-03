Rechtsradikale aus Deutschland auf Lesbos eingetroffen, Attacken auf Flüchtlinge und Reporter

Lesezeit: 1 min

Griechischen Medien zufolge sollen Rechtsradikale aus Deutschland und Frankreich auf Lesbos eingetroffen sein. Sie wollen nach eigenen Angaben "die EU-Grenzen" sichern. Sie haben bereits Angriffe auf Flüchtlinge und Medienvertreter ausgeführt. Die EU reagiert nicht.

Mehr zum Thema : Griechenland > Flüchtlinge > Deutschland > Frankreich > Benachrichtigung über neue Artikel : Griechenland

Flüchtlinge

Deutschland

Frankreich



Die dpa meldet:

"Auf der griechischen Insel Lesbos sind nach Augenzeugenberichten Rechtsradikale aus Deutschland und Frankreich eingetroffen. Diese wollten, wie sie sagen, an der Seite der Griechen zur Sicherung der EU-Grenzen gegen illegal einreisende Migranten wirken. Einige von ihnen - alles Deutsche - seien von Reportern des lokalen Nachrichtenportals sto nisi gesichtet und fotografiert worden. Ein unbekannter und mutmaßlich linker Mann habe in der Einkaufsmeile der Inselhauptstadt einen der Deutschen angegriffen und am Kopf verletzt, berichtete das Portal und veröffentlichte Fotos. Andere griechische Medien berichteten, auch französische Rechtsradikale seien in Griechenland eingetroffen. Die Polizei von Lesbos wollte zunächst nichts dazu sagen."

Unter den Rechtsradikalen befindet sich nach Angaben von sto nisiMario Müller. Auf Twitter wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem er in Lesbos zu sehen ist.

Sachsen-Anhalt Rechtsaussen führt über Müller aus: “Mario Alexander Müller wurde am 19. November 1988 in Bremen geboren. Müller wuchs bei seinen Eltern in Harpstedt (Landkreis Oldenburg) auf. Seit Oktober 2010 studierte er im ersten Semester Sozialwissenschaften auf Bachelor an der Otto-von-Guericke-Universität zu Magdeburg. Derzeit hält er sich überwiegend in Halle auf. Müller ist ein ideologisch gefestigter Neonazi.”

Müller ist der Kopf der Organisation "Kontrakultur Halle", die der Identitären Bewegung (IB) angehört. Müller war zuvor mehrmals in der Ukraine. Es liegen Fotos vor, auf denen er mit Mitgliedern der rechtsextremen Bataillon Asow zu sehen ist. Die Bataillon Asow kämpft in der Ostukraine gegen pro-russische Rebellen.

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Reporter durch eine Gruppe von Rechtsradikalen angegriffen. Ein Flüchtlingshelfer aus Lesbos berichtete der niederländischen Zeitung NL Times, dass Rechtsradikale "die Angelegenheit selbst in die Hand genommen" hätten. Sie würden Straßensperren errichten und Flüchtlinge attackieren.

Zuvor wurde der Spiegel-Reporter Giorgos Christides auf Lesbos von Rechtsradikalen angegriffen. Von den EU-Sicherheitsbehörden wurden bisher noch keine Maßnahmen getroffen, um die Einreise von gewaltbereiten Rechtsradikalen nach Griechenland zu verhindern.