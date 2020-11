Die Vorteile des Glücksspiels mit Bitcoin

Lesezeit: 2 min

Es handelt sich bei Bitcoin um eine weitverbreitete Kryptowährung, die als digitale Währung gilt. Man kann ein Bitcoin Wallet zum Beispiel einfach mit einem Konto auf der Bank vergleichen. In der heutigen Zeit gibt es zudem auch sehr viele Online Casinos, vor allem in Österreich, die eine Bezahlung mit Bitcoin anbieten. Welche Vorteile Ihnen dies bietet, können Sie in unserem Beitrag erfahren.

Es handelt sich dabei um eine äußerst sichere als auch flexible Einzahlungsmethode für Bitcoin Casinos. (Quelle:pixabay)