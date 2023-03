Die spannende Welt der Schwellenländer und warum man dort investieren sollte

Lesezeit: 5 min

Warum es sich lohnen kann, Schwellenländer in einem diversifizierten Portfolio zu halten Risiken und Chancen, die es zu berücksichtigen gilt.

Aktien aus Schwellenländern (EM) können deinem Portfolio langfristig Rückenwind geben, da sie ein Engagement in Unternehmen in schnell wachsenden Ländern mit sich entwickelnden Volkswirtschaften bieten. Schnell ein paar Infos:

Schwellenländer sind für 80 % des weltweiten Wachstums verantwortlich.

Schwellenländer können als Exporteure von kostengünstigen und rohen Waren für reichere Länder einen Wettbewerbsvorteil haben.

Börsengehandelte Fonds sind eine Möglichkeit, sich in dieser Region zu engagieren, aber achte darauf, was du kaufst.

Aber für jede Erfolgsgeschichte eines Schwellenlandes wie Südkorea gibt es auch ein Venezuela oder ein Russland, das sich schwer tut, voranzukommen. Wie alles, was einen Wachstumsschub erlebt, können auch die Schwellenländer Wachstumsschmerzen haben, und Anleger sollten sich der Volatilität bewusst sein, die diese Anlageklasse oft mit sich bringt. Aus diesem Grund empfehlen viele Anlageexperten, keinen großen Teil deines Portfolios den Schwellenländern zu widmen.

Schwellenländer verstehen

Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) sind die Schwellen- und Entwicklungsländer für fast 80 % des weltweiten Wirtschaftswachstums verantwortlich und damit fast doppelt so stark wie noch vor zwei Jahrzehnten. Sie sind auch für fast 85% des weltweiten Konsumwachstums verantwortlich, mehr als doppelt so viel wie in den 1990er Jahren. Es gibt keine einheitliche Definition für Schwellenländer, aber im Allgemeinen werden sie wie folgt charakterisiert:

Volatile Märkte. Schwellenländer haben in der Regel stärkere Konjunkturzyklen als Industrieländer, was zum Teil daran liegt, dass diese Volkswirtschaften stark von Rohstoffexporten abhängig sind, die ihre eigenen Zyklen haben. Untersuchungen der St. Louis Federal Reserve zeigen, dass Rohstoffe 71 % der Gesamtexporte in einem durchschnittlichen Schwellenland ausmachen.

Höheres Wachstums- und Investitionspotenzial. Schwellenländer haben einen Wettbewerbsvorteil als Exporteure von kostengünstigen und rohen Gütern in reichere Länder, und viele haben eine marktfreundliche Politik eingeführt, um ausländische Investitionen anzuziehen.

Stärkeres Wirtschaftswachstum. Die Regierungen vieler dieser Länder fördern die Industrialisierung, da sie sich von rohstoffbasierten Exporteuren abwenden. Im Vergleich zu den Industrieländern haben sie in der Regel eine jüngere Bevölkerung sowie staatliche und private Investitionen in Technologie, Infrastruktur und Bildung, die Wachstum und Wohlstand fördern können.

Einige Sektoren haben sich dabei ganz rasant in den Vordergrund gebracht und sind heutzutage vom Weltgeschehen nicht mehr wegzudenken. Es mag vielleicht ein wenig überraschend klingen, aber mit Blick auf die aufkommenden Märkte ist das virtuelle Glücksspiel fast direkt als erstes zu nennen. In Zeiten, in denen das Internet weltweit immer zugänglicher wird und IT schon in jungen Jahren gelehrt wird, kommen immer mehr Unternehmen auf die Idee, ihre eigenen Formen von guter Unterhaltung auf den Markt zu bringen. Besonders mit Blick Asien lässt sich feststellen, dass Casinos – und hier ist vor allem der Casino Bonus ein echter Hingucker – mit technologischen Fortschritten der neueste Hype sind. All dies lädt also dazu ein, auch beim Thema Investment mehr und mehr gen Osten zu blicken, denn bekanntermaßen sind beim Thema Spielen und Glück fast keine Grenzen bekannt.

Erfolgsgeschichten der Schwellenländer

Eine große Erfolgsgeschichte unter den Schwellenländern ist Südkorea, das in den späten 1980er Jahren eine Demokratie wurde. Nachdem das Land Fuß gefasst hatte, wurde es zur Heimat mehrerer globaler Unternehmen wie dem Technologieriesen Samsung Electronics und den Automobilherstellern Kia Corporation und Hyundai Motor Company.

Der Erfolg Südkoreas ist so bedeutend, dass es unter den Indexanbietern eine Debatte darüber gibt, ob das Land noch ein Schwellenland ist. Der Indexanbieter FTSE Russell betrachtet Südkorea als einen entwickelten Markt. Einer der größten börsengehandelten Fonds (ETFs) nach verwaltetem Vermögen, Vanguard Emerging Markets (VWO), hat kein Engagement in Südkorea. Andere Schwellenländerfonds und ETFs enthalten jedoch auch südkoreanische Unternehmen.

China ist eine weitere Erfolgsgeschichte unter den Schwellenländern. Die Weltbank berichtet, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in China seit der Wirtschaftsreform im Jahr 1978 durchschnittlich um fast 10 % pro Jahr gewachsen ist. Das Land verfügt über mehrere international bekannte Unternehmen, darunter Alibaba und Tencent. Und auch wenn man momentan von China halten möchte, was man will, die Erfolgsgeschichte der jüngeren Vergangenheit spricht für das riesige Land.

Schwellenländer - ein abschreckendes Beispiel

Einige Schwellenländer haben sich wirtschaftlich zurückentwickelt. Venezuela, das über die größten Ölreserven der Welt verfügt, wurde nach Jahrzehnten schlechter Regierungsführung von einem der wohlhabendsten Länder Lateinamerikas in den wirtschaftlichen Ruin getrieben. Ähnlich erging es allen, die Aktien russischer Unternehmen besaßen, nachdem westliche Länder nach dem Einmarsch in die Ukraine 2022 russische Firmen boykottiert hatten und ihre Investitionen erheblich herabstuften.

Obwohl jedes Land in eine Krise geraten kann, sind Schwellenländer oft anfälliger für geopolitische Instabilität. Da viele von ihnen für ihr Wirtschaftswachstum von Rohstoffen abhängig sind, kann auch der Preisdruck auf den Rohstoffmärkten ein Problem darstellen.

Eine weitere Gefahr der Schwellenländer ist etwas, das du vielleicht gerade in deinem Portemonnaie hast. Ein starker Dollar – vor allem ein Dollar, der aufgrund höherer Zinsen stärker wird – kann den Schwellenländern schaden (siehe Grafik unten). Viele dieser Länder sind in Dollar verschuldet, und wenn der Dollar steigt, ist es schwieriger, diese Schulden zu finanzieren. Außerdem verteuert ein starker Dollar die Importe der Schwellenländer, was laut Weltbank das Wirtschaftswachstum bremsen kann.

Wie man in Schwellenländer investiert

Wenn du dich in den Schwellenländern engagieren möchtest, solltest du Folgendes in Betracht ziehen:

American Depositary Receipts (ADRs). Das sind Aktien von Nicht-US-Unternehmen, die an den US-Börsen gehandelt werden und deren Kurse den Kursen dieser Unternehmen auf ihren Heimatmärkten folgen. Beispiele für ADRs aus Schwellenländern sind Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), die indische Bank ICICI Bank (IBN) und der brasilianische Stahlproduzent Vale S.A. (VALE).

In den USA notierte internationale börsengehandelte Fonds und Investmentfonds. Investmentfonds und ETFs halten viele Unternehmen auf einmal, so dass sie breiter gestreut werden können, als wenn Anleger versuchen würden, ihre eigenen Bestände zu schaffen. Außerdem können sie Anteile an Unternehmen kaufen, auf die Einzelpersonen keinen Zugriff haben. Erkundige dich bei deinem Investmentpartner, ob er Schwellenländer-Fonds oder ETFs anbietet.

Wie Schwellenländer in ein Portfolio passen können

Trotz des höheren Risiko-Rendite-Profils der Schwellenländer können sich diese Anlagen als Teil eines diversifizierten Portfolios lohnen.

Schwellenländer haben in der Regel eine starke Wachstumskomponente. Das bedeutet, dass Anleger in einer Phase robusten Wirtschaftswachstums in diesen Anlagen höhere Renditen erzielen können als in entwickelten Märkten. Dies ist vergleichbar mit der Tatsache, dass wachstumsstarke US-Aktien oft besser abschneiden, wenn sich die US-Märkte erholen", sagen führende Experten auf dem Markt.

Aufgrund ihrer rasanten Entwicklung sollten Investitionen in Schwellenländer einen kleineren Anteil am Gesamtportfolio ausmachen als die stabileren Industrieländer. Wenn du ein internationales Engagement ohne die typischen Schwankungen der Schwellenländer suchst, könntest du einen breiter aufgestellten internationalen Fonds in Betracht ziehen, der neben den Schwellenländern auch Industrieländer wie Großbritannien, Deutschland und Japan umfasst.

Die Quintessenz

Schwellenländer sind wie Gummibänder. Sie können sich dehnen und den Anlegern in Boomzeiten Wachstum und Aufwärtsdynamik bescheren, aber sie können auch zurückschnellen, wenn sich die Marktzyklen ändern. Auch wenn du vielleicht keinen hohen Anteil deines Portfolios in Schwellenländern investieren solltest – es sei denn, du hast einen starken Magen und Nerven aus Stahl –, kann eine bescheidene Allokation von 5 bis 10 % eine zusätzliche Diversifizierung darstellen.

Worauf du achten musst, wenn du in Schwellenländer investierst

Schwellenländer sind oft sehr volatile Anlagen. Überlege dir, ob du mit großen Schwankungen umgehen kannst, bevor du dich entscheidest, in diese Art von Anlagen zu investieren. Für Schwellenländermärkte gelten die üblichen Regeln für Investitionen. Das Ziel ist es, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Das bedeutet, dass du dich oft gegen die Herde stellen musst. Verkaufe nicht in Panik, wenn schlechte Nachrichten deine Investition in den Keller schicken. Genauso wenig solltest du kaufen, wenn alle anderen in Schwellenländer investieren wollen.

Außerdem musst du deine Investitionen regelmäßig überprüfen. Wenn sich deine finanziellen Ziele ändern, wird sich auch deine ideale Vermögensaufteilung ändern. Wenn du zum Beispiel in deinen 20ern oder 30ern bist, kannst du es dir in der Regel leisten, mehr Risiken einzugehen, als wenn du noch ein paar Jahre von der Rente entfernt bist. Wenn du also einen langen Zeithorizont hast, möchtest du vielleicht aggressiver in Schwellenländer investieren und dann zu konservativeren Anlagen wechseln.

Sollte ich in Schwellenländer investieren?

Hier gibt es keine pauschale Antwort. Schwellenländer können eine gute Möglichkeit sein, dein Portfolio zu diversifizieren und von den wachstumsstarken Regionen der Welt zu profitieren. Wenn du jedoch eine geringe Risikotoleranz hast oder dein Geld vielleicht schon in ein paar Jahren brauchst, sind die Schwellenländer vielleicht nicht die beste Investitionswahl.

Eine gute Möglichkeit, in Schwellenländer zu investieren, ist es, klein anzufangen. Du könntest einen kleinen Teil deines Portfolios – zum Beispiel 5 % – in Schwellenländer investieren. Wenn du ein Gefühl dafür bekommen hast, kannst du einen größeren Teil deiner Investitionen in Schwellenländer verlagern, wenn du feststellst, dass diese Art zu investieren deinen Bedürfnissen entspricht.