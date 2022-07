Schwarz & Gold 3068B plus (ISO): Alles, was Sie darüber wissen müssen

Lesezeit: 1 min

In diesem Artikel geht es um Black & Gold 3068B Plus (ISO). Wenn Sie Spiele spielen und Spiele lieben, dann wird Sie diese Tastatur begeistern.

Black & Gold 3068B Plus (ISO) ist eine von der Firma Akko entwickelte Gaming-Tastatur. Akko ist ein Hersteller von Gaming-Produkten, der sich zum Ziel gesetzt hat, Spielern gute Gaming-Produkte anzubieten. Wenn Sie nach einer leistungsstarken und schnellen Tastatur suchen, ist Black & Gold 3068B Plus (ISO) die beste Option für Sie.

In diesem Artikel wollen wir Ihnen alle Fakten zu Black & Gold 3068B Plus (ISO) zur Verfügung stellen.

Was bedeutet also Schwarz & Gold 3068B Plus (ISO)?

Black & Gold 3068B Plus (ISO) ist eine Gaming-Tastatur, die mit einer Kombination aus schwarzer Farbe und glänzendem Gold ein echter Hingucker ist. Diese Gaming-Tastatur erfüllt alle Ihre Gaming-Bedürfnisse und bietet Ihnen ein gutes Spielerlebnis. Es gibt zwei Farbthemen, die Bule on White Theme findest du hier.

Grundlegende Informationen zu Schwarz & Gold 3068B plus (ISO)

Produktname: Schwarz & Gold 3068B Plus (ISO)

Produktbeschreibung: Gaming-Tastatur

Hersteller / Produzenten: Akko

Herkunft: China

Akku: Lithium-Ionen-Akku

Produktgewicht: 2,46 Pfund

Technologie: Verbindung mit Bluetooth-Geräten möglich

Farbe: Schwarz + Gold

Anzahl der Tasten: 68 Tasten

Schwarz & Gold 3068B plus (ISO) - Details

Wenn Sie nach einer leistungsstarken Gaming-Tastatur suchen, dann ist die Black & Gold 3068B genau die richtige Wahl für Sie.

Black & Gold 3068B Plus (ISO) ist eine Tastatur, die mit einem schwarz-goldenen Thema entwickelt wurde. Die Tastenkappen sind aus Cherry Profile mit PBT Double-Shot für alle Layouts. Die Tastatur begeistert durch Leistung und Aussehen. Durch die Farbkombination sieht sie zudem sehr edel aus. Außerdem ist sie Hot-Swap-fähig, so dass man leicht verschiedene Switches oder Tastenkappen austauschen kann.

Diese Tastatur kann mit vielen Geräten gleichzeitig verbunden werden (Bluetooth, WLAN oder LAN). Sie kann somit jederzeit mit Handys und Computern Schnittstellen bilden. Zusätzlich bietet sie eine N-Key-Rollover-Funktion, die Ihr Spielerlebnis verbessert.

Eigenschaften von Schwarz & Gold 3068B plus (ISO)

Black & Gold 3068B Plus (ISO) bietet alle Funktionen, die von einer guten Gaming-Tastatur erwartet werden.

• Sie verfügt über drahtloses 2,4-G-Bluetooth, mit dem sich diese Tastatur mit vielen Geräten gleichzeitig verbinden kann

• Es hat eine PTB-Double-Shot-Tastenkappe, die für Mac und Win geeignet ist

•Die Tastatur hat ein attraktives Aussehen