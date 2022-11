Die Faktoren, die uns zum Spielen anregen

Lesezeit: 2 min

Viele Faktoren können dazu führen, dass Sie das Bedürfnis verspüren, zu Ihrer Casino-Website zurückzukehren. Einige dieser Faktoren hängen mit psychologischen Tricks zusammen, die von diesen Plattformen verwendet werden können. Darüber hinaus gibt es bestimmte psychologische Veranlagungen, die nur mit Ihnen zusammenhängen.

Online Casinos haben das Recht, eine Vielzahl von Methoden anzuwenden, um Sie auf die Plattform zu locken oder zu halten. Aber in jedem Fall liegt die Entscheidung bei Ihnen. Sie entscheiden, ob Sie weiter spielen oder sich auf andere Aktivitäten konzentrieren möchten. Um ein zuverlässiges Online-Casino auszuwählen, sollten Sie die Online-Casino-Websites durchsuchen und nach solchen suchen, bei denen Sie die Möglichkeit haben, Zeit- und Geldlimits für die Plattform festzulegen. Auf diesem Vergleichsportal erfahren Sie wie man die besten Casinos vergleicht. Es ist jedoch nützlich zu wissen, welche Faktoren Sie dazu verleiten können, immer wieder zum Glücksspiel zurückzukehren. Was sind die Faktoren?

Leichte Zugänglichkeit

Glücksspielplattformen, die rund um die Uhr an jedem Tag der Woche online verfügbar sind, sind heute besonders beliebt. Sie bieten diese Dienste bequem von zu Hause aus an. Solange Sie über eine gute Internetverbindung verfügen, können Sie jederzeit um echtes Geld spielen. Diese Plattformen sind auch deshalb so attraktiv, weil sie immer Spieler aus der ganzen Welt anlocken, die an Casino-Spielen teilnehmen, auch wenn die physischen Casinos geöffnet sind.

Angebot verschiedener Boni und Promotionen

Dies ist einer der Haupttricks der Online-Casinos, um neue Nutzer anzulocken und diejenigen zu halten, die sich bereits auf der Plattform registriert haben. Die Casino-Plattformen konkurrieren darum, Ihnen ein verlockendes Bonuspaket anzubieten. Denn Sie werden sich für die Seite entscheiden, die Ihnen das beste Angebot macht. Der erste Bonus, den Sie erhalten, wenn Sie eine beliebte Casino-Website besuchen, ist der Willkommensbonus. Diese Bonusangebote sind ausschließlich für neue Benutzer bestimmt, die sich gerade registriert haben. Das Willkommenspaket kann auch völlig kostenlos sein. Für diesen Bonus ohne Einzahlung müssen Sie keine Investitionen in die Plattform tätigen, und nur wenn Sie sich registrieren, sind Sie berechtigt, diesen auch zu aktivieren.

VIP-Programme für treue Spieler

Zusätzlich zu den Boni und regelmäßigen Werbeaktionen bieten die meisten renommierten Online-Casinos auch ein Treueprogramm an. Diese Programme belohnen Mitglieder, die regelmäßig auf der Casino-Plattform spielen. Im Prinzip funktionieren sie folgendermaßen: Je mehr Sie spielen, desto mehr Belohnungen erhalten Sie.

Die VIP-Programme bestehen aus mehreren Stufen. Diese Stufen können Silber, Gold, Diamant usw. genannt werden. Wie Sie schon an den Namen der Programmstufen erkennen können, ist es offensichtlich, dass nicht jede Stufe die gleiche Menge an Belohnungen bietet. Um im VIP-Programm aufzusteigen, müssen Sie Casino-Punkte sammeln, indem Sie die entsprechenden Investitionen tätigen. Angenommen, Sie investieren 100 €. Dafür erhalten Sie 10 Punkte und dementsprechend den Silber-Status im Programm. Für 1.000 € können Sie den Diamantstatus und die besten Prämien erhalten.

Gewinne und „beinahe“ Gewinne

Der Hauptgrund, warum Sie die Casino-Website besucht und sich registriert haben, ist, dass Sie Geld verdienen wollen. Wenn das nicht der Fall wäre, würden Sie die Casinospiele kostenlos in der Demoversion spielen. Demoversionen von Casino Spielen können Ihnen jedoch keine Geldgewinne bieten. Kostenlose Spiele werden Ihr "Belohnungssystem" im Gehirn nicht stimulieren. Unser Gehirn verfügt über bestimmte Teile, die als “Belohnungssystem” bezeichnet werden. Diese Teile des Gehirns sind vor allem mit den Zentren der Motivation und des Vergnügens verbunden. Belohnende Erfahrungen, wie gelegentliche Gewinne bei Casino Spielen, aktivieren Dopamin. Wenn Dopamin für Siege und lustige Aktivitäten ausgeschüttet wird, erleben Sie Freude und Euphorie.

Andere psychologische Faktoren (Persönlichkeitsmerkmale)

Online-Glücksspiele können Sie vor einer Vielzahl von Problemen "schützen". Vielleicht möchten Sie Gefühle von Hilflosigkeit, Schmerz, Schuld, Angst, Depression usw. lindern. Casino-Plattformen können Sie unterhalten und Ihnen helfen, die schwierige Situation, in der Sie sich gerade befinden, zu vergessen.

Schlussfolgerung

Wenn Sie gewinnen, wird Ihnen das auch ein Gefühl der Aufregung vermitteln. Deshalb werden Sie jedes Mal, wenn Sie sich schlecht fühlen, auf die Casino Seite zurückkehren wollen. Casino Seiten können Sie unterhalten und ablenken. Aber Sie sollten sich nicht völlig vom wirklichen Leben abkapseln.