Krisenjahr 2020: Manager-Gehälter mit den eigenen im Vergleich

Lesezeit: 2 min

2021 ist Deutschland immer noch im Krisenmodus. Durch die Corona Pandemie sind einige Branchen beinahe zum Erliegen gekommen. Gerade die Gastronomie und Tourismusbranche haben in den letzten 12 Monaten – genauso wie die Veranstaltungsbranche – einen Super-GAU erlebt. Von dem Motto: Gegessen, getrunken und gefeiert wird immer ist nicht mehr viel übrig. Mittlerweile wird eines deutlich: Die Pandemie hinterlässt in den Lohntüten deutliche Spuren. Trifft es alle Branchen und Arbeitnehmer in gleicher Weise? Oder sind es eher isolierte Effekte, die sich wie Cluster nur auf einzelne Bereiche fokussieren?

Foto: Pixabay