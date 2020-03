Meuthen und Gauland zerschlagen AfD-Flügel, wollen Höcke „eliminieren“

Lesezeit: 1 min

Die AfD-Bundessprecher haben die Zerschlagung des AfD-Flügels um Björn Höcke erwirkt. Höcke gibt sich ruhig und besonnen. Doch er ahnt nicht, dass es darum geht, ihn persönlich politisch kaltzustellen. Meuthen, Gauland & Co. werden keine Ruhe geben.

Die AfD hat in einer Umfrage an Zustimmung verloren. Im RTL/n-tv-Trendbarometer des Meinungsforschungsunternehmens Forsa fällt der Wert der Union auf neun Prozent. Zuvor lag dieser Wert bei elf Prozent. Eine wichtige Rolle beim Rückgang der Zustimmung für die AfD dürfte das Drängen der AfD-Politiker Jörg Meuthen und Alexander Gauland sein, den sogenannten “Flügel” um Björn Höcke zu zerschlagen.

Die dpa zitiert Höcke: “Der Bundesvorstand ist das höchste Exekutivorgan der Partei. Als Konservativer pflege ich die Institutionen, auch wenn ich weiß, welche irrationalen Dynamiken in mehrstündigen Sitzungen solcher Gremien ablaufen”.

Meuthen und Gauland, die beide wie Alice Weidel und Beatrix von Storch aus hochprivilegierten Gesellschaftsschichten kommen, wollten offenbar ganz gezielt eine Überreaktion von Höcke provozieren, um ihn in den Augen der AfD-Wähler komplett unmöglich zu machen. Doch Höcke tappte nicht in diese Falle. Die AfD habe sich in den knapp fünf Jahren seit der Gründung des “Flügels” gut entwickelt, deshalb brauche man nun “einen Impuls, der über den Flügel hinausweist und die Einheit der Partei betont”, sagte er stattdessen.

Wenn Björn Höcke und Andreas Kalbitz glauben, dass sie sich nach der Auflösung des “Flügels” in Sicherheit befinden werden, liegen sie falsch. Meuthen und Gauland zielen logischerweise vor allem auf die Mitglieder des “Flügels” ab, die ins Visier des Verfassungsschutzes geraten sind.

Es gibt enorme Differenzen zwischen der Höcke-Gruppe und der neoliberalen Gruppe um Meuthen und Gauland, die vor allem die Dezimierung des Sozialstaats anstreben. Das Handelsblatt berichtet: “Meuthen ist in der parteiinternen Rentenfrage der Gegenspieler von Höcke. Meuthen plädiert für eine Abschaffung der gesetzlichen Rente, die durch Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert wird. Stattdessen solle das System auf eine steuerfinanzierte Mindestrente umgestellt werden, die knapp über der Existenzsicherung liegt. Der Thüringer AfD-Chef Höcke hat seinerseits einen steuerfinanzierten Rentenaufschlag nur für deutsche Staatsbürger vorgeschlagen.”

In einem Interview mit TRT World macht Kalbitz deutlich, dass vor allem soziale Probleme im Fokus seiner politischen Arbeit stehen würden. “Wir haben konkrete Lösungen für all diese Probleme”, so Kalbitz. Im Interview geht er unter anderem auf das Problem der Kinderarmut in Deutschland ein.

So stehen sich also zwei AfD-Lager gegenüber. Das eine Lager vertritt die Interessen von Finanzinvestoren, Millionären und Milliardären, während das andere Lager die Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber unterstützt. Der innerparteiliche Druck auf Höcke wird wachsen.