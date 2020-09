Wie wird eine Immobilie verkauft? – Prozess und Erläuterung eines Immobilienmaklers

Lesezeit: 2 min

Viele Personen sind beim Verkauf – oder auch Kauf – einer Immobilie verunsichert, wie das eigentliche Prozedere zustande kommt und was im Näheren auf sie zukommen wird. Wo finden sich versteckte kosten? Wie viel habe ich für einen Verkauf zu zahlen? Und welche Kosten erwarten mich bei einem Kauf einer Immobilie?

Im Allgemeinen besteht ein Immobilienverkauf in Berlin und Umland aus 6 Schritten, die am Beispiel der ROC Immobilien GmbH näher erläutert werden:

1. Persönliche Beratung (Beratung zur Immobilie)

Wir, die ROC Immobilien GmbH, starten mit dem persönlichen und zugleich unverbindlichen Beratungstermin, bei dem wir Ihre persönliche Wünsche und Ihre Immobilie kennen lernen. In diesem Zusammenhang nehmen wir die Eckdaten auf, welche für die kostenlose Werteinschätzung dienen. Wichtige Faktoren sind die Lage, Ausstattung, Zustand, sowie der geplante Verkaufszeitraum. Diskretion, wie auch Fingerspitzengefühl sehen wir als Selbstverständlichkeit an.

2. Wertermittlung

lm nächsten Schritt errechnen wir für Sie, auf Basis der bereits ermittelten Daten, den Wert Ihrer Immobilie. Für Eigentümer ist unsere Immobilien Werteinschätzung kostenfrei und unverbindlich. Die Wertermittlung wird an Hand des Sachwertverfahrens berechnet und bildet somit eine Nachvollziehbare Wertermittlung für Eigentümer. Gerne erläutern wir Ihnen die Berechnung in einem persönlichen Gespräch genauer.

3. Marketing-Konzept und Vermarktung

Bevor wir mit der Vermarktung Ihrer Immobilie starten, führen wir einen professionellen Fototermin durch, um die Besonderheiten ideal hervorzuheben. In diesem Zuge wird mit unserer 360° Kamera eine virtuelle Besichtigung vorbereitet, um unnötige Besichtigungen vorzubeugen. Die Exposéerstellung, sowie die Präsentation der Immobilien auf den Vermarktungskanälen erfolgt innerhalb kürzester Zeit und wird Ihrer Immobilie individuell angepasst, sodass sie viele geeignete Kaufinteressenten erreicht. Dieser Prozess ist natürlich kostenfrei für die Eigentümer. Zeitglich findet im Hintergrund die Objektdatensammlung (Energieausweis, Grundriss, Flächenberechnung,...) statt.

4. Besichtigungen und Berichterstattung zum aktuellen Vermittlungsstand

Für eine optimale Besichtigungsplanung führen wir ein detailliertes Vorabgespräch mit jedem Kaufinteressenten. Damit schützen wir Sie und uns vor unnötigen Besichtigungen. Darüber hinaus informieren wir Sie als Eigentümer wöchentlich über die Vermarktungsaktivitäten Ihrer Immobilie mündlich, wie auch schriftlich anhand von unserem Eigentümer-Report. Die Besichtigungen für die Interessenten sind natürlich unverbindlich und kostenfrei.

5. Professionelle Vertragsverhandlung

Der passende Käufer wurde nun gefunden und es geht in die Verhandlungen. Besonders bei Vertragsverhandlungen kommt es auf die richtige Wortwahl, wie auch Fingerspitzengefühl an, um ein beidseitiges, erfolgreiches Ergebnis zu erzielen. Somit werden Sie in allen Situationen unterstützt, um Irrtümer zu vermeiden. Unsere Käufer zahlen eine offene und transparente Provision in Höhe der gesetzlichen Maklerprovision. Über weitere Kosten, wie Notarkosten, Grundbucheintragung, Grunderwerbssteuer und Finanzierungskosten des Immobilienkaufs wird der Interessent ausdrücklich informiert.

6. After Sale Service

Im Zuge unseres After Sale Service führen wir die Objektübergabe und Schlüsselübergabe durch. Darüber hinaus erhält jede Vertragspartei eine digitale Version der vorhandenen Objektunterlagen. Für weiterführende Arbeiten, wie Bauarbeiten oder Rat stehen wir, wie auch unsere Kooperationspartner, den Käufern, wie auch Verkäufern jeder Zeit zur Verfügung. Selbstverständlich genießen unsere Kunden Vergünstigungen und einen gesicherten zeitlichen Rahmen.

Die ROC Immobilien GmbH ist ein junges Start-Up Unternehmen in Berlin. Die Person hinter dem Unternehmen, Robin Dariusz Czyzewski, hat dieses im Anschluss an sein erfolgreich abgeschlossenes duales Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Immobilienmanagement, gegründet. Während der Studienzeit sowie Ausbildungszeit, konnte er nicht nur die letzten Jahre erfolgreich von vielen bedeutsamen Geschäftspersonen der Immobilienbranche lernen, sondern auch praktische Erfahrungen in Hausverwaltungen, Verbänden und in Maklerbüros mitnehmen. Durch die jahrelange Erfahrung im Familienbetrieb, der NCM Malerbetrieb GmbH, konnten weitere wichtige Erfahrungen über die Eigenschaften und die Bewertung einer Bausubstanz gesammelt werden. Zusätzlich ist Robin Czyzewski Mitglied im Immobilien Verband Deutschland (IVD), dem größten Immobilienverband Deutschlands und dem europäischen Verband European Association of Real Estate Professions (CEPI).