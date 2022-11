Der E-Commerce-Markt weltweit mit weiterem Wachstum

Lesezeit: 2 min

Die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft treibt auch den E-Commerce-Markt immer weiter voran. Zwar gab es im Jahr 2022 bereits erste Dämpfer, doch diese sind überwiegend inflationsbedingt und sollten das weitere Wachstum in den nächsten Jahren nicht sichtlich gefährden können. Denn Experten zufolge soll der Markt rapide wachsen, vor allem in den vielen Entwicklungsländern, mit Milliarden neuer Konsumenten in naher Zukunft.

