Lesezeit: 1 min

Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank zieht weitere Kreise. Lesen Sie alle wichtigen Entwicklungen im Liveticker.

Blick in die New Yorker Börse. (Foto: dpa)

Mehr zum Thema : Banken > Finanzsystem > Benachrichtigung über neue Artikel : Banken

Finanzsystem



Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA sorgt weltweit für Unruhe. Es handelt sich um den größten Bankenkollaps seit der Finanzkrise von 2008. Weil das Institut auf die Finanzierung von Technologiefirmen spezialisiert war, stehen auch Startup-Unternehmen unter Druck. Es folgen aktuelle Entwicklungen:

09.02 Uhr - Großbritanniens Finanzminister Jeremy Hunt sieht für das britische Bankensystem keine Gefahr durch den Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB). "Das britische Bankensystem ist extrem sicher und gut kapitalisiert", sagte er vor Journalisten. Die Rettung der britischen Sparte der in die Pleite gerutschten SVB durch die Großbank HSBC sei nötig gewesen, um einige der strategisch wichtigsten britischen Technologieunternehmen zu schützen. "Wir waren mit einer Situation konfrontiert, in der einige unserer strategisch wichtigsten Unternehmen hätten vernichtet werden können, und das wäre extrem gefährlich gewesen."

04.51 Uhr - Der Krypto-Anbieter Circle erklärt, dass seine 3,3 Milliarden USDC-Reserve-Einlagen, die bei der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank gehalten werden, vollständig verfügbar sein werden, wenn die US-Banken am Montag öffnen. "Die USDC-Operationen von Circle werden für den Geschäftsbetrieb geöffnet, einschließlich einer neuen automatisierten Abwicklung über unsere neue Partnerschaft mit der Cross River Bank", schreibt Circle-Chef Jeremy Allaire auf Twitter. Auch die Kryptobörsen Kraken und Bitstamp teilten separat mit, dass Einzahlungen und Abhebungen wie gewohnt bearbeitet werden.

03.39 Uhr - Japan und China werden von dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA voraussichtlich nur geringfügig betroffen sein. Die japanischen Banken werden durch eine ausreichende Liquidität und Kapitalbasis unterstützt, erklärt der japanische Kabinettschef Hirokazu Matsuno Reportern. Auch chinesische Unternehmen bemühen sich, Kunden und Investoren zu beruhigen. Mehr als ein Dutzend in Hongkong gelistete Unternehmen haben sich inzwischen zu Wort gemeldet und erklärt, dass sie keine oder nur geringe Engagements bei dem Geldhaus haben.

02.04 Uhr - US-Präsident Joe Biden will nach der Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) die Aufsicht und Regulierung großer Banken verstärken. "Ich bin fest entschlossen, die Verantwortlichen für diesen Schlamassel zur Rechenschaft zu ziehen und unsere Bemühungen um eine stärkere Aufsicht und Regulierung größerer Banken fortzusetzen, damit wir nicht wieder in eine solche Lage geraten", teilt Biden mit. Er lobt in dem Zusammenhang die "sorgfältige Zusammenarbeit" des Finanzministers, des Nationalen Wirtschaftsrats und der Bankenaufsichtsbehörden, um die Probleme bei SVB und der Signature Bank zu lösen. "Das amerikanische Volk und die amerikanischen Unternehmen können darauf vertrauen, dass ihre Bankeinlagen verfügbar sind, wenn sie sie brauchen."