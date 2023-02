Ein Logo für einen Fotografen erstellen

Lesezeit: 2 min

Im Bereich der Fotografie herrscht heute ein harter Wettbewerb. Abgesehen von der Tatsache, dass es generell viele Fotografen gibt, können die meisten von ihnen ein recht hohes Niveau an Fähigkeiten vorweisen.

Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, sich von den anderen abzuheben. Wie machen Sie das? Eine der wichtigsten Möglichkeiten ist die Verwendung eines "einprägsamen" Logos.

Welche Merkmale sollten bei der Erstellung eines Logos für einen Fotografen berücksichtigt werden?

Das Logo sollte eindeutig den Bereich der Fotografie angeben.

Er sollte die Besonderheiten eines bestimmten Fotografen hervorheben.

Das Logo sollte gut lesbar sein und sich von jedem Hintergrund abheben. Schließlich müssen Sie Ihr Logo auf einer Vielzahl von Fotos einblenden. So müssen Sie ausschließen obskuren "zakarlyuchki" und blass Elemente.

Ein gutes Fotografenlogo kann mit trendigen, stilvollen Farbtönen und modernen Schriftarten erstellt werden.

Die beliebteste Wahl für das Logo eines Fotografen ist die Form eines Namens oder eines kreativen Spitznamens. Diese Art von Logo wirkt auf jedem Foto am überzeugendsten. Viele Kunsthandwerker bevorzugen jedoch aufwändigere Designs.

Für kommerzielle Fotografen ist es sinnvoller, ihren eigenen Namen als Grundlage für das Logo zu wählen. Für diejenigen, die Fotos von verschiedenen Ereignissen machen, ist es sinnvoll, ein attraktives Bild oder eine exklusive Schriftart zu wählen, um mehr Fantasie zu entwickeln.

Die größte Schwierigkeit bei der Erstellung eines Logos für den Fotografen ist die begrenzte Farbpalette. Es wird empfohlen, neutrale Farben zu wählen, da sonst das Logo auf dem Foto vom eigentlichen Foto ablenkt. Außerdem sollten Sie das Foto nicht mit einem zu hellen Logo "überladen". Die Wahl eines bestimmten Farbtons wird durch den individuellen Stil bestimmt. In jedem Fall sind jedoch ruhige Töne zu bevorzugen. Ideal sind die Farben Weiß, Schwarz und Grau.

Da die Farbauswahl in diesem Fall begrenzt ist, sollten Sie die Gelegenheit nicht verpassen, sich mit einer Schriftart abzuheben. Es ist ratsam, sie auf der Grundlage des Themas Ihrer Fotos zu wählen. Wenn Sie sich z. B. vor allem auf das Fotografieren von Festen spezialisiert haben, ist es ratsam, Originalbriefe im handschriftlichen Stil zu wählen. Für einen Fotografen, der gerne im klassischen Stil "kreiert" und der Schwarz-Weiß-Fotos mag, ist es besser, etwas Einfacheres zu verwenden. Schriftarten mit minimalistischer Schrift, ohne unnötige Details.

Voraussetzung ist, dass die von Ihnen gewählte Schriftart gut lesbar ist. Um es auszuprobieren, um ein Logo zu erstellen. Auf diese Weise lässt sich leicht feststellen, ob die Schrift lesbar ist oder nicht.

