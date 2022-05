William Hill iOS und Android App und mobile Wetten

Lesezeit: 4 min

Mit der William Hill App können Sie jederzeit auf Sportwetten für iOS, Android und Windows wetten.

William Hill mobile App

Wie jeder seriöse Buchmacher bietet William Hill - für viele die beste Wettseite - eine eigene mobile App an, die mit denselben Funktionen ausgestattet ist wie die Hauptversion, also die Desktop-Version. Die mobile Version des Buchmachers Büros macht viel Spaß, zumal sie auch denjenigen, die selten zu Hause sind, die Möglichkeit bietet, william hill casino unterwegs zu spielen.

Wie kann ich die App herunterladen?

William Hill App für Android

In diesem Fall müssen Sie die william hill mobil Website aufrufen, die William Hill Android App herunterladen und installieren, nachdem Sie dem Terminal die Erlaubnis erteilt haben, Apps von Drittanbietern zu installieren (eine Option, die in den Einstellungen unter "Sicherheit" verfügbar ist). Ein einfaches, aber nicht sofortiges Verfahren. Das Herunterladen der William Hill-App für Android ist völlig kostenlos und es fallen keine weiteren Kosten an.

Die William Hill App für das iPhone

Bei Apple ist die Situation, wie bereits erwähnt, viel einfacher, denn Sie müssen nur in den App Store gehen, die William Hill-App suchen und sie direkt herunterladen. Apple verfolgt auf seiner App-Plattform keine restriktive Glücksspiel Politik, so dass es für Sie einfach sein wird, mit den Terminals des Softwareunternehmens aus Cupertino zu arbeiten.

Vor- und Nachteile der William Hill Mobile App

Die william hill mobile App hat viele Vorzüge. Sie sind die volle Funktionalität, das Design, die stabile Leistung und die lange Verweildauer der Marke auf dem Markt (Ruf). Die Nachteile ergeben sich teilweise aus den Vorteilen. Aufgrund der Fülle an Optionen ist die App "schwerer" als in den meisten Wettbüros und erfordert eine gute Internetgeschwindigkeit. Auch die Navigation ist komplizierter als bei ähnlichen Programmen üblich.

William Hill Willkommensbonus

Der William Hill-Bonus besteht aus 10 € bei der ersten Wette + 5 € extra bei der Kontobestätigung + bis zu 200 € bei wöchentlichen Wetten. Das ist ein netter Bonus, der im Vergleich zu anderen Anbietern in diesem Sektor ziemlich einfach abzuheben ist. Um von der Aktion zu profitieren, müssen Sie bei der Registrierung den entsprechenden Code eingeben und einige Wett Anforderungen erfüllen.

William Hill App Gestaltung

Was das Design betrifft, so sieht die mobile Version besser und etwas eleganter aus. Es hat bessere Animationen und viel mehr Farbe. Andererseits bietet die App mehr Komfort beim Zugriff darauf. Sie müssen keinen Webbrowser öffnen und sich auf der mobilen Website anmelden. Sie brauchen nur auf das Symbol zu klicken und schon sind Sie in der Welt der Wetten. Auf mobilen Websites können einige Browser Ihr Passwort speichern, andere nicht. Wenn Ihr Browser nicht so eingestellt ist, dass er Passwörter speichert, kann es etwas frustrierend sein und jedes Mal viel Zeit kosten, Ihre Daten einzugeben, wenn Sie eine mobile Website besuchen.

Wenn Sie also ein besseres visuelles Erlebnis wünschen, können Sie sich für die mobile Version der Website entscheiden. Wenn Sie jedoch Wert auf Einfachheit und Zugänglichkeit legen, ist die mobile App vielleicht besser für Sie geeignet. So oder so, beide Versionen von William Hill bieten Ihnen das beste Online-Glücksspielerlebnis.

Sportwetten mit der William Hill-App

Das Wettprogramm von william hill app deutsch, das mehr als 20 Sportarten umfasst, ist eines der umfassendsten. Im Menü auf der linken Seite des Portals können Sie alle verfügbaren Sportarten sehen, darunter Fußball, Tennis, Basketball, Volleyball, Baseball, Motorsport, Cyber Sports und viele mehr. Zahlreiche Ereignisse, auf die Sie wetten können, mit vielen verschiedenen Wett Optionen. Zweifelsohne einer der besten Sportwettenanbieter in Deutschland.

Unter den herausragenden Sportarten finden wir natürlich Fußball: der beliebteste Sport hat auch die umfangreichste Berichterstattung, obwohl die sekundären Sportarten immer noch keine Enttäuschung hinterlassen. Die Navigation zwischen den verschiedenen Disziplinen ist einfach und intuitiv: Der Nutzer kann mit wenigen Klicks zu dem Bereich navigieren, der ihn interessiert, und seine Wette abgeben.

Live-Wetten

Es gibt eine Live-Funktion mit Tausenden von Spielen in vielen Sportarten, auf die Sie in Echtzeit mit ständig aktualisierten Quoten wetten können. Sie bietet weniger Disziplinen als Pre-Match-Wetten, umfasst aber mehrere internationale Ligen.

Die Schnittstelle ist wichtig, aber effektiv. Sobald Sie den Live-Bereich betreten, können Sie alle Sportereignisse live sehen und die entsprechenden Quoten in Echtzeit abrufen. Um eine Sportart für eine Wette auszuwählen, klicken Sie einfach auf das entsprechende Symbol und wählen dann das gewünschte Ereignis aus, um alle Märkte und Wett Optionen zu öffnen. Ein spezieller Filter ermöglicht es Ihnen, nur Live-Ereignisse anzuzeigen, die Sie im Streaming-Modus verfolgen können.

Jedes Ereignis enthält außerdem Spielstatistiken mit Informationen zu Torschüssen, Elfmetern, Ballbesitz und Auslinien.

Was Sie sonst noch mit der William Hill App machen können

Von der Sportwetten-App aus haben die Spieler Zugang zu anderen Apps wie william hill casino app android, Poker, Bingo und Vegas.

Die Spieler können auch auf Politik, Wetter, TV-Serien und mehr wetten.

In der Rubrik "Wettverlauf" finden Sie Informationen über Ihre Wetten pro Tag, Woche, Monat und Jahr.

Schlussfolgerung

Die William Hill App bietet eine Vielzahl von Glücksspielen, von Live-Spielen, Wetten, Glücksspielen und william hill casino download. Die App wurde benutzerfreundlich gestaltet und bietet den Spielern ein unvergleichliches Spielerlebnis. Mit einfachen Schritten können Sie ein Konto eröffnen, Geld einzahlen und jederzeit Geld abheben.

Es gibt mehrere sichere Zahlungsmethoden, und Sie können sich immer auf sichere Ein- und Auszahlungen verlassen. Damit ist die App für Anfänger und erfahrene Spieler gleichermaßen geeignet. Die hervorragenden Funktionen der App machen das Wetten einfach und angenehm. Wir empfehlen diesen Buchmacher sehr, einen weiteren Buchmacher Bericht finden Sie hier.

FAQ - William Hill App

Kann ich die William Hill-App auf mein Android-Gerät herunterladen?

Um die William Hill App für Android herunterzuladen, müssen Sie zunächst die APK-Datei herunterladen, mit der Sie die William Hill App auf Ihr Gerät laden können.

Sobald Sie auf der William Hill-Website sind, müssen Sie sich registrieren, indem Sie unseren Links folgen. Danach gehen Sie zum Abschnitt William Hill Apps, klicken auf das Symbol für Android-Betriebssysteme und laden die William Hill-App für Android herunter. Wenn Sie diese Schritte befolgen, erhalten Sie die App auf Ihr Gerät und können Ihre Wetten mit dem großen William Hill-Angebot platzieren.

2. Die William Hill App lässt sich nicht herunterladen, was kann ich tun?

Im Allgemeinen können alle Apps für Android-Geräte meist kostenlos heruntergeladen oder im Google Store gekauft werden. Es gibt auch App-Shops von Drittanbietern, die den gleichen Zweck erfüllen, aber Sie müssen die Einstellungen Ihres Android-Geräts entsprechend konfigurieren.bis heute unterstützt Google Play jedoch keine App, die Echtzeit-Glücksspiele beinhaltet. Es ist auch nicht zu erwarten, dass dies in naher Zukunft der Fall sein wird. Aber keine Sorge, William Hill bietet Ihnen die Möglichkeit, seine Android-App kostenlos von seiner Website herunterzuladen. Wenn Sie mit den spezifischen Schritten vertraut sind, die Sie bei der Installation von Servern oder Shops von Drittanbietern durchführen müssen, können Sie direkt zu William Hill online gehen.