Wie sicher ist Kaspersky Internet Security für Android?

Lesezeit: 2 min

Vor einigen Jahren noch galten Smartphones als unangreifbar, wenn es um Viren und Malware geht. Doch diese Zeiten gehören der Vergangenheit an, denn inzwischen steigt die Zahl der Schadprogramme schnell an. Die Folge können Datenverlust, unliebsamer Datenaustausch sowie vollständiger Kontrollverlust über das Gerät sein. Um sich vor derartigen Dingen zu schützen, gibt es Antivirenprogramme, genau wie für Desktop-Computer. Eines davon ist Kaspersky Internet Security für Android. Wir haben nachgehakt: Handelt es sich bei dieser Suite um ein brauchbares Programm? Denn gerade dann, wenn wir Sicherheit brauchen, zum Beispiel wenn wir Automatenspiele online um Echtgeld spielen, ist vernünftige Antivirensoftware wichtig.

Suche im App Store und Installation

Die Suche im Google Playstore ist einfach: Der Suchbegriff Kaspersky führt uns fast direkt zum Ziel. Mit einem Klick auf “Installieren” geht es auch direkt los. Mit einer schnellen Internetleitung dauert der gesamte Vorgang weniger als eine Minute, die Software belegt insgesamt 46 Megabyte an Daten auf dem Smartphone. Nach dem Start der App müssen folgende Häkchen gesetzt werden:

Endbenutzer Lizenzvertrag

Datenschutzrichtlinie für Produkte und Dienste

Grundsätzlich steht Kaspersky Internet Security jedem Nutzer für eine Woche kostenlos zur Verfügung. Das reicht also aus, um zumindest einen Virenscan durchzuführen und eventuelle Probleme zu erkennen. Wer einen längeren Schutz möchte, zahlt für eine Jahreslizenz 11€. Alternativ: Wer bereits eine Lizenz für mehrere Geräte besitzt, beispielsweise, weil er eine entsprechende Version für seinen Computer erworben hat, kann sich beim Dienst “My Kaspersky” mit seinem Benutzernamen und Kennwort anmelden und das Smartphone in seinem Account aktivieren.

Die ersten Schritte

Nach der erfolgreichen Aktivierung startet das Programm einen ersten, schnellen Virenscan. Kaspersky überprüft außerdem, ob es weitere Sicherheitsprobleme gibt und zeigt diese anschließend an. Ein Problem taucht bei jedem Nutzer auf: Der Schutz beim Surfen im Internet ist nicht aktiv. Kaspersky bietet diesen Schutz beim Browser Chrome an. Achtung: Alle anderen Browser werden aktuell nicht unterstützt.

Das Einschalten dieser Funktion ist ebenfalls simpel: Nach einem Klick auf die entsprechende Option gewährt der Nutzer Zugriff auf Chrome und trägt diese im System unter “Bedienungshilfen” ein. Keine Sorge, das Programm führt den Nutzer durch diese Einstellung. Ist, das erledigt ist der Schutz aktiviert.

Weitere wichtige Schritte

Als Nächstes sollte ein vollständiger und gründlicher Scan des Smartphones durchgeführt werden. Denn Viren können sich nicht nur in Programmen, sondern auch in einzelnen Dateien, zum Beispiel in Videos und Bilder, die über Messaging-Dienste empfangen worden sind, verstecken. Je nach Größe des Speichers und der Anzahl an Dateien kann der vollständige Scan ein paar Minuten dauern.

Anruf-Filter

Diese praktische Funktion erlaubt es dem Nutzer, eine Blacklist mit Telefonnummern anzulegen, deren Anrufe zukünftig blockiert werden.

Diebstahlschutz

Ein besonderes Highlight von Kaspersky Internet Security ist die Möglichkeit des Diebstahlschutzes. Sollte das Smartphone abhanden kommen, kann der Nutzer per Fernzugriff allerlei Funktionen nutzen:

Das Gerät sperren und orten

Ein Fahndungsfoto aufnehmen

Daten löschen

Alarmfunktion aktivieren

Die Funktionen müssen vom Nutzer separat freigeschaltet und mit einem persönlichen, vier- oder sechsstelligen Code gesichert werden. Anschließend kann, zum Beispiel vom Computer aus, über den Dienst “My Kaspersky” jede Funktion genutzt werden.

Kostenpflichtige Erweiterungen

Kaspersky bietet gegen Aufpreis noch weitere Möglichkeiten an, mit denen die Funktionen von Internet Security erweitert werden können. Dazu gehören:

Secure Connection

Safe Kids

Password Manager

Battery Life

QR Scanner

Bei Secure Connection handelt es sich um eine App, die Internetverbindungen über VPN ermöglicht. Damit bleibt die Surf-Session anonym, denn die Herkunft des eigenen Gerätes wird bei dieser Methode verschleiert. Auch das Umgehen von Geoblocking ist damit möglich.

Fazit: Sicherheit geht vor

Kaspersky bringt mit der Internet Security für Android eine mehr als brauchbare Software-Lösung für alle Smartphone-Nutzer auf den Markt. Wer bereits eine Mehrgeräte-Lizenz von Kaspersky nutzt und noch mindestens ein Gerät frei hat, sollte nicht lange überlegen und die App herunterladen und installieren. Gerade dann, wenn Sicherheit wichtig wird, wie beim Ramses Book online spielen in einem Casino oder mit einer Poker-App, ist der Schutz der persönlichen Daten entscheidend. Käufe über das Internet sind damit ebenso sicher wie die eigenen Apps, die per Code vor dem Zugriff fremder Personen geschützt werden können. Für weniger als einen Euro im Monat ist dieser weitreichende Schutz bereits zu haben.