Meta Title: Die besten WhatsApp Erkundschaftungs Apps für Android des Jahres 2021

Lesezeit: 3 min

H1: Top 5 WhatsApp Spionage Apps für Android 2021 Wenn es darum geht, den Kindern im Umgang mit ihrem Smartphone ein Auge über die Schulter zu werfen, hat sich gezeigt, dass WhatsApp die meisten Geheimnisse hütet. Nie ging es schneller und nie war es einfacher, mit Unbekannten nicht nur Nachrichten, sondern sogar Bilder, Sprachnachrichten oder Videos auszutauschen. Und das hinter dem Rücken anderer.

Facebook ist meist die Plattform, auf der Kinder und Jugendliche neue Kontakt knüpfen. WhatsApp ist das, was danach kommt. Und das Ende vom Lied? Lesen sie einfach Berichte über Mobbing-Opfer, Cybermobbing oder Opfer von unüberlegtem Sexting. Es gibt eine Menge guter Gründe, WhatsApp Spionage Apps zu verwenden. Lesen Sie mit einer WhatsApp Spionage App mit, was die Kinder per WhatsApp mit allen möglichen Leuten austauschen. Das bewahrt oft vor Schaden.

Wenn Sie WhatsApp ausspionieren, geht das sehr diskret vonstatten. Sie installieren eine vertrauenswürdige App, die einen einwandfreien Ruf genießt. Danach richten Sie einen online Zugang ein, der es erlaubt, die Dialoge nachzulesen. Damit können nur Sie bei WharsApp mitlesen. Das Kind bemerkt von all dem nichts, wird somit auf keine Weise eingeschränkt. Aber Sie können reagieren, bevor es zu spät ist. Und das ist der Sinn des Ganzen.

H2: Was die beste WhatsApp Spionage App für Android ausmacht

Wenn Sie eine Suche nach „Whatsapp von anderen sehen App“ bei einer beliebigen Suchmaschine machen, sehen Sie schnell, dass der Markt für Spionage-Apps gigantisch groß ist. Man bekommt das Gefühl, jeder wäre imstande, auf die dubiosesten Arten herausfinden zu können, was wer wann und wem bei WhatsApp schreibt.

Aber Achtung. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sich über 90% der Treffer als Fakes, Abzocken oder Datenkrallen. Wer unerfahren ist, hat es entsprechend schwer. Wir haben mit sehr viel Aufwand nach den besten und zuverlässigsten einwandfreien Apps gesucht, mit denen man WhatsApp ausspionieren und die eigenen Kinder überwachen kann. Der Gewinner ist mSpy. Soviel dürfen wir verraten. Denn der Sieger liegt kristallklar voran und scheint fast konkurrenzlos zu sein. Dennoch haben wir für Sie eine Liste der 5 besten WhatsApp Spionage Tools erstellt.

H2: Die 5 besten Spionage Apps WhatsApp für Android

Die glasklare Nummer eins für uns ist mSpy.



Das liegt nicht zwingend an den Möglichkeiten, die es zur Überwachung von WhatsApp bietet, sondern auch am Gesamtfunktionsumfang. Denn mSpy scheint alles zu können: Anrufe überwachen, Kontakte einsehen und blockieren, SMS lesen, Instant Messenger lesen, Handy-Ortung, Apps sperren, Keylogger, Social Media mitlesen, Kalender einsehen, Multimediadaten sehen, usw.



In Sachen WhatsApp ist das nicht anders. Sie sehen alle (!) Aktivitäten, die Ihr Kind in WhatsApp unternimmt. Verfolgen Sie Textnachrichten, Sprachnachrichten, versendete oder empfangene Videos oder Bilder, blockieren Sie ggf. unerwünschte Kontakte, etwa Erwachsene, die sich als Kinder tarnen und um die Gunst Ihrer Liebsten buhlen.

Xnspy ist – mit Respektsabstand dahinter unsere Nummer 2.



Auch hier haben Sie die Möglichkeit, WhatsApp auszuspionieren. Und Sie können noch eine ganze Reihe anderer Funktionen nutzen. Etwa das Einsehen in die Anruflisten oder die Positionsbestimmung mittels GPS. Die Preisgestaltung ist insgesamt überschaubar. Man wird, wenn man mehr als nur Basic-Dienste nutzen möchte, aber nicht ohne Profipaket auskommen. Und das kostet eben. Die Bedienung ist nicht so einfach wie die bei mSpy und zudem ist der Funktionsumfang ein wenig abgespeckt. Für uns ist das Rang 2.

Cocospy ist knapp dahinter unser Platz 3.



Der Name ist noch nicht in aller Munde. Dabei sind die Features dieser Spy-App nicht zu verachten. Anrufüberwachung, SMS überwachen, Positionsbestimmung und Geofencing, WhatsApp Spy, Snapchat Spy, Instagram Spy, Überwachungsmodus in Echtzeit und noch einzelne Kleinigkeiten, die nicht sonderlich ins Gewicht fallen. Es dauert vielleicht noch eine Weile, bis die Reputation so gut ist, dass der Name in aller Munde ist. Aber insgesamt ist das ein sehr gutes Programm zur Überwachung von Android-Geräten und somit Platz 3.

FlexiSpy fällt ebenfalls positiv auf und landet fast punktegleich auf Rang 4.



Ein- und ausgehende Gespräche überwachen, verschiedene Instant Messenger überwachen und Positionsbestimmung. Die wichtigsten Features beherrscht die App. Es hakt beim Bedienkomfort und den Feinheiten rund um die Features. Insgesamt ist FlexiSpy nicht schlecht. Immerhin hält es fest, wer wann mit wem was in WhatsApp geschrieben oder sonst wie ausgetauscht hat. Und natürlich kann man die Profile der anderen Freunde jederzeit einsehen… Gut, aber eben im Detail nicht gut genug und deshalb Rang 4.

iKeyMonitor ist eine bis dato nicht so bekannte App.



In Sachen WhatsApp Spionage ist diese aber gut aufgestellt. Sehen Sie die Kontaktprofile und jeden Tastenschlag des Kindes. Alle Nachrichten, Bilder und Videos, die empfangen oder gesendet wurden, haben einen Zeitstempel. Weil der Funktionsumfang ansonsten im Vergleich zu den anderen etwas abfällt ist das unser Rang 5.

H2: Wie die WhatsApp Spy App funktioniert

Die Funktionsweise ist meist identisch. Ist die App installiert, arbeitet sie im Verborgenen. Sie protokolliert jede Eingabe und jede Aktivität von WhatsApp. Eine Kopie des Ganzen wird im Internet gespeichert – auf einem gesicherten Bereich, den nur Sie als Überwacher sehen können. Sie können dann die Details immer rekonstruieren und sich selbst ein Bild davon machen, was Ihre Kinder mit anderen austauschen.

H2: Unser Fazit

Die Nachfrage nach Überwachungsmöglichkeiten ist immens, das Angebot gigantisch. Das Problem ist, dass sich hier eine Menge zweifelhafter Anbieter über den ahnungslosen Kunden hermacht und schnell finanzielle Schäden entstehen. Es ist dringend anzuraten, nur namhaften Apps mit top Reputation zu vertrauen. Und in diesem Bereich gibt es einen glasklaren Favoriten mit dem besten Gesamtpaket – mSpy.