Das neue Glücksspielgesetz – Was ist 2022 relevant?

Lesezeit: 4 min

Obwohl Glücksspiel zu den beliebtesten Unterhaltungsformen in Deutschland gehört, waren virtuelle Spielbanken bis vor kurzem offiziell verboten. Das änderte sich im vergangenen Jahr, als der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft trat. Das Hauptziel des neuen Gesetzes ist es, die Aktivitäten von Online-Casinos streng zu regulieren. Damit sind viele Einschränkungen verbunden, die die Höhe der Einsätze, den maximalen monatlichen Einzahlungsbetrag, die Auswahl der Spiele und viele andere Aspekte betreffen.

Ist es jetzt legal, im Internet um Echtgeld zu spielen? Ja. Sobald der Glücksspielstaatsvertrag im Jahre 2021 rechtsverbindlich wurde, kamen Online-Glücksspiele aus einer rechtlichen Grauzone heraus. Welche wesentlichen Änderungen und Einschränkungen neues Glücksspielgesetz 2022 für Casino-Betreiber sowie Spieler enthält, erfahren Sie im Folgenden.

Online-Glücksspiel in Deutschland ist jetzt legal

Vor Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrags war das Spielen um echtes Geld nach deutschem Recht illegal (mit Ausnahme von Schleswig-Holstein). Aber die tatsächliche Lage des Glücksspiels war eine sogenannte rechtliche Grauzone. Warum? Nach EU-Recht durften lizenzierte Online-Casinos ihre Dienste Spielern der gesamten Europäischen Union anbieten. Wenn ein Online-Casino eine in der EU gültige Glücksspiellizenz hatte, war es tatsächlich in Deutschland verfügbar. Es gab Versuche, solche Seiten zu blockieren, aber Spieler mit Wohnsitz in Deutschland umgingen diese Sperren problemlos. Darüber hinaus wurden deutsche Spieler, die sich bei internationalen Glücksspielportalen registrierten und zockten, nicht strafrechtlich verfolgt.

Am 1. Juli 2021 wurde dieser verwirrenden rechtlichen Lage ein Ende gesetzt. Alle 16 Bundesländer unterzeichneten den GlüStV, der den Umgang mit Spielautomaten, Tisch- und Kartenspielen, staatlichen Lotterien und Sportwetten im Internet regelt. Um in Deutschland völlig legal zu agieren, soll das beste Online Casino nicht nur zuverlässig sein, sondern auch über eine deutsche Glücksspiellizenz verfügen. Ausländische Glücksspielportale, die in den deutschen Markt eintreten wollen, sollen eine offizielle deutsche Genehmigung beantragen.

Änderungen und Einschränkungen für Online-Casinos und Spieler

Die größte Änderung im Gesetz besteht darin, dass Online-Casinos von einer offiziellen deutschen Behörde zugelassen werden müssen. Bisher waren die bei deutschen Spielern beliebten Casinoseiten aus Ländern wie Malta oder Großbritannien lizenziert. Einer der wichtigsten Schwerpunkte für das neue deutsche Glücksspielgesetz ist der Spielerschutz und Maßnahmen zur Spielsuchtprävention.

Das neue Gesetz führte Änderungen und Regeln ein, die Glücksspieler sowie Casino-Betreiber betreffen. Hier ein Überblick über die wichtigsten Aspekte:

um sein Glücksspiel in Deutschland legal anbieten zu können, muss das Casino über eine deutsche Lizenz verfügen;

obligatorische Erstellung eines Spielerkontos;

alle Einzahlungen pro Monat sollten 1000 Euro nicht überschreiten;

Möglichkeit, individuelle Einzahlungslimits festzustellen;

maximaler Einsatz pro Spin von 1 Euro;

5 Sekunden Pause zwischen den Spins;

regelmäßige Benachrichtigungen des Spielers über seine Gewinne und Verluste;

Panik-Button, der den Spieler für 24 Stunden blockiert;

bundesweite Sperrdatei für spielsüchtige Casino-Kunden;

Verbot von gleichzeitigen Einsätzen bei mehreren Online-Casinos;

Verbot von Tischspielen – Blackjack, Roulette, Baccarat;

Verbot von Spielen im Live-Casino;

Verbot der Glücksspielwerbung zwischen 06:00 und 21:00 Uhr.

Monatliches Einzahlungslimit von 1.000 Euro

Früher war es nicht ungewöhnlich, dass ein Spieler bis zu 4.000 Euro auf einmal einzahlen konnte. Bei einigen Zahlungsmethoden waren sogar Einzahlungen von bis zu 10.000 Euro möglich. Neues Online Glücksspielgesetz sieht eine Reihe von Maßnahmen vor, um Casino-Kunden zu schützen und möglichen Problemen mit dem Spielverhalten vorzubeugen. Wenn sich der Spieler zum ersten Mal auf der Casinoseite registriert, muss er sich ein monatliches Einzahlungslimit setzen. Dieser Betrag darf 1.000 Euro nicht übersteigen. Darüber hinaus ist das Spielerkonto mit maximal 500 Euro auf einmal aufzuladen.

Für Freizeitspieler mag dieser Betrag pro Monat ausreichen. Aber was ist mit erfahrenen Spielern und High Rollern, die besonders hohe Einsätze gerne platzieren? Sie nutzen oft zuverlässige Bitcoin Casinos, die von anderen EU-Ländern lizenziert und reguliert werden. Obwohl die Glücksspielgesetze beispielsweise in Malta viel lockerer sind, bleiben Sicherheit, Transparenz und Fairness immer noch auf einem extrem hohen Niveau. In seriösen Bitcoin-Casinos sind die Ein- und Auszahlungslimits flexibel, sodass sie für Anfänger und High Roller gleichermaßen geeignet sind.

5 Sekunden Pause zwischen den Spins

Der größte Teil des Spielportfolios in nahezu jedem großen Online-Casino besteht aus Spielautomaten. Das ist nicht verwunderlich, denn sie sind die beliebteste Art des Glücksspiels im Internet sowie in landbasierten Spielbanken. Video Spielautomaten sind einfach, bunt, können verschiedene zusätzliche Features und Symbole zu jedem Thema enthalten. Als Spieler brauchen Sie keine Erfahrung und spezielles Wissen, um eine reale Chance zu haben, Geld dabei zu gewinnen.

Ein weiterer Vorteil, für den Video Spielautomaten von Spielern auf der ganzen Welt geliebt werden, ist ihre Dynamik. Das sind dynamische Spiele, die keine lange Erlernung der Regeln erfordern. Aber mit dem neuen Gesetz wird dieser Vorteil etwas reduziert. Zwischen den einzelnen Spins sollte eine Pause von 5 Sekunden liegen. Außerdem sind der Turbo-Modus und die Auto-Spin-Funktion nicht mehr verfügbar. Die Idee hinter diesen Einschränkungen ist, dem Glücksspieler etwas Zeit zum Nachdenken zu geben, damit er sich selbst und seine Bankroll besser kontrollieren kann.

Die maximale Einsatzgröße ist jetzt begrenzt

Das Höchstlimit für Ihre monatlichen Einzahlungen ist nicht die einzige Einschränkung, die das neue Gesetz im Hinblick auf Ihre Bankroll einführte. Die maximale Einsatzgröße, die Sie bei einem Video Slot auswählen können, ist ebenfalls begrenzt. Heute können Sie an Spielautomaten (egal ob klassische 3-Walzen-Slots oder Jackpot-Slots) maximal 1 Euro pro Spin einsetzen.

Natürlich gibt es bei jedem einzelnen Spielautomaten seine Mindest- und Höchsteinsätze. In Online-Casinos mit nicht deutscher Glücksspiellizenz werden sie jedoch vom Software-Hersteller festgelegt und sind oft für alle Spieler gut geeignet. Flexible Einsatzlimits sind einer der Aspekte, die die besten Online Casinos Echtgeld von landbasierten Spielbanken unterscheiden. Ob Sie ein Low oder High Roller sind, es ist wichtig, dass Sie das perfekte Glücksspiel für Ihr Budget finden. Zudem hängt der mögliche Gewinn direkt von der Höhe des Einsatzes ab.

Der neue Glücksspielstaatsvertrag in der Kritik

Jetzt sollten goldene Zeiten für Glücksspielunternehmen und Casino-Fans sein. Legale Online-Casinos bedeuten einfachere und schnellere Suche nach einem neuen Anbieter und minimale Zweifel an Datenschutz und Fairplay. Aber nichts auf der Welt ist perfekt, besonders das Gesetz, das so viele Einschränkungen für Glücksspieler enthält. Niedrige Limits bei Einzahlungen, Einsätzen und zusätzliche Pausen sollten sich positiv auf die Verhinderung von Spielsucht auswirken, insbesondere bei Neueinsteigern. Aber in Online-Casinos zocken nicht nur Hobbyspieler. Erfahrene und Profi-Spieler sind mit den Neuerungen unzufrieden.

Nach Ansicht vieler Experten wird das Verbot beliebter Spiele die Möglichkeiten der legalen Anbieter einschränken, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Im Gegensatz dazu kann man in einem Online-Casino mit maltesischer Glücksspiellizenz problemlos Roulette online spielen, an Pokerturnieren teilnehmen und von Boni profitieren. Kritiker des neuen Glücksspielgesetzes befürchten, dass strenge Verbote legalen Casino-Anbietern nicht zu Popularität verhelfen werden. Glücksjäger können weiterhin in Online-Casinos ohne deutsche Spiellizenz zocken, um dort das volle Spielangebot genießen zu können.

Fazit

Der ab dem 1. Juli 2021 gültige neue Glücksspielstaatsvertrag regelt die Erteilung deutscher Glücksspiellizenzen und beschreibt zahlreiche erforderliche Maßnahmen zum Jugend- und Spielerschutz sowie zur Glücksspielsuchtprävention. Die Tatsache, dass es jetzt völlig legal ist, um echtes Geld zu spielen, ist zweifellos eine positive Neuerung. Ein Fokus auf die Verhinderung von problematischem Spielverhalten ist auch von großer Bedeutung. Andererseits bemängeln Kritiker übertriebene Einschränkungen und befürchten, dass Glücksspieler dadurch weiterhin ausländische Casinoseiten nutzen werden. Ob alle neuen Maßnahmen und Einschränkungen Vorteile bringen, wird sich im Laufe der Zeit zeigen.

Quelle: Markt Place Hope Kft