Glücksspiel wird in Deutschland neu geregelt

Lesezeit: 2 min

Während sich die Spielhallen und Spielbanken in Deutschland noch immer im Lockdown befinden, floriert jedoch das Glücksspiel im Internet. Die Spieler haben nämlich nach einer Alternative gesucht und wurden relativ schnell fündig. Allerdings ist das Glücksspiel im Internet hierzulande aber noch nicht reguliert. Die Spieler haben sich demnach nicht bei einem nationalen Service angemeldet, sondern bei einem Dienstleister, welcher sich in einem anderen EU-Land aufhält. Die Gesetzesänderung dieses Jahr wird aber für Bewegung am Markt sorgen.