Im Casino-Dschungel: Seriöse Angebote finden

Lesezeit: 5 min

Der Glücksspielmarkt kann für neue Spieler unübersichtlich sein. Diese Hinweise können helfen, ein seriöses Online Casino zu finden

Seriöse Online Casinos in Deutschland. Realität oder Mythos?

Glücksspiel im Internet ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung in Deutschland. Es gibt unzählige Anbieter für Tisch- und Automatenspiele auf dem Markt. Fans von Poker, Roulette und Slots fragen sich zurecht, ob es hierzulande seriöse Online Casinos mit fairen Spielbedingungen und Gewinnchancen gibt. Die Antwort ist: Ja, es gibt seriöse Online Casinos in Deutschland.

Wie findet man ein seriöses Online Casino?

Im Dschungel der zahlreichen Casino-Plattformen kann es gar nicht so einfach sein, das richtige Portal zu finden. Spieler müssen recherchieren, vergleichen und ausprobieren, um seriöse Online Casinos zu finden. Zum Glück gibt es andere Glücksspielfans, die seriöse Online Casinos Erfahrungen gemacht haben und diese mit der Community auf Vergleichswebseiten oder Testportalen teilen. Am einfachsten ist es, auf Casino Review-Seiten nachzuschauen und sich eine Expertenmeinung und zu den verschiedenen Anbietern einzuholen. Usern, die ein neues Portal suchen, bekommen Top seriöse Online Casinos präsentiert. Schließlich werden auf diesen Plattformen ehrliche Bewertungen abgeben und die Online Casinos werden auf Herz und Nieren geprüft.

Ein seriöses Casino ist ein lizenziertes Casino

Seriöse deutsche Online Casinos lassen sich am besten über die ausgewiesene Glücksspiellizenz ausmachen. Die besten Anbieter, bei denen Spielefans ein Kundenkonto anlegen können, haben eine Konzession erhalten, die im Idealfall aus Deutschland stammt. Es sind Online Casinos mit einer Lizenz aus Malta, Curacao oder Gibraltar ausgestattet. Sie erfüllen die Bestimmungen der dortigen Glücksspielbehörden und bei denen unter EU-Recht gespielt werden kann.

Die deutsche Glücksspiellizenz

Glücksspielfans profitieren hinsichtlich fairer Spielbedingungen und Gewinnchancen von Portalen, die die neue deutsche Glücksspiellizenz erhalten haben. Nach dem Glücksspielstaatsvertrag von 2021 können Portale diese Konzession bekommen, wenn sie alle Auflagen erfüllen, die von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) verlangt werden. Hat ein Online Casino eine deutsche Lizenz erhalten, finden Spieler definitiv ein geprüftes Angebot vor.

Malta Gaming Authority

Viele seriöse Online Casinos mit Bonus verwenden eine maltesische Glücksspiellizenz, die von der Malta Gaming Authority (MGA) vergeben worden ist. Schon seit 2001 reguliert diese Behörde den Glücksspielmarkt und stattet Casino-Betreiber und Sportwettenanbieter, die alle Anforderungen erfüllen, mit einer Konzession aus. Die MGA überwacht den Spielbetrieb, sodass Fairness und Gewinnchancen garantiert sind.

Gibraltar Regulatory Authority

Ähnlich viele Online Casinos setzen auf eine Lizenz der Gibraltar Regulatory Authority (GRA). Gibraltar ist ein britisches Überseegebiet, das vor dem Brexit unter den Richtlinien der Europäischen Union agierte. Immer noch können Spieler aus Deutschland diese Angebote problemlos nutzen, denn die GRA vergibt die Konzession an die Online Casinos nur nach sorgfältiger Prüfung.

Curacao eGaming

Eine weitere überaus beliebte Glücksspiellizenz wird von Curacao eGaming vergeben, denn die Insel Curacao gehört zum niederländischen Hoheitsgebiet. Somit gelten hier die Gesetze der EU, wenn es um Spieler-, Daten- und Jugendschutz geht. Glücksspielfans aus Deutschland erkennen seriöse Online Casinos mit Startguthaben oder Einzahlungsboni an einer Betriebserlaubnis, die vom Curacao Gaming Control Board ausgestellt worden ist.

Je mehr Zahlungsmittel, desto besser das Casino

Spieler können gute Portale an anderen Details erkennen. Bestehende Zahlungsmittel sind ein gutes Beispiel, denn ein großes Portfolio verbessert die Qualität des Casinos. Populäre Zahlungsdienstleister werden wohl kaum mit unseriösen Anbietern zusammenarbeiten, um kein schlechtes Kundenfeedback zu bekommen. Viele Zahlungsmethoden neben der Banküberweisung für seriöse Online Casinos sind ein Hinweis auf ein doppelt geprüftes Angebot.

Kredit- und Debitkarten

Fast alle Online Casinos bieten Zahlungen via Kredit- oder Debitkarte an. Kunden müssen, um dieses Zahlungsmittel zu nutzen, im Besitz einer gültigen Visa oder Mastercard sein. Der Vorteil ist, dass Transaktionen in Echtzeit durchgeführt werden und so direkt losgespielt werden kann. Neben Einzahlungen sind Auszahlungen möglich.

E-Wallets

Am häufigsten werden die sogenannten E-Wallets verwendet, um Transaktionen im Internet zu tätigen. In Deutschland gehört PayPal wohl zu den beliebtesten Anbietern im Bereich der elektronischen Geldbörsen. Andere Dienstleister wie Skrill, Neteller oder MuchBetter gelten als besonders sicher. Das liegt daran, dass Transaktionen sofort ausgeführt werden und die Abwicklung über das E-Wallet abläuft. So sind die persönlichen Daten besonders sicher und es müssen keine sensiblen Bankdaten bei dem Online Casino eingegeben werden. Seriöse Online Casinos mit PayPal gibt es nur in Kombination mit einer deutschen Lizenz. Bei einem Portal mit Sitz im Ausland müssen Kunden eine der Alternativen verwenden. Prepaidkarten sind ähnlich beliebt. Seriöse Online Casinos mit Paysafecard sind hier die Nummer eins.

Kryptowährungen

Immer mehr Online Casinos setzen auf das Bereitstellen von Kryptowährungen, um Ein- und Auszahlungen zu ermöglichen. Mittlerweile gibt es kaum ein modernes Portal, in dem nicht mit Bitcoin, Litecoin, Ethereum und Co. gezahlt werden kann. In Deutschland ist sicherlich der Bitcoin die am häufigsten verwendete Kryptowährung. Doch der Trend reißt nicht ab und die Liste der verfügbaren Kryptos wird in der Glücksspielbranche immer länger. Der Vorteil ist die Dezentralisierung von Kryptowährungen, die es Besitzern von Bitcoin ohne zentrale Kontrolle möglich macht, sich nicht zu identifizieren, wenn die Kryptos im Casino eingesetzt oder an andere User gesendet werden.

Zusätzliche Kriterien, die für die Zuverlässigkeit des Casinos sprechen

Neben den bereits genannten Kriterien gibt es noch weitere Möglichkeiten für Kunden zu erkennen, ob es sich um ein seriöses Angebot handelt oder nicht. Auf diese Details sollten Glücksspielfans achten, bevor sie sich für ein Online Casino entscheiden.

Schützen den Spieler vor Spielsucht

Kunden eines Online Casinos sollten nie vergessen, dass Glücksspiel süchtig machen kann. Bei der Wahl eines neuen Portals ist es demnach sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Spieler wichtig, darauf zu achten, dass alle Richtlinien zum Spielerschutz eingehalten werden. Dazu gehört es, dass eigene Limits gesetzt werden können oder dass direkte Links zu Hilfsangeboten bereitgestellt werden, an die sich Kunden wenden können, die bei sich selbst riskantes Spielverhalten bemerken. Es sollte zudem möglich sein, das eigene Konto vorübergehend zu pausieren, wenn dies der Fall sein sollte. Betroffene können sich an den Kundensupport wenden.

Bonusangebote

Viele Kunden entscheiden sich nur aufgrund der guten Bonusangebote für das Anlegen eines Kundenkontos bei einem der vielen Online Casinos. Boni, Freispiele und Co. sind die Aushängeschilder der Anbieter, mit denen sie neue Kunden anlocken und im Idealfall langfristig binden. Seriöse Online Casinos ohne Einzahlung gehören dabei zu den beliebtesten Portalen, denn mit einem No Deposit Bonus können die meisten neuen Spieler angezogen werden. Es sind Aktionen wie Willkommenspaket, Freispiele, Cashbacks, Turniere, Gewinnspiele und VIP-Programme, die die Casinobetreiber für ihre Kunden entwickelt haben, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Je mehr Boni ein Online Casino bereitstellt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es viele neue Kunden für sich gewinnen kann.

Großes Spieleangebot

Ein möglichst großes Spieleangebot zieht Kunden an und ist ein Zeichen für Sicherheit und Seriosität. In einem Online Casino werden die Games von Entwicklerfirmen bereitgestellt, die dazu mit den Portalen zusammenarbeiten. Die bekanntesten Software-Hersteller tun dies nur, wenn es sich bei dem Online Casino um ein geprüftes Angebot handelt. Seriöse Roulette Online Casinos kann man an einem großen Spieleportfolio mit vielen verschiedenen Spielvarianten erkennen. Diese müssen auf dem Smartphone spielbar sein, denn der mobile Zugriff ist ein Zeichen dafür, dass es sich um seriöses Angebot handelt. Alles Wissenswerte über Online Casino Apps finden Interessenten hier.

Faire und transparente Spielregeln

Glücksspielfans wollen faire und transparente Spielregeln, um sich bei einem Online Casino gut aufgehoben zu fühlen. Spieler sollten daher, bevor sie ein Kundenkonto anlegen, einen Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werfen, um sich über alle Regeln zu informieren. Außerdem sind es oftmals Bonusangebote, die irreführend sind, da die Umsatzbestimmungen teils nur schwer erfüllt werden können. Ein gutes Online Casino wird demnach offen und klar kommunizieren, wie der Bonusbetrag durchgespielt werden muss, um eine Auszahlung zu beantragen. Dies gilt für alle weiteren Bereiche. Seriöse Anbieter stellen daher nicht nur einen Kundenservice zur Verfügung, sondern auch einen FAQ-Bereich, der die am häufigsten gestellten Fragen beantwortet.

Es gibt einige Details, die Glücksspielfans beachten sollten, wenn sie auf der Suche nach einem neuen Online Casino sind. Vergleichswebseiten und Testportale sowie die hier genannten Kriterien können helfen, ein gutes Online Casino zu finden, das einen Fokus auf faire Spielbedingungen und Gewinnchancen legt. Zu empfehlen sind seriöse Online Casinos mit deutscher Lizenz.