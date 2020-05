Neues Konzept am Markt: Online Casino Nexxt

Lesezeit: 2 min

Nexxt.org ist das neue Online Casino, welches sich als Social Casino bezeichnet. Dabei hat jeder hier die Möglichkeit zu spielen, ohne überhaupt einen Cent einzuzahlen. Doch wie sicher ist dieses Konzept?

Dieses Konzept ist neu am Markt und wird sehr gut von den Nutzern angenommen. Doch wie funktioniert das Konzept und wie sicher ist das Online Casino Nexxt? Dies alles möchten wir in diesem Artikel klären.

Was genau ist ein Social Casino?

Bei einem Social Casino handelt es sich um ein Online Spielcasino, in dem die Nutzer um Punkte und nicht um Echtgeld spielen. Dabei kann sich jeder anmelden, muss aber kein Geld einzahlen, um in den Genuss des Spielens zu kommen. Gewinnt ein Spieler, erhält er statt Geld Chips. Dabei ist das System vor allem deshalb entstanden, um die Nutzer davor zu schützen, zu viel Geld im Online Casino auszugeben.

Wichtig ist bei Social Casinos wie Nexxt, dass Miteinander und der Spaß mit anderen Spielern. Daher kommt auch der Name „social“. Ähnlich wie soziale Netzwerke aufgebaut, können Freunde eingeladen werden, um mit ihnen gemeinsam zu spielen. Das Schöne daran ist, dass sich die Spieler nicht am gleichen Ort befinden müssen. Gerade in Zeiten von Corona ist so der Spielspaß trotzdem gegeben, auch wenn man nicht in einer gemütlichen Runde zusammensitzt.

Die gesammelten Punkte bzw. Chips können dann auch an Mitspieler und Freunde verschenkt werden. Zudem können auch Sachpreis gewonnen werden. Weiterhin kann man mit Freunden und anderen Mitspielern kommunizieren und gegenseitig die Fortschritte beobachten. Im Grunde ist das Social Casino eine hervorragende Idee, um gemeinsam mit Freunden zu spielen, ohne dass man am gleichen Ort sein muss. Auch muss nicht zwingend Geld eingezahlt werden, nur um diese Spiele zu nutzen.

Was zeichnet das Online Casino Nexxt aus?

Ein gutes Online Casino punktet vor allem mit Sicherheit. Doch auch das Angebot an Online Spielen ist wichtig, damit die Nutzer auch Abwechslung haben und sich beim Angebot nicht langweilen. Daher sollte ein Online Casino nicht nur die Spiele Klassiker wie Poker und Roulette am Start haben, sondern auch Slots oder weitere Spiele. SO ist für jeden das passende Angebot zu finden.

Weiterhin sind die Nutzungsbedingungen besonders wichtig. Denn sie entscheiden praktisch darüber, ob man Frust oder Lust erlebt. Gibt es Treueprogramm oder Aktionen? Wie ist die Qualität der Spiele und welche Möglichkeiten der Ein- und Auszahlung gibt es, sollte man doch mit Echtgeld spielen wollen? Besonders wichtig ist natürlich die Sicherheit. Dies zeichnet die Qualität des Online Casinos aus.

Bei Nexxt sind alle Punkte gegeben. Denn das Online Casino Nexxt achtet ganz besonders darauf, nur Spiele mit geprüften und zertifizierten Zufallsgeneratoren wie auch Glücksspiel-Lizenzen aus der EU und Deutschland anzubieten. Sicherer geht es fast nicht mehr.

Zudem bietet Nexxt eine besondere Vielfalt und sich ständig wandelnde Angebote an Online Casinos. Denn gerade Neueinsteiger sind in dem ganzen Casino Dschungel hoffnungslos verloren, da sie kaum abschätzen können, welches Casino sicher und seriös ist. Im Online Casino Nexxt hingegen findet der Einsteiger eine große Vielfalt an Casinos und Spielen, die zudem ständig wechseln und nie langweilig werden.

Wie funktioniert Nexxt?

Nexxt funktioniert eigentlich ganz einfach. Wer sich auf der Startseite befindet, hat direkt eine tolle Auswahl an Spielen, die nur angeklickt werden müssen. Sobald man auf das Spiel geklickt hat, kann man praktisch schon mit dem Spiel starten. So kann jeder die unterschiedlichsten Spiele ausprobieren, um dann zu überlegen, ob er kostenlos spielen möchte oder um Echtgeld.

Jeder, der einfach ab und zu mal ein wenig an Slots spielen möchte, ist hier genau richtig. Viele wechselnde Spiele, die viel Spaß garantieren. Und das alles auch noch, ohne Geld einzuzahlen. Besser geht es wohl kaum und somit kann jeder Spaß haben – ohne Geld.

Ein weiterer Pluspunkt ist natürlich auch, dass man sich noch nicht einmal anmelden muss, um die Spiele zu spielen. In der Pause oder einfach mal zwischendurch ein kleines Spielchen kann den Kopf freimachen und wieder zu mehr Motivation verhelfen. Die Akkus werden wieder aufgeladen und die Leistung steigt wieder. Doch auch, wer morgens mit Bus oder Bahn zur Arbeit fährt, hat dann die Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben und ein paar Spielchen zu wagen.

Somit ist das Online Casino Nexxt absolut genial, um sich einfach zu beschäftigen, mit Freunden zu kommunizieren und gemeinsam Spiele zu spielen.