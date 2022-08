Neu vs. alt: Warum Online Casinos das Rennen machen

Lesezeit: 2 min

Dieser Nervenkitzel, wenn man ein Spiel gewinnt, dieses Risiko, dass es in der nächsten Runde schon ganz anders aussehen kann. Ein Spiel mit dem Feuer, dass ist das was viele Menschen weltweit täglich Casino spielen lässt. Früher musste man dafür das Haus verlassen, heute kann man das einfach und schnell von Zuhause aus machen. Online Casinos machen gegenüber ladenbasierten Casinos das Rennen. Doch warum genau sehen die klassische ladenbasierte Variante gegen die virtuelle Alternative wortwörtlich alt aus? Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren!

Früher war nicht alles besser

Früher war alles besser? Nicht ganz, denn die Entwicklung der Casino-Welt bringt viele Vorteile für Spieler mit sich, die man nicht mehr missen möchte. Doch was genau ist es, dass so viele Menschen dazu verleitet Online Casino zu spielen, anstatt in eine Spielbude zu gehen?

Seit dem Spielbuden-Boom hat sich einiges verändert. Nicht nur das Internet hat sich entwickelt und bietet somit viel mehr Möglichkeiten für die Casino-Branche. Auch die Gesetze zu Glücksspielen haben sich verändert. Lange Zeit galt Glücksspiel als verpönt. Jedoch spätestens als im letzten Jahr der Glücksspielstaatsvertrag in ganz Deutschland eingeführt wurde, erwarten Experten mehr Akzeptanz in der Gesellschaft und eine Besserung des Rufes. Denn durch Ihn wird es offiziell, dass das Glücksspiel sicher ist und vom Staat überprüft wird. Mittlerweile gibt es Online Casinos wie Strand am Meer, wohingegen immer mehr klassische ladenbasierte Ihre Türen aufgrund zu weniger Kunden schließen müssen.

Doch besonders die gesetzlichen Entwicklungen hatten nicht nur einen positiven Outcome. Spieler und Anbieter mussten auch viele Einschränkungen in Kauf nehmen. Kein Wunder, dass viele ungern all diese Limits akzeptieren wollen. Deswegen gibt es auch weiterhin die Möglichkeit Online Casino ohne Oasis zu spielen.

Vorteile der Online Casinos

Jeder Mensch mag es lieber bequem als stressig. Wieso also das Sofa verlassen, wenn man genau so gut auch einfach vom Zuhause aus spielen kann? Es genügt dafür eine stabile Internetverbindung und ein Mobiltelefon oder Laptop und schon kann es mit wenigen Klicks und einem Spielerkonto losgehen. Egal, ob Sie gerade in der Bahn sitzen oder auf dem Sofa.

Noch dazu ist man als Spieler ungebunden von Öffnungszeiten. Denn Online Casinos besitzen keine Öffnungszeiten, sie sind rund um die Uhr offen. Ganz gleich also, ob Sie Nachteule oder Morgenmensch sind, das Online Casino hat immer „offen“ für Sie.

Mit dieser Flexibilität können reguläre Casinos nicht mithalten.

Auch das Spielangebot ist unschlagbar. Denn kein ladenbasiertes Casino könnte jemals so viele Spiele anbieten, wie es virtuell möglich ist. Denn es hat eine physische Begrenzung. In eine Spielbude passen nun einmal einfach nur eine begrenzte Anzahl an Slot-Maschinen und Co rein. Wer also mehr will, sucht online und wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb weniger Klicks fündig. Dies macht die Online Variant besonders schmackhaft für viele Kunden, weshalb sich immer mehr von den ladenbasierten abwenden.

Darüber hinaus bieten Online Casinos häufig starke Boni für Ihre Kunden an, die ladenbasierte Casinos so nicht tragen können. Dies liegt unter anderem auch darin begründet, dass der Konkurrenzdruck online sehr hoch ist und jeder Anbieter mit besseren Angeboten als die Konkurrenz versucht neue Kunden für sich zu gewinnen.

Bei dem Punkt Sicherheit jedoch schneiden Online Casinos nicht unbedingt besser oder schlechter ab als ladenbasierte. Dies liegt begründet in der Cyber-Kriminalität, die im Internet vorherrscht. Jedoch stehen dank des Glücksspielstaatsvertrags regelmäßige Kontrollen auf der Tagesordnung, weshalb auch die Online Casinos sicherer für Spieler werden, was immer mehr Menschen dazu bewegt ihr Glück im Online Spiel zu probieren.

Dieser Beitrag hat Ihnen hoffentlich zeigen können, was sich hinter der Beliebtheit von Online Casinos verbirgt und dass die klassischen Casinos mit Ihren begrenzten Möglichkeiten es schwer haben, dagegen anzukommen. Bedeutet dies also das Aussterben von Spielbuden und Co.? Experten sind sich einig, dass ein Aussterben von den klassischen ladenbasierten Casinos in nächster Zeit nicht erwartet werden soll.

Quelle: unsplash.com