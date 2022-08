Lesezeit: 3 min

Die hohen Temperaturen in Spanien werden in diesem Sommer auch die Olivenölproduktion beeinträchtigen. Dies treibt die Preise und heizt die Inflation weiter an.

Wegen der schlechten Ernte in Spanien werden Oliven und Olivenöl dieses Jahr zum Luxusartikel. (Foto: dpa) Foto: Christophe Gateau

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die Hitze dieses Jahr die Oliven-Ernte in Spanien beeinträchtigt

Warum die bereits erhöhten Preise weiter steigen werden

Warum sich die Landwirte auch schon um die Ernte 2023 sorgen article:full_access