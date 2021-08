Lesezeit: 2 min

Inzwischen gibt es jede erdenkliche Information online. Weiß man die Antwort auf eine Frage nicht oder sucht man ein bestimmtes Produkt, das man im Laden nicht finden konnte, ist die erste Anlaufstelle das Internet. Abermillionen Websites haben sterben Info, sterben Sie suchen und außerdem meist auch noch die wichtigsten Infos aus dem Dunstkreis Ihrer Anfrage innerhalb weniger Sekunden für Sie bereit. Besonders praktisch ist die ständige Verfügbarkeit und hohe Geschwindigkeit des Internets beim Bestellen von Produkten über Websites. Allerdings bietet dieses Verfahren auch die größte Angriffsfläche für groß angelegten Datenklau; Ihre Kunden geben Ihre persönlichen Daten auf Ihrer Website und wenn SIE nicht perfekt vorgesorgt haben, besteht die Gefahr, dass unbefugte Dritte diese abfischen.

Die Verschlüsselung der Daten Ihrer Kunden

Ihre Kunden brisante Daten, wie eine Bankverbindung oder andere persönliche Daten, wie Name und Wohnort ein, dann sollten Sie ein Höchstmaß an Sicherheit für diese Daten garantieren. Am besten funktioniert dies mit einer zuverlässigen Verschlüsselung. Im Bankensektor wird mithilfe einer sogenannten SSL-Verschlüsselung dafür gesorgt, dass die SSL-Verschlüsselung die Datensätze kodiert werden und somit für Dritte nicht ohne Weiteres dekodierbar bzw. auslesbar sind. Am sichersten ist dabei eine 256 Bit SSL-Verschlüsselung, auf die inzwischen auch im Online Casinogesetzt wird. So wird garantiert, dass Ihre Daten bei der Registrierung absolut sicher sind und Sie absolut sorglos spielen können. Achten Sie deshalb vor der Anmeldung stets darauf, auf welche Verschlüsselungsmethode der Anbieter setzt. So sind Sie garantiert im wahrsten Sinne des Wortes auf der sicheren Seite. Setzen Sie deshalb immer auf ein zuverlässiges Verschlüsselungszertifikat.

Firewall, Betriebssystem und Virenscanner als Einheit

Vorsorge ist besser als Nachsorge. Deshalb sollten Sie möglichst verhindern, dass es überhaupt soweit kommt, dass, Dritte an verschlüsselten Daten Ihrer Website-Suche überhaupt in die Hände bekommen. Damit Kriminelle überhaupt keinen Zugang zu Ihrer Website erhält, ist es wichtig, dass sowohl Ihre Firewall als auch das für die Website verwendet bzw. der Server sowie ein zuverlässiger Virenscanner stets einsatzbereit sind.

Die Firewall ist dazu da, dass Schadsoftware, sterben auf dem Server, über den Ihre Website gehostet WIRD erst gar nicht installiert Werden Kann. Eine aktuelle und zuverlässige Firewall ist auch die erste und auch die schwierigste Barriere, die es für Hacker zu überwinden gilt. Achten Sie deshalb stets darauf, dass. sie sterben Firewall aktuell halten und regelmäßig sterben Serverprotokolle kontrollieren, um jederzeit informiert zu sein, falls ein Angriff auf Ihre Website stattgefunden hat. Ist dies der Fall, sollten Sie die Sicherheitsmaßnahmen noch einmal erhöhen.

In derselben Richtung, wie auch die Firewall geht auch der Schutz der Website über ein Antivirus-Programm. Dies sollten SIE regelmäßig über Ihre Website laufen lassen, um zu sehen, ob nicht unerkannt Ihre Firewall umgangen und Schadsoftware auf den Servern aufgespielt wurde. Dabei ist es ebenfalls wichtig die Firewall stets aktuell zu halten, denn Hacker sind sehr erfinderisch und nutzen wirklich jede Sicherheitslücke aus.

Analyseprogramme als Risikofaktoren

Wenn Sie Ihre Website gewissenhaft hosten, dann setzen Sie auf Analyseprogramme, wie Google-Analytics, Piwik oder Wiredminds. Da diese ebenfalls direkt auf Ihre Website zugreifen, besteht hier ein großes Sicherheitsrisiko. Schaffen Hacker es, sich in den Account Ihres Analyseprogramms einzuschleusen, can SIE alles, was auf der Website passiert mitverfolgen. Das bedeutet, dass auch Dritte zukünftig die Möglichkeit haben, die IP-Adressen der Besucher Ihrer Website auszulesen und für Ihre Zwecke zu missbrauchen. So banal es auch klingt: Sichere und starke Passwörter für Ihr Analyse- und Hilfsprogramm zu wählen trägt direkt zur Sicherheit der Daten Ihres Besuchers auf der Website bei.

Bildquelle: pixabay