Top 10: Die Besten Bitcoin Casinos Für Pures Spielvergnügen

Schnelle, sichere und anonyme Finanztransaktionen dank Bitcoin-Casinos | Genießen Sie die Spieleauswahl und Bonusangebote der besten.

Ganz egal, wo Sie sich befinden und wo sich das beste Bitcoin-Casino Ihrer Wahl befindet: Mit der populären Kryptowährung können Sie über den ganzen Globus hinweg schnelle und sichere Transaktionen tätigen. Binnen Minuten ist das Geld auf dem Spielerkonto, so dass dem Vergnügen nichts mehr im Wege steht.

Auch auf Gewinnauszahlungen müssen Sie nicht länger eine gefühlte Ewigkeit warten. Ganz im Gegenteil können Sie diese oft schon am selben Tag in den Händen halten.

Gekrönt wird das fabelhafte Erlebnis in den besten Bitcoin Casinos noch durch attraktive Krypto-Boni, womit Sie Ihre Gewinne noch in die Höhe treiben können. Vergewissern Sie sich selbst von den zahlreichen Vorteilen, indem Sie gleich jetzt in einem der von uns getesteten Bitcoin-Casinos spielen.

Unsere Bitcoin-Favoriten In Der Übersicht

Bei der Wahl eines Online Casinos stellt sich vor allem die Frage, welche Aspekte einer Spieleplattform für Sie persönlich am entscheidendsten sind. Unsere Nummer 1 muss nicht zwangsläufig auch Ihre Nummer eins sein. Um einen guten Überblick über die besten Bitcoin Casinos zu erhalten, haben wir Ihnen diese hier zusammen mit ihrer Besonderheit aufgelistet.

mBit Casino – Gewinner in allen Kategorien

Bitstarz – Beste Auswahl der führenden Softwareanbieter

7Bit Casino – Größte Auswahl an Spielen

Cobra Casino – Beste Plattform für Sport & Casino

Cloudbet – Einfachste Plattform, um das Wetten mit Bitcoin zu beginnen

BigSpin Casino – Fröhliches Webdesign für noch mehr Spaß beim Spielen

SuperSlots – Nirgendwo gibt es höhere Prozente beim Krypto-Bonus

Juicy Stakes – Top Plattform für Pokerturniere

MyBookie – Bestes Portal für Live-Wetten

BetOnline – Bester Anbieter für eSports

Unsere Top 10 Bitcoin Casinos

1. mBit Casino – Unsere Nr. 1

Vorteile

110% bis zu 1 BTC zu fairen Bedingungen

Über 2000 Spiele, darunter Slots, Tischspiele und Live-Spiele

Kooperation mit vielen Softwareanbietern

Bitcoin plus 5 andere Kryptowährungen werden akzeptiert

Schnelle Gewinnauszahlungen (>10 min)

Nachteile

FAQ-Bereich nur in englischer Sprache

Gelegentlich verzögerte Ladezeiten

Reines Krypto-Casino; Fiat-Währung wird nicht akzeptiert

Bereits mit dem ersten Blick auf die Webseite gelingt es dem mBitCasino seine Kunden in den Bann zu ziehen. Der knallrote Wagen, der sich auf der Startseite von dem dunklen Hintergrund abhebt, deutet auf die mBit Races hin, spannende Turnierkämpfe, an denen Sie jederzeit teilnehmen können. Übersichtlich ist die Seite allemal, sodass Sie sich auch als Neukunde dort schnell zurechtfinden werden.

Spieleauswahl und -Entwickler 4.9/5

Wenn Sie auf der Website oben auf den Reiter “Spiele” klicken, gelangen Sie zu den mehr als 2000 Titeln. Um den Überblick in der Masse nicht zu verlieren, sind die Spiele in die verschiedenen Arten unterteilt: Spielautomaten, Jackpot-Spiele, Video-Poker, Blackjack, Roulette, Baccarat und weitere Tischspiele können Sie hier wählen.

Alle Spiele gibt es jeweils in verschiedenen Varianten, so dass hier garantiert keine Langeweile aufkommt. Für besondere Spannung sorgt der Live-Bereich, in dem es knapp 50 Spiele mit echten Dealern gibt.

Das mBitCasino legt bei seiner Spieleauswahl Wert auf Vielfältigkeit, aber auch auf Qualität und Fairness. Dafür sorgt die Zusammenarbeit mit zahlreichen Spieleentwicklern, darunter bekannte Namen wie Play‘n GO, Evolution Gaming oder Pragmatic Play

Willkommensbonus und laufende Aktionen 5/5

Im mBitCasino können Sie das Willkommenspaket gleich für eine ganze Weile genießen. Nicht nur Ihre erste Einzahlung wird belohnt, sondern auch Ihre zweite und dritte. Insgesamt können Sie hier bis zu 5 BTC geschenkt bekommen sowie 300 Freispiele. Besonders gefallen uns die fairen Umsatzbedingungen, die bei 35x liegen und damit im Vergleich recht niedrig sind.

Haben Sie das Willkommenspaket voll ausgeschöpft, können Sie als Bestandskunde von laufenden Aktionen profitieren. So können Sie Ihre erzielten Verluste durch Cashbacks verringern und Einzahlungen durch Reload-Boni noch versüßen. Auch ein VIP-Programm steht für alle aktiven Kunden bereit.

Ein- und Auszahlungen 4.8/5

Da das mBitCasino auf unserer Liste der besten Bitcoin-Casinos auftaucht, können Sie sicher sein, dass diese Kryptowährung akzeptiert wird. Einzahlungen mit Bitcoin erfolgen ohne Gebühren und werden Ihrem Spielerkonto unmittelbar gutgeschrieben. Auch bei der Auszahlung Ihrer Gewinne müssen Sie sich hier nur wenige Minuten gedulden.

Der Anbieter ist bekannt für schnelle Gewinnauszahlungen. Neben Bitcoin stehen Ihnen Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Dogecoin und Tether zur Verfügung. Fiat-Währung wird nicht akzeptiert.

Kundenservice 4.7/5

In der unteren rechten Ecke der Website leuchtet zu jeder Zeit ein gelbes Chat-Icon, mit dem Sie den Live-Chat beginnen können. Die durchschnittliche Antwortzeit beträgt weniger als 5 Minuten. Leider steht der Kundenservice nur in englischer Sprache zur Verfügung.

2. Bitstarz – Kooperation Mit Top Softwareanbietern

Vorteile

100%-Ersteinzahlungsbonus bis 1.5 BTC plus Freispiele

Mehr als 1000 Spiele von führenden Software-Betreibern

Breite Auswahl von Slots, Tischspielen und Live Casino

Akzeptiert Bitcoin und 7 weitere Kryptowährungen

Mehrfach ausgezeichneter Anbieter

Nachteile

Webseite und Kundenservice nicht in deutscher Sprache

Webseite könnte für neue Spieler überfordernd sein

Keine Telefonhotline

Bitstarz ist ein Bitcoin Casino, das sich darauf konzentriert, seinen Kunden hochwertige Spiele zu präsentieren und arbeitet dafür mit vielen der führenden Softwareanbieter zusammen. Als erfahrener Casinospieler werden Sie sich hier rundum wohlfühlen. Neulinge könnten allerdings auf Grund der Fülle an Informationen, die einen bereits auf der Startseite erwartet, etwas erdrückt werden.

Spieleauswahl und Entwickler 4.8/5

Die Spielelobby des Bistarz Casinos umfasst etwa 1000 Titel und ist damit nur etwa halb so groß wie die unseres Testsiegers. Dennoch wird Ihnen eine sehr abwechslungsreiche Vielfalt an Spielen geboten. Klassische Spielautomaten sind ebenso vertreten wie moderne Slots mit und ohne Jackpot-Funktionen. Die verschiedenen Kategorien helfen Ihnen, beliebte Titel und Neuheiten im Handumdrehen zu finden.

Brauchen Sie eine Pause von den rollenden Walzen, können Sie sich mit verschiedenen Variationen der Tischspiel-Klassiker vergnügen. Die virtuellen Varianten eignen sich ideal, wenn Sie die Spiele noch besser kennenlernen möchten. Profi-Spieler werden garantiert auch gefallen an den Live-Tischen finden.

Willkommensbonus und laufende Aktionen 4.9/5

Genau wie bei unserem Testsieger bekommen Sie auch hier ein Willkommenspaket, an dem Sie sich lange nähren können. Verteilt über Ihre ersten vier Einzahlungen können Sie insgesamt bis zu 5 BTC sowie 180 Freispiele bekommen. Die Umsatzbedingungen liegen mit 40x nur leicht über denen vom mBitCasino und sind damit immer noch als fair anzusehen.

Nicht nur neue Kunden werden bei Bitstarz belohnt, auch als treuer Kunde können Sie sich auf laufende Angebote freuen. Warten Sie beispielsweise mit Ihrer Einzahlung auf den Montag, um vom 50% Reload-Bonus zu profitieren. Auch mittwochs lohnt es sich, im Casino vorbeizuschauen, da zur Wochenmitte immer Freispiele ausgeschüttet werden.

Ein- und Auszahlungen 4.8/5

Wie der Name bereits preisgibt, können Sie bei Bitstarz selbstverständlich mit Bitcoin bezahlen. Daneben stehen Ihnen außerdem Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple, Tron und Tether zur Verfügung. Wie für Kryptowährungen üblich werden hier Ein- und Auszahlungen schnell abgewickelt.

Gebühren werden vom Anbieter nicht erhoben. Bitstarz bietet darüber hinaus auch das eWallet EcoPayz an, mit dem Transaktionen mit Fiat-Währung durchgeführt werden können.

Kundenservice 4.9/5

Haben Sie eine Frage oder ein Anliegen, können Sie in Sekundenschnelle die Agenten vom Live-Chat erreichen. Klicken Sie dafür einfach auf das blaue Icon in der unteren rechten Ecke und schon wird ein Chat-Fenster gestartet.

Sollten Sie der englischen Sprache nicht mächtig sein, kommt hier jedoch ein deutlicher Nachteil zum Tragen: Der Support ist nicht in deutscher Sprache verfügbar.

3. 7Bit Casino – Größte Spielebibliothek

Vorteile

Bis zu 1.5 BTC für die erste Einzahlung

Verschiedene Krypto-Boni für treue Kunden

Riesige Spielauswahl mit über 5000 Titeln

Akzeptiert 5 Kryptowährungen, darunter Bitcoin

Nachteile

Populäre Spieleentwickler wie NetEnt nicht verfügbar

Seite wirkt etwas unübersichtlich

Keine Telefonhotline

Auf den ersten Blick wirkt die Spielbank in ihrem eleganten dunklen Design nicht weiter auffällig. Doch geht man ein wenig in die Tiefe, wird klar, dass sich das 7BitCasino mit einer gigantischen Spieleauswahl deutlich von seiner Konkurrenz abhebt. Die mehr als 5000 Titel sorgen dafür, dass Sie immer die Abwechslung bekommen können, die Sie sich wünschen.

Spieleauswahl und Entwickler 4.9/5

Einen Großteil der riesigen Spielesammlung nehmen wie üblich die Spielautomaten ein. Altes Ägypten, Science-Fiction, römische Gottheiten, Dschungel, Früchte und vieles mehr – was auch immer Ihr Lieblingsthema ist, hier werden Sie es garantiert finden. Sie können wählen, ob Sie die klassischen 3-Walzen-Slots ohne jeglichen Schnickschnack spielen möchten oder Ihr Glück bei modernen Slots samt Bonus-Funktionen und Zusatzfeatures versuchen wollen.

Auch für Freunde von Tischspielen stehen von Lighting Roulette bis zum Speed Baccarat sämtliche Varianten zur Verfügung. Vermutlich sogar einige, von denen Sie noch nie etwas gehört haben. Natürlich fehlt auch der Live-Bereich nicht. Mehr als 40 Spieleentwickler sind an der prächtigen Lobby des 7BitCasinos beteiligt.

Willkommensbonus und laufende Aktionen 4.7/5

Das 7BitCasino verwöhnt seine Neukunden geradezu. Bereits für Ihre erste Einzahlung können Sie sich bis zu 1.5 BTC Bonusguthaben sichern und auch die weiteren Einzahlungen werden belohnt. Insgesamt gibt es als Neukunde die Chance bis zu 5 BTC abzusahnen.

Als treuer Kunde wird 7BitCasino Sie nicht im Regen stehen lassen. Wöchentlich können Sie sich an Reload-Bonusangeboten, Freispielen und Cashbacks erfreuen.

Ein- und Auszahlungen 4.8/5

Zwar lässt der Name darauf schließen, dass Sie in diesem Casino mit Bitcoin einzahlen können, doch sind die Transaktionen bei Weitem nicht auf diese eine Kryptowährung begrenzt. Sie können außerdem mit vier weiteren Kryptos sowie Fiat-Währung spielen.

Ein- und Auszahlungen mit Bitcoin sind frei von Gebühren und zeichnen sich durch eine schnelle Bearbeitungszeit aus.

Kundenservice 4.8/5

Um alle Ihre Fragen schnellstmöglich und zufriedenstellend zu klären, steht Ihnen das Team vom Kundenservice rund um die Uhr und in deutscher Sprache zur Verfügung. Sie können zwischen einer Kontaktaufnahme über den Live-Chat oder das auf der Webseite befindliche Kontaktformular wählen.

Viele Antworten können außerdem bereits in dem gut aufgestellten FAQ-Bereich gefunden werden.

4. Cobra Casino – Für Sport- Und Casinofreunde Gleichermaßen

Vorteile

Buchmacher und Casinospiele auf einer Plattform

Mehr als 25 Wettmärkte im Sportbereich

Große Auswahl an Casinospielen plus Live-Bereich

Bitcoin und weitere Währungen werden akzeptiert

Nachteile

Niedriger Krypto-Willkommensbonus

Wenig Bonusangebote für treue Kunden

Fehlender FAQ-Bereich

Sie sind ein Freund von Casinospielen und setzen auch gerne mal eine Sportwette ab? Dann sind Sie bei Cobra Casino goldrichtig. Dieser Anbieter vereint das beste aus zwei Welten, ohne einer Seite dabei zu wenig Beachtung zu schenken.

Spieleauswahl und Entwickler 4.8/5

Im oberen Bereich der Webseite können Sie mit nur einem Klick zwischen dem Sportwetten-, Casino und Live-Casino hin und her wechseln, je nachdem wonach Ihnen gerade ist.

Möchten Sie eine Wette platzieren, stehen Ihnen dafür mehr als 25 Sportarten mit verschiedenen Events zur Verfügung. Im Casinobereich können Sie aus mehr als 2000 Titeln wählen. Sowohl Spielautomaten als auch Tischspiele (mit und ohne Live-Dealer) sind hier vorhanden.

Wenn Sie durch die Auswahl stöbern, werden Sie garantiert den ein oder anderen Hit wiedererkennen, denn viele populäre Softwareanbieter wie NetEnt oder Microgaming betreiben das Casino.

Willkommensbonus und laufende Aktionen 4.1/5

Als Neukunden belohnt Sie das Cobra Casino für Ihre erste Einzahlung mit 200 Freispielen und einem Krypto-Bonus von bis zu 0.15 BTC. Das ist zwar keine schlechte Summe, doch im Vergleich zu unseren Top 3 Bitcoin-Casino deutlich schwächer.

Dienstags können Sie sich auf der Spieleplattform über Freispiele freuen, je nachdem wie viel Sie einzahlen, und auch zum Geburtstag werden Sie reich beschenkt. Damit hören die Bonusangebote für treue Kunden allerdings schon auf, weshalb die Punktezahl hier etwas geringer ausfällt.

Ein- und Auszahlungen 4.8/5

Das Cobra Casino möchte möglichst viele Spieler ansprechen und bietet dafür eine ganze Palette an Zahlungsoptionen an. Selbstverständlich können Sie Ein- und Auszahlungen mit Bitcoin tätigen, doch auch weitere Kryptowährungen und Fiat-Währung werden akzeptiert.

Jegliche Transaktionen sind frei von Gebühren. Die Dauer der Auszahlungszeit unterscheidet sich je nach verwendeter Zahlungsmethode; Bitcoin-Zahlungsanfragen werden sofort bearbeitet.

Kundenservice 4.2/5

Wenn Sie sich an den Support von Cobra Casino wenden möchten, können Sie dies entweder über das Kontaktformular tun oder über den Live-Chat. Die freundlichen Mitarbeiter nehmen sich Ihrem Anliegen in kürzester Zeit an. Eine Telefonhotline steht leider nicht zur Verfügung und auch nach einem FAQ-Bereich haben wir vergeblich gesucht.

5. Cloudbet – Einfachste Plattform, Um Mit Bitcoin Zu Wetten

Vorteile

Sportwetten und Casinospiele im Angebot

riesige Auswahl an Sportwetten, eSports, Slots, Tischspielen uvm.

5 BTC Willkommensbonus

akzeptiert Bitcoin und zahlreiche Kryptowährungen

Nachteile

Website ist etwas unübersichtlich

Kein Spielen mit Fiat-Währung möglich

unübliche Bonusstruktur

Cloudbet gibt über sich selbst an, die Plattform zu sein, die ihren Spielern den einfachsten Weg für das Spielen und Wetten mit Bitcoin bereitet. Und tatsächlich ist der Anmelde- und Einzahlungsprozess mit der Kryptowährung so einfach gehalten, dass sich dieses Casino auch ideal für Neulinge eignet.

Spieleauswahl und Entwickler 4.8/5

Das Angebot für das Entertainment ist bei Cloudbet fast schon grenzenlos. Sie können hier Sportwetten auf Live-Events abgeben, in den eSports-Bereich wechseln, sich an Spielautomaten vergnügen oder zu echten Dealern an den Tisch treten. Egal ob Sie Sportfreund oder Tischspiel-Liebhaber sind, wird Ihnen eine große Auswahl im jeweiligen Bereich geboten. Ein wahrer Allrounder!

Unter den Entwicklern, die die Spiele bei Cloudbet bereitstellen, finden sich zahlreiche bekannte Namen, darunter NetEnt, Microgaming, Red Tiger, Betsoft, Elk Studios und viele mehr. Alles Anbieter, die für hochwertige und innovative Spiele bekannt sind. Sie dürfen sich also auf ein erstklassiges Erlebnis gefasst machen.

Willkommensbonus und laufende Aktionen 4.2/5

Als Neukunde werden Sie bei Cloudbet mit einem 5 BTC Willkommensbonus belohnt, allerdings laufen die Umsatzbedingungen hier etwas anders ab. Sie bekommen den Bonus nicht von vorneherein und müssen diesen zum Spielen einsetzen, sondern müssen ihn erst freispielen und zwar durch das Sammeln von Treuepunkten.

Das hört sich unserer Meinung nach einer netten Abwechslung an, kann aber für neue Spieler auch erst einmal verwirrend sein. Als treuer Kunden warten wöchentliche Reload-Boni und Freispiele, die wieder nach dem gewöhnlichen Schema funktionieren.

Ein- und Auszahlungen 4.7/5

Bei Cloudbet haben Sie die Qual der Wahl. Soll es nicht Bitcoin sein, können Sie auch mit 12 anderen Kryptowährungen spielen. Der Prozess für Ein- und Auszahlungen ist dabei denkbar einfach und selbsterklärend. Innerhalb von Minuten können Sie ein Spielerkonto eröffnen, Bitcoin einzahlen und mit dem Spielen oder Wetten loslegen.

Kundenservice 3.9/5

Wenn Sie eine Frage haben ist der schnellste Weg über den Live-Chat, den Sie etwas versteckt unter dem Menüpunkt in der oberen rechten Ecke finden. Andere Kanäle zur Kontaktaufnahme stehen Ihnen leider nicht zur Verfügung. Schade ist auch, dass es keinen übersichtlichen FAQ-Bereich gibt, in dem man schnelle Antworten finden könnte.

6. BigSpin Casino – Fröhlichste Webseite

Vorteile

1200+ Spiele inklusive Live-Bereich

Bitcoin und 4 weitere Kryptos werden akzeptiert

Übersichtliche Website in frischem Design

Nachteile

Keine speziellen Bitcoin-Boni

Webseite und Support nicht in deutscher Sprache

Auswahl an Tischspielen eher begrenzt

7. Super Slots – Höchste Prozente Beim Krypto-Bonus

Vorteile

Große Portfolio mit Slots, Tischspielen und Live-Spielen

5% Krypto-Boost und 400% Krypto-Bonus

Frische und fröhlich designte Webseite

Nachteile

Kein Bitcoin-Willkommensbonus

Webseite nur in englischer Sprache

FAQ-Bereich ist nicht sehr ausführlich

8. Juicy Stakes – Beste Plattform Für Poker

Vorteile

Tolles Pokerangebot und Casinospiele unter einem Dach

Große Auswahl an Pokerturnieren

Tolle Poker-Boni, darunter Bonus ohne Einzahlung

Nachteile

Auswahl an Casinospielen mit 350 Titeln eher klein

Keine Krypto-Bonusangebote

Webseite und Support nur in englischer Sprache

9. MyBookie – Bestes Portal Für Live-Wetten

Vorteile

Sportwetten, Live-Wetten und Casino auf einer Plattform

Zahlreiche Live-Wetten-Optionen und Zusatzfeatures

Wechselnde Turniere, z.B. für Blackjack

Nachteile

Plattform nicht in deutscher Sprache

Eher hohe Umsatzbedingungen

Webseite kann für Neulinge etwas unübersichtlich sein

10. BetOnline – Bester Anbieter Für eSports

Vorteile

Erfahrener Anbieter mit +25 Jahren Erfahrung

Bunte Auswahl an eSports, Sportwetten und Casinospielen

Verschiedene Krypto-Bonusangebote verfügbar

Nachteile

Hohe Bonusbedingungen bei Bonusangeboten

Webseite und Kundenservice nicht in Deutsch

Vergleichsweise hohe Mindestauszahlung

So Bewerten Wir Die Besten Bitcoin Casinos

Um Ihnen wirklich die besten Bitcoin Casinos auf dieser Seite vorstellen zu können, nehmen wir die Anbieter gründlich unter die Lupe. Natürlich ist die Grundvoraussetzung, um auf unserer Liste zu landen, dass die Plattformen Bitcoin als Ein- und Auszahlungsmethode akzeptieren. Doch dies ist lediglich ein kleiner Aspekt von einer Reihe Kriterien, die wir in unsere Bewertung einfließen lassen. Folgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Punkte für unseren Vergleich vor:

Spieleauswahl und Entwickler

Wenn Sie einmal eine Plattform gefunden haben, die zu Ihnen passt, möchten wir, dass Sie sich dort auch lange wohlfühlen werden. Daher schauen wir uns an, wie abwechslungsreich die Spielauswahl ist. Gibt es eine bunte Mischung an Slots, Tischspielen und Echt-Dealer-Spielen?

Dann wirkt sich dies definitiv positiv auf unsere Bewertung aus. Auch ist für uns interessant, wer die Spiele bereitstellt. Die Zusammenarbeit mit vielen der führenden Spieleentwicklern spricht nicht nur für eine gelungene Abwechslung, sondern auch für Qualität und Innovation. Gerne sehen wir daher Namen wie NetEnt, Microgaming, Play ‘n GO und weitere Größen der iGaming-Branche.

Willkommensbonus und laufende Aktionen

Es gibt kaum ein online Casino, das seinen Kunden keine Bonusangebote bietet, da es sich dabei schließlich um eine gute Maßnahme handelt, Neukunden zu gewinnen und treue Spieler bei der Stange zu halten. Allerdings wirken viele Bonusangebote nur auf den ersten Blick äußerst großzügig.

Bei näherem Studieren der Bonusbedingungen kann deutlich werden, dass diese möglicherweise unfair sind. Wir achten also darauf, ob der Anbieter attraktive Boni anbietet und dass diese auch mit realistischen Bedingungen eingehen. Natürlich sind wir auch auf der Suche nach Anbietern, die spezielle Boni für Einzahlungen mit Bitcoin anbieten.

Ein- und Auszahlungen

Wie eingangs schon erwähnt, prüfen wir, ob Bitcoin als Ein- und Auszahlungsmethode vorhanden ist. Darüber hinaus schauen wir uns auch die Bearbeitungszeiten an und ob gegebenenfalls Gebühren für Ein- oder Auszahlungen anfallen. In unseren Mini-Reviews informieren wir Sie außerdem darüber, ob noch weitere Kryptowährungen bzw. Fiat-Währung akzeptiert wird.

Kundenservice

Damit Sie sich auf der Spieleplattform rundum wohlfühlen und aufkommende Fragen schnell geklärt werden können, wählen wir nur online Casinos aus, die über einen exzellenten Kundenservice verfügen. Vor allem beim Live-Chat handelt es sich um einen unkomplizierten und schnellen Weg der Kontaktaufnahme.

Bitcoin Casinos: FAQ

Was Sind Bitcoin Casinos?

Bei Bitcoin Casinos handelt es sich um Spieleplattformen, bei denen Sie mit der Kryptowährung Bitcoin spielen können. Das bedeutet, dass Sie sowohl Ein- als auch Gewinnauszahlungen mit der digitalen Währung vornehmen können.

Häufig bieten Bitcoin Casinos auch spezielle Krypto-Bonusangebote an. Hinsichtlich der Spieleauswahl und weiteren Funktionen wie zum Beispiel dem Kundenservice unterscheiden sich Bitcoin Casinos nicht von herkömmlichen Anbietern.

Kann Ich In Bitcoin Casinos Nur Mit Bitcoin Bezahlen?

Nicht unbedingt, in vielen Bitcoin Casinos stehen Ihnen neben Bitcoin weitere Kryptowährung zur Verfügung. Häufig wird auch Fiat-Währung akzeptiert. Wie dem auch sei, es gibt auch Bitcoin Casinos, die sich vollständig auf diese eine Kryptowährung fokussieren und keine Alternative anbieten.

Warum Sollte Ich In Einem Bitcoin Casino Spielen?

Bitcoin Casinos werden zunehmend beliebter, ob diese auch das richtige für Sie sind, hängt von Ihren persönlichen Vorlieben ab. Zusammenfassend lassen sich folgende Vorteile für das Spielen in Bitcoin Casinos nennen:

Sichere und weitgehend anonyme Transaktionen

Keine Angabe von Bankdaten oder persönlichen Daten erforderlich

Schnelle Ein- und Auszahlungen (Gewinnauszahlungen können bereits in wenigen Stunden oder sogar Minuten abgewickelt werden)

Das Zahlungsmittel ist unabhängig von Banken und Staaten; an diese müssen folglich weder Gebühren noch Steuern abgetreten werden

In vielen Bitcoin Casinos sind sowohl Transaktionen gebührenfrei

Haben Bitcoin Casinos Auch Nachteile?

Nein, wirkliche Nachteile bringen Bitcoin Casinos nicht mit sich. Ein Aspekt, der negativ als auch positiv bewertet werden kann, ist der hoch volatile Krypto-Markt. Das bedeutet, dass der Wert von Bitcoin starken Schwankungen unterliegt.

Der Kurs kann innerhalb kurzer Zeit stark fallen oder eben auch ansteigen. Egal ob dies nun vor- oder nachteilig angesehen wird, sollte man sich diesem Risiko auf jeden Fall bewusst sein.

Welche Casinospiele Gibt es In Bitcoin Casinos?

Viele der besten Bitcoin Casinos bieten eine breite Auswahl an Spielen an. Darunter fallen zahlreiche Slots und verschiedene Varianten der klassischen Tischspiele. Auch ein Live-Bereich mit Echt-Dealer-Spielen sowie Jackpot-Spiele sind häufig in der Auswahl enthalten.

Kann Ich In Bitcoin Casinos Auch Sportwetten Platzieren?

Ja, zwar ist es nicht in allen Bitcoin Casinos möglich, doch gibt es einige Plattformen, die neben dem Casinoangebot auch über einen Sportwettenbereich verfügen. Sie können der nachfolgenden Tabelle entnehmen, welche unserer besten Bitcoin Casinos sowohl Casinospiele als auch Sportwetten anbieten.

Unsere Top 10 Im Überblick

Bestes Casino Willkommensbonus Casinospiele und Sportwetten Website in deutscher Sprache mBit 1 BTC + 300 Freispiele nein Ja Bitstarz 1 BTC + 180 Freispiele nein nein 7Bit Casino 1.5 BTC + 100 Freispielen nein ja Cobra Casino 0,15 BTC + 250 Freispiele ja ja Cloudbet bis zu 5 BTC ja ja Big Spin Casino kein Krypto-Willkommensbonus nein nein Super Slots 400%-Bonus für die erste Krypto-Einzahlung nein nein Juicy Stakes kein Krypto-Willkommensbonus nein nein myBookie kein Krypto-Willkommensbonus ja nein BetOnline 100%-Bonus für die erste Kryptoeinzahlung ja nein

Spielen Im Bitcoin Casino ‒ So Können Sie Starten

Sie möchten sich sofort ins Spielvergnügen stürzen? Das ist kein Problem, denn Bitcoin Casinos sind für einen schnellen und unkomplizierten Einstieg bekannt. Mehr als die folgenden drei Schritte müssen Sie zum Beispiel bei unserer Nr. 1 nicht tun, um den Spaß beginnen zu lassen:

1. Auswählen Und Anmelden

Wählen Sie einen Anbieter aus unserer Bestenliste aus (wie zum Beispiel das mBit Casino) und lassen Sie sich über den Link direkt zur Website leiten. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche “Konto erstellen”. Im Pop-up-Fenster geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, erstellen ein Passwort und wählen Bitcoin als Zahlungsmethode aus.

2. Einzahlung Mit Bitcoin Tätigen

Im nächsten Schritt können Sie Ihre Einzahlung mit Bitcoin tätigen. Dafür wird Ihnen die Einzahlungsadresse zur Verfügung gestellt. Vergessen Sie nicht, Ihren Bitcoin-Willkommensbonus zu aktivieren. Ihre Einzahlung wird innerhalb von Minuten auf Ihrem Spielerkonto gutgeschrieben.

3. Spielen Und Gewinnen

Das war’s. Sie könne sich ins Spielvergnügen stürzen, ohne dass Sie weitere persönliche Daten angeben oder einen Verifizierungsprozess durchführen müssen.

Schnelles Und Sicheres Spielen In Den Besten Bitcoin Casinos

Wenn Sie ein Krypto-Enthusiast sind und sich für Casinospiele begeistern, können Sie Ihre zwei Leidenschaften in den besten Bitcoin Casinos miteinander vereinen. Nutzen Sie die schnelle, sichere und anonyme Zahlweise, um Ihr Casino-Abenteuer unverzüglich zu starten.

Bei unseren Top 10 können Sie sich nicht nur auf unkomplizierte Ein- und Auszahlungen freuen, sondern auch auf eine gigantische Spieleauswahl, die Ihnen viele Stunden Spielspaß bescheren wird. So bietet Ihnen unser Testsieger mBit Casino mit mehr als 2000 Titeln eine sehr vielfältige Auswahl.