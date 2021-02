Europa nach Corona: Werden die hohen Schulden eine nachhaltige Erholung bremsen?

Lesezeit: 7 min

Kann Europas Wirtschaft trotz der hohen Schuldenbelastung nach Corona wieder durchstarten? Der Chefvolkswirt der IKB Bank, Klaus Bauknecht, liefert dazu eine ausführliche Analyse.

Ein Arbeiter führt in der Schiffbauhalle der "MV-Werft" in Wismar Schleifarbeiten an einem Metallteil durch. (Foto: dpa)

Foto: Jens Büttner