Spahn und sein Ehemann kaufen Villa für 4,2 Millionen Euro

Lesezeit: 1 min

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke haben sich eine Villa für 4,2 Millionen Euro gekauft. Als Abgeordneter hatte Spahn an Lobbyarbeit für die Gesundheitsindustrie verdient, ohne die Nebenverdienste öffentlich zu machen.

Einem Bericht des Business Insider zufolge hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit seinem Ehemann Daniel Funke, mit dem er 2017 auf dem Schloss Borbeck geheiratet hatte, eine Berliner Luxusvilla für über vier Millionen Euro gekauft.

Die Zeitung wörtlich: „Nach Informationen von Business Insider haben sich der Politiker und sein Ehemann Daniel Funke ein gemeinsames Haus in einem noblen Berliner Stadtteil gekauft. Nach Angaben von Nachbarn soll die denkmalgeschützte Villa aus den 1920er Jahren zuletzt auf rund drei Millionen Euro geschätzt worden sein. In internen Unterlagen des Maklers heißt es dagegen, dass Spahn und Funke 4,2 Millionen Euro bezahlt haben. Ein Investment in dieser Größenordnung dürfte selbst bei Bundesministern Seltenheitswert haben.“

Es ist davon auszugehen, dass dieser Vorgang eine Welle der Empörung auslösen wird, zumal Spahn in der Vergangenheit Äußerungen getätigt hatte, die zu Verwirrungen bei ärmeren Bürgern führten.

Vor zwei Jahren hatte Spahn gesagt: „Hartz IV bedeutet nicht Armut, sondern ist die Antwort unserer Solidargemeinschaft auf Armut.“ Mit Hartz IV habe „jeder das, was er zum Leben braucht“.

T-Online.de berichtete 2018: „Als Abgeordneter des Bundestages verdiente er an Lobbyarbeit für die Gesundheitsindustrie – ohne die Nebenverdienste öffentlich zu machen.“