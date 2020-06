Polizisten in New York werden im Restaurant vergiftet, NYPD schließt Vorsatz aus

Lesezeit: 1 min

In New York wurden drei Polizisten vergiftet. Sie hatten im Verlauf des Einsatzes bei den Protesten eine Mahlzeit zu sich genommen. Das NYPD gab mittlerweile bekannt, dass die Vergiftung nicht absichtlich erfolgt sei.

Am 16. Juni 2020 meldete die „Detectives' Endowment Association“ von New York City über den Kurznachrichtendienst Twitter: „Heute Abend wurden drei unserer Kollegen absichtlich von einem oder mehreren Arbeitern im ,Shake Shack‘ am 200 Broadway in Manhattan vergiftet. Zum Glück wurden sie nicht ernsthaft verletzt.“ Shake Shack ist eine US-Restaurantkette mit Sitz in New York City. Die The Police Benevolent Association of the City of New York (NYCPBA) teilt über Twitter mit: „Wenn Polizisten in NYC nicht einmal essen können, ohne angegriffen zu werden, ist klar, dass sich das Umfeld, in dem wir arbeiten, auf ein kritisches Niveau verschlechtert hat.“

Doch das NYPD hat mittlerweile mitgeteilt, dass die Polizisten nicht absichtlich vergiftet wurden.

Restaurantkette ist „entsetzt“

„Wir sind entsetzt über die Berichte von Polizisten, die in unserer 200 Broadway Shack in Manhattan verletzt wurden. Wir arbeiten gerade mit der Polizei bei ihren Ermittlungen zusammen“, so „Shake Shack“ in einer Mitteilung.

Die Zeitung Boston Globe berichtet, dass sich in den Milchshakes, die von den Polizeibeamten getrunken wurden, Bleichmittel befand. Die Beamten waren beauftragt worden, bei einem Protest am Montagabend in Manhattan eingesetzt zu werden, als sie im Restaurant eine Mahlzeit einnahmen, teilte die „New York Patrolman's Benevolent Association“ in einer Erklärung mit. Die Beamten stellten fest, dass „eine giftige Substanz, von der angenommen wird, dass sie Bleichmittel ist“, zu ihren Getränken hinzugefügt wurde, heißt es in der Erklärung.