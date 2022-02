Wladimir Putin hat den Donbass längst erobert

Lesezeit: 3 min

Die Donbass-Region, die von den pro-russischen Separatisten als Volksrepubliken Lugansk und Donezk umschrieben wird, gehört längst zu Russland. Wer das nicht erkennt, ist blind. Deshalb müssen international sofort Konsultationen geführt werden, ohne dass Menschenleben geopfert werden.

Die derzeitige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, teilte am 2. Februar 2022 mit, dass das Weiße Haus nicht mehr das Wort „unmittelbar bevorstehend“ verwenden werde, um das Potenzial einer russischen Invasion in der Ukraine zu beschreiben. Diese Umschreibung sei in der Vergangenheit unbeabsichtigt gewesen.

Doch was bedeutet das?

Eine militärische Operation in der Donbass-Region kam bisher unter einer direkten oder indirekten Einbeziehung Russlands in Betracht. Es fand in den vergangenen Wochen eine Art Tuchfühlung statt, um die Möglichkeit einer weitgehend problemlosen Einverleibung des Donbass abzustimmen. Die wirtschaftlichen Bedingungen waren ebenfalls gegeben, denn Russland profitiert insbesondere durch den Anstieg der Ölpreise. Die „unsichtbare Hand“ von Adam Smith hat in gewisser Weise eine Garantie dafür geliefert, dass Russland und die pro-russischen Separatisten in der Ukraine diese mögliche Invasion problemlos finanzieren können. Der Ölpreis für die richtungsweisende Nordseesorte Brent liegt aktuell bei 89,33 US-Dollar pro Barrel, was objektiv gesehen gute – doch noch nicht sehr gute – Bedingungen für die Finanzierung von militärischen Operationen seitens der Energieexportländer darstellt.

Doch die Russen und ihre Verbündeten im Donbass haben erkannt, dass auf der ukrainischen Seite eine entscheidende militärisch-technische Aufrüstung stattfand, die bereits im Krieg um Berg-Karabach entscheidend gewesen ist. Dieser militärische Faktor gegen Russland kam auch in Syrien zum Einsatz.

Die Aussagen von Psaki deuten darauf hin, dass eine militärische Operation vorübergehend abgeblasen wurde – zumindest bis zum Ende der ersten Woche des Februars 2022. Russlands Präsident Wladimir Putin wird Anfang Februar 2022 nach Ankara reisen, um sich mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan zu treffen.

Es ist zu erwarten, dass am Ende dieses Treffens das Schicksal des Donbass besiegelt sein wird. Emotionen dürfen keine Rolle spielen. Entscheidend sind die harten Fakten.

Russland bleiben drei Optionen:

Russland greift direkt in den Donbass-Konflikt ein, um das Gebiet militärisch einzuverleiben.

Russland unterstützt die pro-russischen Separatisten militärisch, um den Donbass und später das Gebiet bis zum Dnepr indirekt einzunehmen.

Russland forciert die Einbürgerung von weiteren Bürgern des Donbass, um nach dem Vorbild der Krim bis zum Jahr 2023 ein Referendum zur Unabhängigkeit des Donbass abzuhalten, was sogar völkerrechtlich abgesegnet sein könnte.

Es ist völlig unerheblich, wie der Wegfall des Donbass erfolgen wird. Doch faktisch gesehen ist der Donbass bereits russisches Territorium – militärisch, polizeilich, bürokratisch und politisch.

Unter den aktuell gegebenen Umständen wird es wahrscheinlich ein Referendum geben.

Allerdings würde ein Referendum zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen, die nur dann schnell beiseitegelegt werden könnten, wenn die Türkei dem Referendum hinter geschlossenen Türen zustimmt. Ansonsten könnten die pro-russischen Separatisten und Russland im Donbass eine verheerende Niederlage erleiden.

Objektiv gesehen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Türkei in Zusammenarbeit mit den USA und Russland eine Einigung erzielen wird.

In Kontinentaleuropa ist leider noch nicht angekommen, dass es wenige Mächte gibt, die das geopolitische Schicksal der Regionen um Syrien, Libyen, Ukraine, Afrika, dem Kaukasus und Zentralasien bestimmen. Die Namen dieser Länder lauten: USA, Russland, Türkei und Großbritannien – aber auch China. Deutschland muss hier geschlossen und diplomatisch auftreten.

Alle werden Angela Merkel vermissen

Es muss leider erwähnt werden, dass sich Deutschland nach wenigen Jahren mit Sehnsucht nach Angela Merkel umschauen wird. Sicherlich haben Kritiker das Recht, einige ihrer außenpolitischen Schritte in Frage zu stellen. Doch niemand kann und darf behaupten, dass Frau Merkel die Weltpolitik nicht verstanden hatte. Ausgenommen sind mehrere ihrer ehemaligen Minister. Unter ihr war es möglich international deutsch, seriös und lieblich zu sein.

Deutschland wird sich nach ihr sehnen. Sicherlich werden einige über diese Ausführungen lachen und spotten. Sie sollen spotten, wie sie einst über Hindenburg gespottet haben.

Doch diejenigen, die heute lachen und spotten, werden in den kommenden Jahren eines Besseren belehrt werden. Es ist mir völlig schleierhaft, warum der Großteil der Menschen dieser Nation permanent darauf bedacht ist, das Land abzuwirtschaften und durchgehend pessimistisch zu sein – und zwar seit 1900.

Vielleicht findet sich eine Antwort in Reinhard Gehlens Buch „Der Dienst“, in dem er mit Verweis auf einen deutschen Offizier aus dem Ersten Weltkrieg das deutsche Volk als „urteilslos“ beklagt. Wie wahr!

