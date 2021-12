So hat die Technologie die Glücksspielindustrie verändert

Lesezeit: 3 min

Die Geschichte der Spielautomaten ist nicht viel mehr als 100 Jahre alt - damals waren es per Hebel funktionierende mechanische Geräte. Mit der Schaffung und Entwicklung von Software hat die Technologie die Glücksspielindustrie revolutioniert und die Eröffnung von Online Casinos und virtuellen Sportwettbüros möglich gemacht. Die Glücksspielindustrie befindet sich kontinuierlich auf einem Erfolgskurs.

Die Entwicklung der Gaming Technologie

Die ersten Automaten waren für heutige Verhältnisse simpel und funktionierten mechanisch.

Der erste elektromechanische Spielautomat “Honey Money” wurde 1963 veröffentlicht. Im Jahr

1976 wurde mit “Fortune Coin” der erste Video Spielautomat ohne Mechanik vorgestellt. Er lief komplett elektronisch und man spielte auf einem 19” Fernseher.

Das Spiel wurde schnell in Glücksspielhäusern populär, und der Hersteller wurde 1978 vom heute renommierten Spielehersteller IGT übernommen. Die hochtechnologische Version von Fortune Coin kann man heute im Online Casino spielen - was damals noch eine futuristische Idee war.

Der rasante Aufstieg von Online Casinos

Von der Regierung von Antigua and Barbuda wurden ab 1994 die ersten Lizenzen an Unternehmen vergeben wurden, die Online Casinos betreiben wollten. Das zur gleichen Zeit gegründete Unternehmen Microgaming eröffnete das erste Online Casino. Ebenfalls Mitte der 90er Jahre wurde das Internet sehr schnell auch für immer mehr Privatpersonen zugänglich - und die ersten Spieler versuchten ihr Glück online.

Am Anfang bestand das Spielangebot meist aus klassischen Spielen wie Roulette oder Blackjack, doch sehr bald wurden die ersten Online Slots veröffentlicht. Mit dem Fortschritt der Programmierung entstanden schnell unzählige Themen und Genres. Designs und Funktionen, die heutige Slot bieten, waren vor einigen Jahren noch unvorstellbar - 3D Grafiken, fantastische Animationen und aufwändige Funktionen in den Bonusspielen, wie z.B. Megaways.

Die Anzahl der Spielehersteller und ihrer Titel stieg mit jedem weiteren Jahr an. Inzwischen gibt es mehr als 100 verschiedene Entwickler von Online Slots, darunter so bekannte Hersteller wie NetEnt, Microgaming oder Play´n`Go, Big Time Gaming oder Red Tiger - um nur einige zu nennen. Grob geschätzt gibt es aktuell ungefähr 2.000 verschiedene Slot Titel - jeden Monat kommen brandheiße Neuheiten mit noch mehr technologischen Feinheiten dazu.

Virtuelle Realität im Live Casino

Auf die Atmosphäre eines echten Glücksspielhauses muss man auch online nicht verzichten. Die moderne Technologie macht es möglich, in Echtzeit seine Einsätze zu machen und mit echten Dealern und Mitspielern zu kommunizieren - jederzeit und überall. Technologisch wird eine virtuelle Realität hergestellt, die den Spieler fast vergessen lässt, dass er online spielt.

“Character Recognition” ist eine Software, die Bilder analysiert und für einen Computer verständlich macht. Eine hochkomplizierte Ausrüstung für Bild und Ton zeichnet das Spiel live auf, und mit Hilfe dieser optischen Zeichenerkennung kann der Spieler auf seinem Gerät dabei sein und Einsätze über eine Kontrollschnittstelle platzieren.

Online Games mobil

Inzwischen nutzt fast jeder täglich sein Laptop, Smartphone oder Tablet. Die heutige Internetverbindungen machen die immer komplexer werdenden Spielabläufe möglich, ohne dass sie abstürzen. Für passionierte Online Spieler wurden spezielle Gaming Phones auf den Markt gebracht, die das mobile Spielerlebnis in eine neue Dimension bringen.

Die Anzahl der mobilen Nutzer steigt - und so sind die Webseiten von Online Casinos und Sportwettenanbieter inzwischen meist mit einer integrierten Web App ausgestattet, die das Spielen auf mobilen Geräten ermöglicht. Mit dem Download einer speziellen App hat man seine Games und Wetten mit einem Klick geöffnet.

Technologie macht das Spielen immer sicherer

Auch in punkto Sicherheit hat die heutige Technologie Online Gambling und Sportwetten revolutioniert. Wer heute bei einem seriösen Anbieter Einsätze macht, muss sich um die Sicherheit keine Sorgen machen - alle Daten werden mit SSL-Verschlüsselungstechnologie übertragen. Das ist beispielsweise für die Eröffnung eines Spielerkontos wichtig, wenn Informationen wie das Geburtsdatum oder die Adresse eingegeben werden.

Auch bei Geldtransfers wird diese Verschlüsselungstechnologie eingesetzt.

Inzwischen kann man als Kunde bei Online Casinos aus zahlreichen sicheren Zahlungsmethoden wählen und Geldtransfers in wenigen Minuten erledigen.

Kryptowährungen sind inzwischen mehr als nur ein Trend und setzen sich besonders in der Glücksspielindustrie immer mehr durch. Zahlungen mit Bitcoin und anderen virtuellen Währungen sind an Sicherheit kaum noch zu übertreffen.

Fazit

Die rasante Entwicklung der Technologie hat das Spielen in den letzten Jahren immer interessanter, einfach und sicherer gemacht. Die Technologie und das Internet Zeitalter haben die Glückspielindustrie in eine neue Dimension versetzt. Online Casino und Sportwetten per Internet sind weltweit populär und haben sich in den letzten Jahren zu einem sagenhaften Markt entwickelt - mit steigender Tendenz.