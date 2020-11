Online-Casino Duldung - Was ändert sich für die Glücksspielseiten?

Lesezeit: 3 min

Unser Partner informiert: Seit Mitte Oktober 2020 gibt es eine sogenannte Bewährungsprobe für Online Casinos in Deutschland. Hierdurch werden Anbieter von Online Casinos auch nicht mehr verfolgt, sofern gewisse Regulierungen eingehalten werden. Was ändert sich aber für die Glücksspielseiten? Kommt es noch zu einem Boom in der Branche?

Glücksspiel war in Deutschland nicht gänzlich verboten, sondern eher eine Grauzone. (Quelle: pixabay)