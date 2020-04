Kurios: US-Arzt empfiehlt viel Sex in Corona-Quarantäne

Lesezeit: 1 min

Ein renommierter US-Arzt empfiehlt allen Paaren, die sich in Quarantäne befinden, jegliche Arten von sexuellen Praktiken umzusetzen. Das sei gesund und löse Spannungen, meint er.

Der renommierte US-Mediziner Mehmet Öz rät allen Personen, die sich in Quarantäne befinden, möglichst oft sexuelle Praktiken umzusetzen, damit die soziale Distanzierung, die das Corona-Virus ausgelöst hat, eingedämmt werden kann.

“Die beste Lösung, wenn Sie mit Ihrem Lebensgefährten in Quarantäne sind, ist Sex. Sie werden länger leben und die Spannung loswerden. Vielleicht machen Sie ein paar Babys”, so Öz in einem Video von TMZ. Das sei auch die beste Methode, um sich nicht gegenseitig auf die Nerven zu gehen.

Doktor Öz ist einer der wenigen in der medizinischen Gemeinschaft, der derzeit einen engen physischen Kontakt empfiehlt. Die Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) fordern die Menschen auf, soziale Distanzierung zu praktizieren, um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen, indem sie sich so weit wie möglich von anderen entfernt halten.

Dr. Frederick Davis, ein Notarzt bei Northwell Health auf Long Island, erwartet in den kommenden Monaten einen Babyboom.

In China hat das Virus jedenfalls zu einem anderen Trend geführt. Der Zeitung Global Times zufolge kam es nach der Quarantäne zu zahlreichen Scheidungen, da die chinesischen Pärchen auf engstem Raum zusammenleben mussten, und es oft zu Streitigkeiten kam.

In Saudi-Arabien ist die Angst vor dem Corona-Virus so groß, dass sogar Religions-Prediger Ehefrauen einige Rechte zugestehen müssen. Frauen hätten das Recht, “dem Ehebett fernzubleiben”, wenn sie durch ihren Ehemann eine Ansteckung mit dem Coronavirus befürchteten, erklärte ein Mitglied des saudischen Rats der Höchsten Religionsgelehrten im saudischen Fernsehen. In der Sendung “Fatwa” antwortete der Theokrat Abdallah bin Mohammed al-Mutlak auf die Frage einer Zuschauerin, dass es “keine Sünde ist, wenn sich die Frau dem Ehebett verweigert”. Vor allem, wenn sich der Mann nicht an öffentliche Ausgangsbeschränkungen halte, um die Verbreitung des Virus zu verhindern, so die dpa.