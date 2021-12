Sind Investitionen in Krypto mehr als Glücksspiel?

Lesezeit: 2 min

Es ist möglich, diese Tage durch Investitionen in Kryptowährungen sehr wohlhabend zu werden. Aber Sie könnten auch Ihr gesamtes Geld verlieren. Wie kann beides wahr sein? Investitionen in Kryptowährungen sind risikoreich, aber auch potenziell äußerst profitabel.

Dieser Text stammt von einem Gastautor:

Kryptowährungen sind eine gute Investition, wenn Sie direkt an der Nachfrage nach digitalen Währungen teilhaben möchten, während eine sicherere, aber möglicherweise weniger lukrative Alternative darin besteht, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die in Kryptowährungen engagiert sind. Mehrere Faktoren machen Kryptowährungen nicht ganz sicher, zumindest derzeit, während andere Anzeichen dafür sprechen, dass Kryptowährungen auf Dauer Bestand haben werden.

Risiken von Kryptowährungen

Kryptowährungsbörsen sind mehr als Aktienbörsen anfällig für Hackerangriffe und andere kriminelle Aktivitäten. Diese Angriffe haben zu beträchtlichen Verlusten und Sorgen bei Anlegern geführt, denen ihre digitalen Währungen gestohlen wurden.

Die sichere Aufbewahrung von Kryptowährungen ist auch schwieriger als der Besitz von Aktien oder Anleihen. Kryptowährungsbörsen wie Coinbase machen den Kauf und Verkauf von Krypto-Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum relativ einfach, aber viele Menschen möchten ihre digitalen Vermögenswerte aufgrund des bereits erwähnten Risikos von Cyberangriffen und Diebstahl nicht auf Börsen aufbewahren.

Der Markt muss sich erst finden

Die Aufsichtsbehörden könnten auch gegen die gesamte Kryptoindustrie vorgehen, insbesondere wenn die Regierungen beginnen, Kryptowährungen mit Sorge zu betrachten und nicht mehr nur als Spielerei der Technikszene. Ein Großteil der Technologie befindet sich noch in der Entwicklung und ist noch nicht umfassend in der Praxis erprobt. Aber ähnlich hat auch die virtuelle Glücksspielszene angefangen, und heute gibt es fast immer und überall Online Casino Freispiele ohne Einzahlung. Wie man sieht, nimmt der Markt immer schneller Fahrt auf.

Einige Besitzer von Kryptowährungen bevorzugen Offline-"Cold Storage"-Optionen wie Hardware- oder Papier-Wallets, aber die kalte Lagerung bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Die größte ist das Verlustrisiko vom privaten Schlüssel, ohne den es unmöglich ist, auf Ihre Kryptowährung zuzugreifen – Geschichten über achtlos weggeworfene Laptops machen mittlerweile überall die Runde. Unter Tausenden von Blockchain-Projekten herrscht ein harter Wettbewerb, und in der Krypto-Industrie sind auch Projekte verbreitet, die nicht immer das beste im Sinn haben. Nur eine geringe Menge an Kryptowährungsprojekten wird am Ende auch wirklich florieren.

Einführung von Kryptowährungen

Trotz der inhärenten Risiken werden Kryptowährungen und die Blockchain-Branche immer stärker. Die dringend benötigte Finanzinfrastruktur wird aufgebaut, und die Anleger haben zunehmend Zugang zu institutionellen Verwahrungsdienstleistungen. Professionelle und private Anleger erhalten nach und nach die Instrumente, die sie für die Verwaltung und den Schutz ihrer Krypto-Vermögenswerte benötigen.

Krypto-Futures-Märkte werden eingerichtet, und viele Unternehmen erhalten ein direktes Engagement im Kryptowährungssektor. Finanzriesen wie Square und PayPal erleichtern den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen auf ihren beliebten Plattformen, während andere Unternehmen, darunter Square, gemeinsam Hunderte von Millionen Dollar in Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte investiert haben. Tesla kaufte Anfang 2021 Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden Dollar.

Während andere Faktoren immer noch das Risiko von Kryptowährungen beeinflussen, ist das zunehmende Tempo der Akzeptanz ein Zeichen dafür, dass die Branche reift. Sowohl Privatanleger als auch Unternehmen versuchen, direkt in Kryptowährungen einzusteigen, da sie sie für sicher genug halten, um große Geldbeträge zu investieren.

Sind Kryptowährungen eine gute langfristige Investition? Viele Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum werden mit hochgesteckten Zielen lanciert, die über lange Zeiträume hinweg erreicht werden können. Der Erfolg eines Kryptowährungsprojekts ist zwar nicht garantiert, aber wenn ein Kryptowährungsprojekt seine Ziele erreicht, könnten frühe Investoren langfristig reich belohnt werden.

Abschließende Gedanken

Der Besitz von Kryptowährungen kann die Diversifizierung Ihres Portfolios erhöhen, da Kryptowährungen wie Bitcoin in der Vergangenheit fast keine Preiskorrelation mit dem Aktienmarkt gezeigt haben. Wenn Sie glauben, dass sich Kryptowährungen im Laufe der Zeit immer weiter verbreiten werden, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, einige Kryptowährungen direkt als Teil eines diversifizierten Portfolios zu kaufen. Stellen Sie sicher, dass Sie für jede Kryptowährung, in die Sie investieren, eine Anlagethese haben, warum diese Währung den Test der Zeit überstehen wird.

Bildquelle: pixabay